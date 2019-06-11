🏋️‍♀️Взвешенные, счастливые и влюбленные: Евгений Туник о новом сезоне проекта

После съемки бэкстейджа проекта у нас накопилась масса вопросов. Из того, о чем ранее уже заявлял телеканал СТБ, – в новом сезоне зрители опять увидят на экранах Аниту Луценко в роли ведущей, а также диетолога Светлану Фус, которая будет консультировать участников проекта. Из нового – на место Вячеслава Узелкова на «Зважені» пришел Иракли Макацария, также на проекте в этом году появится психолог Анна Кушнерук. И роль психолога на проекте вполне аргументирована, ведь помимо похудения участники будут пытаться найти любовь и завязать отношения.

Собрав целый список вопросов, я отправилась в офис к Евгению Тунику на телеканал СТБ. Кстати, год назад ныне креативный продюсер проекта был руководителем ТО, снимающим «Зважених та щасливих». Так что не затронуть вопросы внутренней трансформации холдинга, я тоже не могла.

От главы ТО до креативного продюсера

Трансформация происходила следующим образом: было создано четыре дивизиона («Вещание», «Продакшен», «Новости», «Центры экспертиз»). В дивизион «Продакшен» вошли все творческие объединения, одним из которых руководил я, они были распределены на пять студий. Все мои проекты вошли в студию Екатерины Ведмеденко. Таким образом я занял должность креативного продюсера. Мой функционал остается прежним: я отвечаю как за творческую, так и за финансовую составляющую всех моих проектов. До этого назначения у меня с Катей (Ведмеденко. – Ред.) были отличные отношения, так что я даже не заметил каких-то изменений в субординации.

Поэтому, несмотря на все трансформационные процессы, у меня прекрасный микроклимат в команде, который мы стараемся сохранять при любых раскладах.

Как в вашей команде оценили 8 сезон «Зважених»?

Сложный был сезон, признаюсь честно. Если вы заметили, мы каждый год пытаемся «выпрыгнуть из штанов» и сменить концепцию, тему, экспертов. Мы не боимся делать экспериментальные вещи, но обязательно анализируем результат. В 8 сезоне мы выбрали очень важную лично для меня концепцию – родители и дети, и я был уверен, что она найдет очень большой отклик среди зрителей. Возможно, она зашла не всем, а может, мы ее не до конца раскрыли. Возможно, герои, которых мы выбрали, не на сто процентов показали весь колорит этой концепции; возможно, ведущая не на сто процентов вписалась в то, что мы задумали, и зритель был не готов к тому, что ведущая будет и консультантом по питанию, и участницей проекта. Гадать можно до бесконечности.

Лично я очень тепло вспоминаю прошлый сезон. Несмотря на все эксперименты, мы шли проверенными тропами седьмого сезона, который стал самым рейтинговым в истории проекта на СТБ. После этого я сделал вывод: никогда нельзя повторяться. Нельзя брать 50% из прошлого сезона, надо делать все новое. И, наверное, это повлияло на то, что доля была ниже, чем у седьмого.

Но не все измеряется цифрами: это был первый сезон, где мы показали другую сторону проблем с весом – недостаточный. Ранее вопрос анорексии не поднимался на телевидении. Мы будем счастливы, если помогли хотя бы нескольким девушкам или мужчинам изменить свою жизнь.

В девятом сезоне концепция снова новая – участники, которые худеют, чтобы иметь возможность построить отношения

Мы, возможно, единственный проект в Украине, на котором образовалось такое количество семейных пар.

Как родилась эта концепция? Каждый год, придумывая новые темы, мы имеем какой-то базис предыдущих идей. Признаюсь честно, эта идея была у нас давно, сначала мы думали, что не найдем героев – вот таких конкретно одиночек, которые будут готовы к подобным испытаниям да еще и будут строить отношения. Потом я думал, мы не найдем точку соприкосновения с форматом, непосредственно с The Biggest Looser – в общем масса всего. Готовясь к 9 сезону, мы сели и подумали, что в контексте нашего канала это очень хорошая концепция, которая, во-первых, оставляет суть проекта прежней – участники худеют, получают новые тела и новую жизнь, – а в добавок к новой жизни некоторые из них могут получить то, чего так давно хотели, – отношения.

