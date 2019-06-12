🙋‍♂️Григорий Герман снова будет мирить родственников в новом развлекательном проекте «Украины»
ОбзорыТВ

🙋‍♂️Григорий Герман снова будет мирить родственников в новом развлекательном проекте «Украины»

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 51
Главная ТВОбзоры 🙋‍♂️Григорий Герман снова будет мирить родственников в новом развлекательном проекте «Украины»

Григорий Герман – ведущий нового реалити-шоу «Родичі в турне», которое покажут в конце июля на телеканале «Украина».

Проект нацелен на решение вечного конфликта поколений: две команды в составе двух родственников разного возраста будут сражаться за приз в 50 000 грн, который они смогут потратить на свою мечту. Учитывая успех второго сезона шоу «Свекруха чи невістка» с ведущим Григорием Германом, продюсеры недолго думали над аналогичной кандидатурой для «Родичі в турне».

Новоиспеченный ведущий поделился особенностями реалити: «В нашем шоу участвуют две семьи, которые в экстремальных условиях непростых испытаний будут находить общий язык и мосты взаимодействия. Более того, так как это тревел-шоу, мы будем путешествовать по Украине, открывая украинцам собственную родину с неожиданных, очень привлекательных сторон. В каждом из городов во время испытаний участники будут решать маленькие социальные проблемы: убрать мусор, посадить цветы, обустроить площадку у детской больницы и т. д.».

«Родичі в турне» позиционирует себя в том числе как познавательное шоу, проект покажет не всем известную туристическую Украину. Зрители увидят, как разводят и выращивают улиток в Ровно и буйволов на Закарпатье, полноводный водопад и самое большое озеро в Карпатах, узнают, где в Украине найти сыр, подобный по вкусу швейцарским. В то же время цель команд – именно социальная мечта, за реализацию которой они будут бороться. Григорий Герман комментирует:

По условиям нашего шоу герои зарабатывают деньги не на холодильник или ремонт квартиры, а на мечту. И мечты наших героев настолько чисты, светлы, альтруистичны, что вы будете поражены. Я был очень приятно удивлен, например.

Читайте также, как канал «Украина» нынче борется за долю в наших «Телерейтингах».

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Украинские каналы начнут вещать на оккупированных территориях из...

08.10.2018

Участник «Голосу країни» в рясе священнослужителя довел Сергея...

26.10.2016

📛 Анастасию Ивлееву не пустили в Украину

05.02.2019

К команде «Сніданку з 1+1» присоединился шеф-повар

14.09.2018

На «2+2» выходит сериал об израильской разведке «Моссад»

12.09.2016

Телеканал Мураева стартовал на канале Maxxi TV

07.11.2018

📺 «Чернобыль» от НВО покажут на «1+1»

04.06.2019

Нацсовет: вопрос продления цифровых лицензий решится 27 июня

21.06.2018

На «1+1» состоится премьера украинского экшена «Круты 1918»

07.05.2019

Письмо СБУ к Нацсовету по вопросу собственности «112...

04.12.2018