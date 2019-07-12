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❄Как Дзидзьо запускает тренд на 90-е в сериале «Отмороженный»

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 472
Главная ТВБекстейджи ❄Как Дзидзьо запускает тренд на 90-е в сериале «Отмороженный»

Уже этой осенью на экранах «1+1» выйдет достаточно неординарный продукт – сериал, который расскажет историю замороженного в 1996 году человека, внезапно обнаруженного в 2019 году. Как вы уже могли услышать, этим «отмороженным» станет Дзидзьо, что уже говорит о том, что юмора в проекте будет предостаточно.

Помните ленту «Вечно молодой» Стива Майнера, «Разрушитель» Брамбиллы или не так давно вышедший на экраны фильм «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс в главной роли? Эти все картины объединяет по сути один и тот же сюжет – человека замораживают и размораживают спустя длительный, иногда чересчур длительный, срок. Но если, раскрывая эту тему, Голливуд конструировал криокамеры, то в новом проекте «1+1» фантастики не будет.

Дом из сериала Отмороженный

Чтобы понаблюдать за съемками нового проекта «1+1», мы отправляемся в глубь Русановских садов в Киеве

По сюжету обыкновенная семья с достаточно яркой фамилией Дзидзюки решила продать старый дом и переехать в большой город. Внезапно в подвале своего дома они обнаруживают обыкновенный холодильник, а в нем – их старого родственника Мишу, исчезнувшего 23 года назад.

Всеволод Шекита Отмороженный

Одна из главных ролей досталась Всеволоду Шеките.

Конечно, так просто в холодильнике Миша не оказался – все дело в неком эксперименте, о котором мы узнаем уже по ходу сериала. Но главное – теперь Дзидзюкам придется жить с вновь обретенным родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в «лихих 90-х».

❄Как Дзидзьо запускает тренд на 90-е в сериале «Отмороженный»

Напарницей Шекиты стала Екатерина Вишневая

А еще, как выяснится, по всем документам именно Миша является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу, а значить скандалов, ссор и интриг в сериале будет достаточно.

Съемки Отмороженного

Так будет выглядеть соседний с домом Дзидзюков двор

Также, согласно сценарию, в соседний с Дзидзьо, то есть Мишей, дом переезжает привлекательная молодая девушка Рита, которую в «Отмороженном» сыграла Анна Кузина.

Анна Кузина

В перерывах Анна Кузина позирует нашему фотографу

Сегодня мы как раз попали на ее новоселье. Среди гостей Риты – ее соседи Всеволод Шекита и Екатерина Вишневая, которые в фильме играют супружескую пару.

Массовка Отмороженный

Помимо главных героев в доме Риты встречаем актеров массовых сцен

По словам Всеволода, его персонаж – достаточно безответственный, ленивый человек, который лучше все переложит на плечи жены, чем сделает сам.

Отмороженный Шекита и Вишневая

«Сделай лицо своего героя», – просит Всеволода Вишневая

Такие роли для Шекиты – редкость. Несмотря на это, роль ротозея у Всеволода получилась насколько естественной, что в какой-то момент мне показалось, что между ним и Вишневой и вправду проскочила та самая искорка.

Вишневая и Шекита - Отмороженный

В перерывах Шекита и Вишневая дурачатся как могут

Съемки Отмороженного

И опять возвращаемся к работе

Особенных героев в этой сцене двое. Во-первых, это заслуженный артист Украины, поющий на празднике, – очередное камео Павла Зиброва (помните фильм «Продюсер»?).

Павло Зибров

Каждому на новоселье по поющему Павлу Зиброву, пожалуйста

А вторая особенность – это собственно Дзидзьо, врывающийся внезапно на праздник.

Дзидзьо

С приходом Михаила Хомы на площадку становится как-то светлее

Над проектом сегодня работает около полусотни человек. Созданием сериала заведует телеканал «1+1», а продюсерами выступили Алена Еремеева и Дарина Жукова, которые, к слову, приехали понаблюдать за съемками.

Жукова и Еремеева

Алена Еремеева и Дарина Жукова рассказывают «Сніданку з 1+1» подробности их нового проекта

Сценарий написали Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт. Производством проекта по заказу канала «1+1» занимается продакшен «ОСНОВА ФИЛЬМ». Продюсеры – Татьяна Куц и Виктория Горенштейн.

Съемки Отмороженного

Еще один дубль

Точная дата премьеры 16-серийного сериала пока держится в тайне.

Режиссер проекта Отмороженный

Режиссер сериала – Ирина Васильева

Более подробную информацию о проекте читайте вскоре на страницах «Телекритики» – мы готовим для вас интервью с Дзидзьо, в котором актер не только расскажет свои самые пикантные воспоминания из 90-х, но и поделится особенностями работы в сериальном производстве.

Фото: Владимир Волков

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