Поиск любви на проекте – это не значит сразу «Дом-2»

Наша задача подобрать участнику вторую половинку. Что такое «вторая половинка»? В контексте проекта – это партнер, с которым ты проходишь конкурсы, тренируешься, взвешиваешься. Построят ли участники отношения – мы в это абсолютно никак не вмешиваемся и влиять на них не собираемся. Если любовь случиться – я буду рад. Но я предчувствую, что для многих это будет достаточно сложной задачей.

Технически это будет выглядеть так: мы набрали 18 человек (9 мужчин и 9 женщин), изучили их истории, записали их откровенные интервью, мы выяснили их мотивации, чего они хотят и т. д. Потом мы привлекли нашего психолога Аню Кушнерук. Вместе с ней, уже с пониманием целей, которые поставили перед собой участники, а также с лучшим пониманием их психологии, мы подбирали пары – это мы сделали в первую неделю. Далее, в определенные недели, у нас будут происходить обмены – человек сам может поменять себе партнера или вообще остаться один.

Форматчики поддержали нашу новую концепцию

Когда мы принесли эту идею каналу, она им понравилась. Первое, что мы сделали, – написали письмо форматчикам, описали концепцию, и через несколько дней получили ответ: «Окей, делайте». Они нам очень доверяют и за последние года четыре не вмешивались в наши дела, не говорили, мол: переделывайте, мы не хотим такого. Нет, такого не существует, и, если есть какие-то концептуальные вещи, мы с ними советуемся. Мы им присылаем каждый год программы, они дают свои рекомендации, и мы их учитываем.

Как возвращали прежних экспертов – диетолога Светлану Фус и ведущую Аниту Луценко

Как возвращали? Как-то так: «Алё, Света, нам надо встретиться». (Смеется.) Да, в прошлом году Светлана Фус уходила в свои проекты и хотела отдохнуть от «Зважених». Она отдохнула и с радостью согласилась вернуться к нам. С Анитой было так же.

Был ли выбор – Марина Боржемская или Вячеслав Узелков?

Когда мы подходили к девятому сезону, то понимали, что помимо экспертов необходимы еще изменения, что-то однозначно новое. Первое, что мы сделали, – кастинг тренеров. Он был, признаюсь, огромным. Мы прокастинговали, наверное, тысячу людей: и звездных тренеров, и не звездных тренеров, и обычных спортсменов, и не обычных — мы прокастинговали всех. (Смеется.) В определенный момент у нас появился Иракли, и тогда я уже понимал на 100%, что мы хотим с ним работать, сделать тренером. А вместе с этим, у нас было много претенденток на роль девушки-тренера, но никто из них не Марина Боржемская. (Смеется.)

То, что Иракли – непрофессиональный тренер, не значит, что он не может справиться с 9 людьми с лишним весом

За девять лет через нас прошло немало тренеров. Каждого тренера мы выбираем по нескольким категориям: его харизма, его посыл, тренерские навыки. Оценивая все эти три пункта, мы принимаем какое-либо решение. Оценив Иракли, мы поняли, что перед проектом он хорошо подготовился к тому, чтобы тренировать девять участников с лишним весом. И когда я уже сейчас, во время съемок, езжу на взвешивания, смотрю результаты его команды, я понимаю, что решение было принято правильно.

Забегая наперед – Иракли сейчас утвердил у своей команды такой безукоризненный авторитет… Это удавалось мало кому из тренеров. Так что его команда, кроме того, что хорошо худеет, они его просто обожают. Меня честно очень радует его отношение к проекту. Он максималист, он не делает чего-то на половину, учитывая, что у нас есть тренировки в кадре и за кадром, он, не теряя ни минуты, проводит с ними максимум времени, несмотря на свои планы и дела в Грузии. Я очень боялся, что что-то не совпадет с графиками или еще что, но уже к третьей неделе мои сомнения на 100% рассеялись, я безумно им доволен.

У меня есть один любимый участник в 9 сезоне

Я очень восторгаюсь им, уверен, что он – будущий депутат Верховной рады, как он про себя говорит. Вам надо на него посмотреть, это нечто!

Повлияла ли трансформация на бюджет проекта?

Оптимизационные процессы ведутся в тех плоскостях, которые не затрагивают качество продукта.

Кстати, не так давно «Новый канал» объявил о том, что приступил к съемкам 8-серийного триллера для подростков, который будет называться «Первые ласточки». Его продюсером также стал Евгений Туник. О подробностях премьеры – читайте вскоре на «Телекритике».

Фото: Анна Федорук