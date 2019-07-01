⭐ Пертурбация жюри и новая ведущая: что нужно знать о 10 сезоне «Х-фактор»

Сейчас на СТБ разгар съемок 10 сезона «Х-фактор», который обещает удивить зрителей новыми лицами, а также внушительным звездным составом. Пожалуй, главным изменением станет замена ведущих. На прошлой неделе телеканал объявил, что на место Андрея Беднякова, который с 2016 года был ведущим проекта, придет украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова («Все буде добре», «Цієї миті рік потому»). Бедняков в Instagram поблагодарил команду проекта и подчеркнул, что решение покинуть «Х-фактор» было его, а не канала.

«Вчера стартовали съемки 10 сезона «Х-фактор». Вы уже увидели, что я больше не буду вести этот проект. Это было моим решением. Сложным, но моим. Я хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО команде «Х-фактора» за эти три года! Спасибо за эмоции, трудности и огромный опыт! Было очень круто работать с вами! Продюсеры! Креативные продюсеры! Операторы! Работники сцены! Костюм! Грим! Ульяна! Обожаю судей, по которым теперь скучать, как по возвращении домой из детского лагеря. СПАСИБО, @xfactorstb @stbua. Как минимум на одного зрителя у вас стало больше!», – написал Бедняков 26 июня.

Также на прошлой неделе канал объявил, что изменения на проекте также затронут состав жюри. К примеру, вместо Дмитрия Шурова появится Ольга Полякова. А вот кресло Олега Винника отдадут мировой звезде – итальянскому тенору Алессандро Сафине. Но уже сегодня, 1 июля, СТБ объявил, что в состав судей вернется Олег Винник (что правда, только на один день). На канале перезамену судьи объяснили так:

«Всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина решил уступить свое место опытному коллеге, который точно знает, что нужно артисту, чтобы покорить миллионы сердец».

Также у звездного судьи будет «право вето» – он может подарить одному участнику путевку в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег. Таким образом, конкурсанту не обязательно получать три «да» от остальных членов жюри, чтобы пройти в следующий этап отбора.

И это еще не все. Впервые в истории проекта кто-то из судей сможет на один день пригласить коллегу из шоу-бизнеса в свое кресло Х. Как будет выглядеть подобное изменение в действии – канал пока не оглашает.

Уже в сентябре в эфире СТБ проект «Х-фактор» с юбилеем будут поздравлять ряд украинских звезд, среди которых: Игорь Кондратюк, Ната Жижченко (Onuka), Евгений Филатов (The Maneken), Melovin, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, София Ротару, Alekseev, группа «Бez обмежень», Нино Катамадзе, Алан Бадоев, Kazka, Неангелы, Сергей Пархоменко «Серега а.к.а Полиграф Шарикоff», Оля Горбачева и другие.

Как сообщал канал ранее, на кастинг 10 сезона пришел суперфиналист 9 сезона Дмитрий Волканов, который станет одной из приглашенных звезд на проекте.

Заглавное фото: СТБ