«Родичі в турне»: на «Украине» стартует новое семейное реалити

«У канала “Украина” новая территория и новый вызов. Мы покажем нашим зрителям тревел-шоу, программу о путешествиях, которые доступны практически каждому. И, конечно, не забудем о том, ради чего зритель возвращается к экрану и к нашему каналу снова и снова, – интрига, эмоции, отношения, общечеловеческие ценности», – говорит Елена Канишевская, креативный продюсер канала «Украина».

Проект познакомит телезрителей с новой невиданной Украиной и поможет поладить представителям разных поколений.

«У всех нас есть родители, с которыми даже созваниваемся каждый день, но часто теряем близость. Идея проекта «Родичі в турне» – обмен опытом, мудростью и современными инновациями между поколениями, – делится продюсер проекта от Film.ua Зоя Сошенко. – В нашем проекте вы увидите малоизвестную Украину. Мы посетим 8 регионов, где покажем инновации и живописные места, расскажем об успешных стартапах и социнициативах. Открыть Украину, сблизить не только семьи, но и регионы – наша основная задача. На что участники готовы ради семьи и сближения, как поведут себя в нестандартных и порой экстремальных ситуациях, вы увидите в проекте. Нам очень хочется верить, что ему удастся изменить к лучшему не только жизнь наших участников, но и страну в целом».

Во время путешествия участники открывают для себя новые уголки Украины. В незнакомых местах им предстоит выполнить оригинальные задания, которые максимально раскроют отношения между родственниками и объединят их ради благородной цели.

«Этот проект прекрасен тем, что в нем семейная тема сопряжена с темой путешествий, все это я люблю. Мы также выполняем социальную миссию, которая часто касается детей, что особенно радует. 90% мест, в которых мы бывали – открытие как для меня, так и для наших героев. Например, несмотря на мое увлечение кулинарией, мне бы никогда не пришло в голову поехать на ферму улиток, которая оказалась очень интересной», – раскрывает секреты ведущий Григорий Герман.

Зрители узнают, как разводят и выращивают улиток в Ровно и буйволов на Закарпатье, увидят полноводный водопад и самое большое озеро в Карпатах, а также узнают, где в Украине найти сыр, который может соперничать со швейцарским по вкусу. Но главной целью команд остается социальная мечта, на реализацию которой необходим главный приз.

Права на формат принадлежат Story Lab Ukraine, авторы проекта – Павел Черепин и Наталья Гордиенко.

Премьера шоу «Родичі в турне» состоится 29 июля в 10:30 на канале «Украина». Производством проекта занимается Film.ua.