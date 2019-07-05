Star Media снимет сериал о селе по сценарию Ирэн Роздобудько

Сюжет картины начинается с того, как необычная украинская семья едет по украинских дорогах в Италию. Неожиданно посреди трассы им встречается испуганный мужчина с баяном на спине, который пытается убежать от разъяренной толпы крестьян. Оказывается, что этот горе-музыкант бежит со свадьбы, которую он едва не сорвал. Через несколько дней он должен играть на другой свадьбе в селе Велика Мотика, куда ему и помогают добраться главные герои.

Оказавшись в этом живописном селе, герои ленты попадают в ловушку. Велику Мотику закрывают на въезд и выезд в связи со вспышкой эпидемии – на местной страусиной ферме обнаружена опасная болезнь. Поэтому во всем поселке поднимается паника, срывается путешествие протагонистов, подготовка к свадьбе первой девки на селе, а также переворачиваются судьбы многих других героев ленты.

Ключевые роли в картине сыграют лауреаты премии Украинской киноакадемии «Золота Дзиґа» Ирма Витовская («Брама», «Леся + Рома») и Вячеслав Довженко («Киборги», «Свингеры»), а также звезда отечественных экранов Олеся Жураковская, солист группы «ТІК» Виктор Бронюк и другие. Также в ленте сыграет итальянский актер Алессандро Демченко.

Над сценарием комедии о селе работала известная украинская писательница Ирэн Роздобудько («Поводырь», «Тень любви», «Родственные связи»). Продюсерами картины выступили Влад Ряшин и Галина Храпко ( «Два полюса любви», «Родственные связи», «В воскресенье рано зелье копала»).

«В «Шаленій подорожі» будет определенное смешение жанров: всегда привлекательное роуд-муви, комедия, трагикомедия с элементами социальной сатиры, а также много отличной, разностилевой и неординарной музыки – то есть, все то, что дает возможность почувствовать зрителю целый спектр эмоций», – отметила продюсер Галина Храпко.

Осенью, когда начнутся съемки «Шаленої подорожі», на экраны выйдет комедийный сериал «Подорожники», над которым также работает компания Star Media.

Напомним, проект «Шаленої подорожі» участвует в 11-м конкурсе кинопроектов Государственного агентства по вопросам кино.

Фото: Запорожская детская библиотека