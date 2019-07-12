❄Как Дзидзьо запускает тренд на 90-е в сериале «Отмороженный»

Помните ленту «Вечно молодой» Стива Майнера, «Разрушитель» Брамбиллы или не так давно вышедший на экраны фильм «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс в главной роли? Эти все картины объединяет по сути один и тот же сюжет – человека замораживают и размораживают спустя длительный, иногда чересчур длительный, срок. Но если, раскрывая эту тему, Голливуд конструировал криокамеры, то в новом проекте «1+1» фантастики не будет.

По сюжету обыкновенная семья с достаточно яркой фамилией Дзидзюки решила продать старый дом и переехать в большой город. Внезапно в подвале своего дома они обнаруживают обыкновенный холодильник, а в нем – их старого родственника Мишу, исчезнувшего 23 года назад.

Конечно, так просто в холодильнике Миша не оказался – все дело в неком эксперименте, о котором мы узнаем уже по ходу сериала. Но главное – теперь Дзидзюкам придется жить с вновь обретенным родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в «лихих 90-х».

А еще, как выяснится, по всем документам именно Миша является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу, а значить скандалов, ссор и интриг в сериале будет достаточно.

Также, согласно сценарию, в соседний с Дзидзьо, то есть Мишей, дом переезжает привлекательная молодая девушка Рита, которую в «Отмороженном» сыграла Анна Кузина.

Сегодня мы как раз попали на ее новоселье. Среди гостей Риты – ее соседи Всеволод Шекита и Екатерина Вишневая, которые в фильме играют супружескую пару.

По словам Всеволода, его персонаж – достаточно безответственный, ленивый человек, который лучше все переложит на плечи жены, чем сделает сам.

Такие роли для Шекиты – редкость. Несмотря на это, роль ротозея у Всеволода получилась насколько естественной, что в какой-то момент мне показалось, что между ним и Вишневой и вправду проскочила та самая искорка.

Особенных героев в этой сцене двое. Во-первых, это заслуженный артист Украины, поющий на празднике, – очередное камео Павла Зиброва (помните фильм «Продюсер»?).

А вторая особенность – это собственно Дзидзьо, врывающийся внезапно на праздник.

Над проектом сегодня работает около полусотни человек. Созданием сериала заведует телеканал «1+1», а продюсерами выступили Алена Еремеева и Дарина Жукова, которые, к слову, приехали понаблюдать за съемками.

Сценарий написали Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт. Производством проекта по заказу канала «1+1» занимается продакшен «ОСНОВА ФИЛЬМ». Продюсеры – Татьяна Куц и Виктория Горенштейн.

Точная дата премьеры 16-серийного сериала пока держится в тайне.

Более подробную информацию о проекте читайте вскоре на страницах «Телекритики» – мы готовим для вас интервью с Дзидзьо, в котором актер не только расскажет свои самые пикантные воспоминания из 90-х, но и поделится особенностями работы в сериальном производстве.

Фото: Владимир Волков