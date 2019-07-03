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🐷 Как «1+1» снимает нашумевший сериал «Великі Вуйки»

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 192
Главная ТВБекстейджи 🐷 Как «1+1» снимает нашумевший сериал «Великі Вуйки»

В конце осени прошлого года «Плюсы» объявили, что спин-оффу сериала «Останній москаль» быть. Постепенно медийное пространство стали заполнять подробности нового проекта, который получил название «Великі Вуйки».

К примеру, мы уже знаем, что Юрий Горбунов стал креативным продюсером продолжения сериала, а главных героев сыграют очень даже известные актеры. «Телекритика» вооружилась камерой и отправилась на съемочную площадку за подробностями.

Под палящими лучами июльского солнца съемочная группа на дубль ограничивает проход Андреевским спуском.

Великі вуйки сериал

Одна из локаций сериала – Андреевский спуск в центре Киева

Именно тут начинают открывать для себя столицу вуйко Иван Петрук (Юрий Горбунов) и председатель села, роль которого исполняет Владимир Горянский.

Юрий Горбунов и Назар Заднепрянский

Юрий Горбунов и Назар Заднепровский перед съемками тщательно репетируют текст

Юрий Горбунов и Владимир Горянский

Чтобы через пару минут повторить еще раз, но уже под наблюдением режиссера проекта

Как и было запланировано, вместо того, чтобы наслаждаться культурным центром Киева, герои часто путаются в локациях, а еще чаще спорят.

Юрий Горбунов и Владимир Горянский

Жара, кажется, неведома нашим «вуйкам»

Но и в этом есть свой резон. Ведь в спин-оффе жители Великих Вуйок отправляются в Киев, чтобы добиться строительства дороги в родное село.

Юрий Горбунов и Владимир Горянский

Вот так, блуждая стройками на Андреевском, главные герои ищут того человека, который бы взялся за строительство дороги в Велики Вуйки

Для того, чтобы добавить остроты в сюжет, авторы сценария решают отправить с вуйками в Киев дам – жену Бодьо (Владимир Николаенко) Марию, которую играет Наталья Корецкая, а также невесту Штефка (Назар Заднепровский), продавщицу магазина Ирку в исполнении Лилии Ребрик. К сожалению, в этот съемочный день всю команду «вуйок» нам застать не удалось.

сьемки сериала Великі вуйки

Дублей у сериала немало и все нужно фиксировать

Чтобы все на экране выглядело правдоподобно, за процессом следит целая группа профи, во главе с новыми молодыми режиссерами проекта Митей Шмураком и Димой Манифестом.

Митя Шмурак, режиссер Великих Вуйок

А вот, собственно, и он – Митя Шмурак

А вот за речью и интонацией актеров пристально наблюдает один из сценаристов проекта Ярослав Стень.

Ярослав Стень

Ярослав любезно позирует нашему фотографу в перерывах

На данный момент ключевая загадка проекта заключается в том, кто же из звезд «засветится» в «Великих Вуйках». К примеру, на наш съемочный день на площадку приехал победитель последнего сезона «Танців з зірками» Игорь Ласточкин.

Игорь Ласточкин

Шоумена быстро отправили в гримерку и дали почитать его текст в сериале

Как оказалось вскоре, в одной из сцен Юрий Горбунов и Владимир Горянский уточнят у гуляющего столицей шоумена дорогу.

Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин в роли прохожего

Над кастом проекта авторы «Великих Вуйок» работали долго и тщательно, чтобы все на экране получилось максимально зрелищно.

Великі вуйки

Настройка камеры перед дублем

Из того, что уже известно – в одной из сюжетных линий главный холостяк на селе Иван Петрук приударит за некой столичной девушкой Галиной, которую сыграет Надежда Мейхер.

Великі вуйки

Появление в центре Киева Горбунова и Горянского вызвало у киевлян ажиотаж

Решать тот самый ключевой вопрос – быть ли дороге в Велики Вуйки – будет Михаил Поплавский, он же Министр инфраструктуры Украины.

🐷 Как «1+1» снимает нашумевший сериал «Великі Вуйки»

Поэтому некоторым членам съемочной группы пришлось ограничивать доступ фанатов к актерам

Кем будут Фоззи и Фагот из группы ТНМК в проекте – пока неясно, но в сети уже активно обсуждают фотографию Юрия Горбунова вместе с певцами на съемочной площадке.

Митя Шмурак и Ярослав Стень

Митя Шмурак и Ярослав Стень

Из знаменитостей на экране также появятся Анна Кошмал («Сваты», «Хозяйка», «Село на миллион»), Инна Приходько («Скажене весілля»), Арам Арзуманян («Скажене весілля») и Артур Логай («У неділю зранку зілля копала»). А вот Игоря Скрипко (Валера) и Галины Безрук (Ксения Михайловна) в продолжении сериала ожидать не стоит.

Великі вуйки

Как мы уже писали ранее, производством проекта занимается 1+1 Production. Продюсеры проекта – Алена Еремеева, Дарина Жукова, Кристина Шкабар, креативные продюсеры – Юрий Горбунов, Юлия Смычкова, исполнительный продюсер – Артем Стеценко, главный автор – Николай Куцик, сценаристы – Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько. Режиссер-постановщик – Митя Шмурак, оператор-постановщик – Дмитрий Манифест. Художником-постановщиком выступил Андрей Бурьяненко, художник по гриму и костюмам – Александра Козель-Потатуева.

Великі вуйки

Дубль и – съемка продолжается

Премьеру 16-серийки создатели обещают уже в этом году.

Фото: Валентина Балабанова 

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