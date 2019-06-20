🎥Все, что нужно знать о подростковом триллере «Нового канала» «Первые ласточки»

Продюсера первого подросткового триллера Евгения Туника поймать сложно. Мы встретились с ним в его кабинете на телеканале СТБ и первое, чем поделился Евгений, что, несмотря на то что сейчас уже день, поспать ему так и не удалось. А дело в том, что сейчас разгар съемок нового сезона «Зважених та щасливих», и параллельно с ними Евгений контролирует еще и процесс создания «Первых ласточек», которые уже в этом году выйдут на экраны «Нового канала».

Как пришла идея продолжить подростковую тематику на экране? Что общего у «Первых ласточек» и «13 причин почему» и когда премьера – читайте ниже.

Параллельно со «Взвешенными», я снимаю 8-серийку «Первые ласточки»

Сложно ли? Однозначно. Я очень давно хотел написать сериал, давно хотел попробовать что-то другое. Я очень люблю реалити, не подумайте, я очень люблю живые эмоции – это всегда круто. Но очень хотелось бы испытать другие эмоции и попробовать другой опыт – так три года назад появилась идея с сериалом, и я был ее автором.

«Первые ласточки» – это не адаптация «13 причин почему»

У меня лично было очень много идей, историй, которые хотелось бы рассказать общественности. Как-то они сплелись все в одну фабулу. Тогда мы написали заявку, потом написали синопсис, потом написали библию, показали эту библию «Новому каналу», так как этот сериал был рассчитан на молодежь и подростков, соответственно альтернатив в Украине по каналу я не видел. Когда я уже подал заявку на «Новый», они дали зеленый свет и сказали: «Пиши». Так, я начал писать сериал.

Сначала мы его начали писать вместе с Алиной Павликовой, руководителем «Зважених та щасливих». Потом привлекли еще сценариста Олю Кржечевскую («Крепостная»). И вот три года мы занимались сценарием, было очень много драфтов, очень много версий, мы переписывали все это миллион раз. Так что для меня это все – выстраданная работа.

В начале был первый драфт из двух серий. Редактор на «Новом» мне написала: «Посмотри “13 причин почему”». Я тогда еще не видел этот сериал, потом я его посмотрел, мне безумно это понравилось, это очень круто, даже офигенно. Есть ли какое-то пересечение по теме? Да – берется за основу фабула, когда умирает ребенок, и мы пытаемся понять, почему это случилось. Не знаю, можно ли считать это копирайтом, я бы так не делал, это похожая тема и, да, эта тема есть уже в Америке.

Вы смотрели первую серию «Чернобыля»? Там в конце мертвая птица падает. У меня есть очень похожий кадр в сериале. Плагиат это? Отнюдь.

Все построено, на реальных событиях

При написании сценария в любом случае многое из своего опыта бралось, многое пришло от авторов, во многом мне помог опыт работы в реалити-шоу. У большинства героев есть реальные прототипы, которых я знаю, которые запомнились. Так и получился продукт, который в итоге вылился в восемь серий молодежного триллера.

Хронометраж каждой серии – не больше 50 минут

Пока канал решает, в какое время и в каком слоте будет стоять этот сериал. У меня есть определенный КПД, и в этом году я должен сдать готовый сериал на «Новый канал». Чтобы понимать рамки – к примеру, сценарий этого сериала мы дописали только в декабре прошлого года, мы его сдали практически под Новый год, и тогда пошли разговоры о том, чтобы поручить производство этого сериала мне, и соответственно после всех трансформационных процессов этот сериал пришел наконец-то в нашу пятую студию, в которой я сейчас состою. Тогда мы объединились с Сашей Быковым, моим исполнительный продюсером, который был много лет на «Взвешенных». Остальных – искали на рынке.

Уверен, что подростковые сериалы нужны телерынку

Работая над сериалом, я отталкивался от трех пунктов: насколько это будет актуально на украинском телерынке (я надеюсь, что это будет актуально), интересно ли это лично мне и франшизность сериала. Я бы очень хотел, чтоб этот продукт не был 8-сериечкой, которая вышла, и на этом все закончилось. В него вложено на данном этапе столько работы и всего прочего, что из этих восьми серий можно сделать на любом другом канале двадцать четыре . Плотность событий сумасшедшая, многое осталось нерассказанным, если этот сериал «зайдет», если он кому-то понравится и если мой внутренний ценз скажет о том, что он получился хорошо, я буду делать все возможное, чтобы был второй сезон.

Никто в Украине ранее не снимал подростковый триллер

Кто-то же должен начинать это делать. (Смеется.) Возьмем «Скажене весілля» – вышел очень успешный продукт. Вот увидите, сейчас все под копирку начнут делать одно и то же. В чем оригинальность? Не понятно. Всем ясно, что сейчас в Украине востребована комедия, если бы у меня душа в определенный период лежала к комедии, я бы писал комедию, но тогда, когда я сел писать, это был только триллер, драма, детектив, и самое главное, как мне кажется, – все-таки не жанр, а интересность истории.

Если тебя цепляет какая-то фабула, тебе интересно чем это закончится… Кстати, даже фильм ужасов можно посмотреть с большим удовольствием.

Команда, работающая над фильмом, была поначалу очень мала

Долгое время, команда была очень маленькая. Плюс, я долго искал режиссера, перелопатил весь украинский рынок и остановился на Валентине Шпакове. Мы нашли с ним общий язык сразу, он меня понимает с полуслова. Еще с нами Саша Шилов, человек, который мои идеи и идеи Валентина теперь воплощает в визуальную картинку не хуже Netflix.

Актеров искали в том числе и в «Кульке»

Все герои в сериале – это сломленные подростки, все они на грани, у всех у них очень тяжелая жизненная история. Мы отправились в «Карпенко» в «Кулек», начали смотреть ребят старших курсов, средних курсов, только что выпустившихся людей. Как оказалось, у нас хорошая актерская база молодых ребят, которые понимают роли. Когда мы искали молодых героев, первое – надо было, чтобы эти ребята не выглядели на 30 лет, в то же время я не допускал никого младше 18 лет. Это очень сложная и серьезная тема, сложные съемки, и соответственно мне нужны были совершеннолетние ребята, которые понимают, которые отвечают за то, что они делают. В итоге остановились на вот этом молодом составе, который у нас есть: Саша Руднинский, Максим Самчик, Полина Носыхина, Маша Смолякова, Тая Щурук

О работе продюсера сериала

Мне нравится, я хочу сказать честно – мне очень нравится. Это сложно, потому что ты все процессы завязываешь на себе, но когда ты отвечаешь за все, это капец как сложно! (Смеется.) Тебе надо не потерять нить сценария, которую ты писал три года, тебе надо сделать так, чтоб этот сценарий был воплощен в жизнь максимально качественно, за те деньги, которые выделил канал, и когда эти все вещи у тебя сплетаются в голове… бывает страшно и сложно, но в целом пока что справляемся.

На каком этапе сейчас съемочный процесс?

Мы сняли сейчас меньше трети сериала. Закончить должны в конце июля, плюс несколько месяцев на продакшен – осенью должен быть уже готовый продукт. Как-то так.

Фото: Алексей Дударев, Анна Гольцберг