🐷 Как «1+1» снимает нашумевший сериал «Великі Вуйки»

К примеру, мы уже знаем, что Юрий Горбунов стал креативным продюсером продолжения сериала, а главных героев сыграют очень даже известные актеры. «Телекритика» вооружилась камерой и отправилась на съемочную площадку за подробностями.

Под палящими лучами июльского солнца съемочная группа на дубль ограничивает проход Андреевским спуском.

Именно тут начинают открывать для себя столицу вуйко Иван Петрук (Юрий Горбунов) и председатель села, роль которого исполняет Владимир Горянский.

Как и было запланировано, вместо того, чтобы наслаждаться культурным центром Киева, герои часто путаются в локациях, а еще чаще спорят.

Но и в этом есть свой резон. Ведь в спин-оффе жители Великих Вуйок отправляются в Киев, чтобы добиться строительства дороги в родное село.

Для того, чтобы добавить остроты в сюжет, авторы сценария решают отправить с вуйками в Киев дам – жену Бодьо (Владимир Николаенко) Марию, которую играет Наталья Корецкая, а также невесту Штефка (Назар Заднепровский), продавщицу магазина Ирку в исполнении Лилии Ребрик. К сожалению, в этот съемочный день всю команду «вуйок» нам застать не удалось.

Чтобы все на экране выглядело правдоподобно, за процессом следит целая группа профи, во главе с новыми молодыми режиссерами проекта Митей Шмураком и Димой Манифестом.

А вот за речью и интонацией актеров пристально наблюдает один из сценаристов проекта Ярослав Стень.

На данный момент ключевая загадка проекта заключается в том, кто же из звезд «засветится» в «Великих Вуйках». К примеру, на наш съемочный день на площадку приехал победитель последнего сезона «Танців з зірками» Игорь Ласточкин.

Как оказалось вскоре, в одной из сцен Юрий Горбунов и Владимир Горянский уточнят у гуляющего столицей шоумена дорогу.

Над кастом проекта авторы «Великих Вуйок» работали долго и тщательно, чтобы все на экране получилось максимально зрелищно.

Из того, что уже известно – в одной из сюжетных линий главный холостяк на селе Иван Петрук приударит за некой столичной девушкой Галиной, которую сыграет Надежда Мейхер.

Решать тот самый ключевой вопрос – быть ли дороге в Велики Вуйки – будет Михаил Поплавский, он же Министр инфраструктуры Украины.

Кем будут Фоззи и Фагот из группы ТНМК в проекте – пока неясно, но в сети уже активно обсуждают фотографию Юрия Горбунова вместе с певцами на съемочной площадке.

Из знаменитостей на экране также появятся Анна Кошмал («Сваты», «Хозяйка», «Село на миллион»), Инна Приходько («Скажене весілля»), Арам Арзуманян («Скажене весілля») и Артур Логай («У неділю зранку зілля копала»). А вот Игоря Скрипко (Валера) и Галины Безрук (Ксения Михайловна) в продолжении сериала ожидать не стоит.

Как мы уже писали ранее, производством проекта занимается 1+1 Production. Продюсеры проекта – Алена Еремеева, Дарина Жукова, Кристина Шкабар, креативные продюсеры – Юрий Горбунов, Юлия Смычкова, исполнительный продюсер – Артем Стеценко, главный автор – Николай Куцик, сценаристы – Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько. Режиссер-постановщик – Митя Шмурак, оператор-постановщик – Дмитрий Манифест. Художником-постановщиком выступил Андрей Бурьяненко, художник по гриму и костюмам – Александра Козель-Потатуева.

Премьеру 16-серийки создатели обещают уже в этом году.

Фото: Валентина Балабанова