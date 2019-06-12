🙋‍♂️Григорий Герман снова будет мирить родственников в новом развлекательном проекте «Украины»

Проект нацелен на решение вечного конфликта поколений: две команды в составе двух родственников разного возраста будут сражаться за приз в 50 000 грн, который они смогут потратить на свою мечту. Учитывая успех второго сезона шоу «Свекруха чи невістка» с ведущим Григорием Германом, продюсеры недолго думали над аналогичной кандидатурой для «Родичі в турне».

Новоиспеченный ведущий поделился особенностями реалити: «В нашем шоу участвуют две семьи, которые в экстремальных условиях непростых испытаний будут находить общий язык и мосты взаимодействия. Более того, так как это тревел-шоу, мы будем путешествовать по Украине, открывая украинцам собственную родину с неожиданных, очень привлекательных сторон. В каждом из городов во время испытаний участники будут решать маленькие социальные проблемы: убрать мусор, посадить цветы, обустроить площадку у детской больницы и т. д.».

«Родичі в турне» позиционирует себя в том числе как познавательное шоу, проект покажет не всем известную туристическую Украину. Зрители увидят, как разводят и выращивают улиток в Ровно и буйволов на Закарпатье, полноводный водопад и самое большое озеро в Карпатах, узнают, где в Украине найти сыр, подобный по вкусу швейцарским. В то же время цель команд – именно социальная мечта, за реализацию которой они будут бороться. Григорий Герман комментирует:

По условиям нашего шоу герои зарабатывают деньги не на холодильник или ремонт квартиры, а на мечту. И мечты наших героев настолько чисты, светлы, альтруистичны, что вы будете поражены. Я был очень приятно удивлен, например.

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