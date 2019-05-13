🎥«Новый канал» снимет подростковый триллер про буллинг и суицид

Сюжет будет развиваться вокруг расследования следователя Ольги Макаровой, которой поручено раскрыть смерть подростка. Ей придется углубиться в страшные тайны школьников и их родителей, чтобы узнать: было это самоубийство или парня намеренно столкнули с крыши многоэтажки.

За сценарий украинского «13 причин почему» отвечает Евгений Туник, который также выступит продюсером сериала.

«Я не люблю, когда из телевизора и других медиа несется морализаторство. Каждый сам вправе решать, как ему жить. Сериалом мы не хотим никого ничему научить. Постараемся сделать продукт, который впервые в Украине покажет, что все это есть: наркотики, самоубийства подростков, их одиночество, провокации, чтобы обратить на себя внимание... Есть проблемы с подростками. Есть проблемы в семье. И не стоит закрывать на это глаза. Не нужно от этого прятаться. Поэтому, когда “Новый канал” сказал “Давайте работать!”, я был безумно благодарен», – рассказывает сценарист.

Актерский состав наполовину укомплектован из начинающих исполнителей, ради которых перешерстили все профильные вузы Киева. Компанию им составят опытные актеры Виктория Литвиненко, Леся Жураковская, Нина Набока, Даша Трегубова, Сергей Кияшко, Костя Октябрьский.

Сериал «Первые ласточки» будут снимать в Киеве в течение следующих двух месяцев.

Напомним, Павел Костицин и Андрей Фединчик исполнили роли в новом детективе от «2+2».

Фото: «Новый канал»