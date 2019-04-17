⚡Татьяна Литвинова покидает телеканал СТБ и проект «МастерШеф»
НовостиТВ

⚡Татьяна Литвинова покидает телеканал СТБ и проект «МастерШеф»

от Telekritika
От Telekritika 158
Главная Новости ⚡Татьяна Литвинова покидает телеканал СТБ и проект «МастерШеф»

Сегодня стало известно, что телеканал СТБ и Татьяна Литвинова приняли решение не продлевать сотрудничество по проекту «МастерШеф». В планах у кулинарного эксперта – развивать свои проекты.

Впервые Татьяну Литвинову на кухне зрители увидели еще в 2013 году в рамках программы «Все буде добре», а позже на «Все буде смачно» (обе программы были закрыты в 2018 году). После чего были такие проекты, как «МастерШеф» (3-8 сезоны), «МастерШеф. Дети» (1-2 сезоны) и «МастерШеф. Кулинарный выпускной».

«Благодарю всех причастных к моему профессиональному росту на этом непростом и очень интересном пути: любимые команды и коллеги, сотни участников проектов СТБ, миллионы зрителей (и не только на территории Украины), с которыми мы сроднились и стали настоящими друзьями. 280 дней в году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны – и так 6 лет подряд. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом! Теперь у меня появилось много времени для создания собственных проектов – это прекрасные идеи, стремящиеся наружу и требующие реализации. Я вынашивала их долго и вдохновенно», – прокомментировала Татьяна свои дальнейшие планы.

В свою очередь, телеканал СТБ выражает безмерную благодарность Татьяне Литвиновой за 6 лет счастливого сотрудничества и желает ей успехов в реализации собственных идей:

«Мы благодарны Татьяне за ее талант, харизму и высокий кулинарный профессионализм, благодаря которому мы вместе привили зрителям высокую культуру питания и вывели тему кулинарии в Украине на абсолютно новый уровень. За время нашего сотрудничества Татьяна стала для украинцев не просто опытнейшим экспертом, а и настоящей звездой. Уверен, она сможет воплотить в жизнь свои потрясающие идеи, нам остается лишь пожелать Тане огромный успехов на этом самостоятельном пути», говорит Владимир Турич, креативный продюсер «МастерШеф».

Напомним, в скором времени телеканал СТБ приступит к работе над девятым сезоном кулинарного шоу «МастерШеф», премьеру которого зрители увидят в осеннем сезоне.

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Предвыборный сайт Зеленского подвергся хакерской атаке

02.01.2019

Швеция открыла охоту на онлайн-пиратов

19.02.2018

В Давосе придумали рецепт от безработицы

25.01.2018

Что думают школьники о сериале «Школа» на «1+1»

25.01.2018

🔥 У Сюмар холодно встретили идею смены модели...

11.04.2019

Уговорили: Марк Цукерберг решился прокомментировать утечку данных

29.03.2018

Японская порноактриса готова выйти замуж за поклонников

24.01.2018

The Next Big Thing. Generation: разговор с Александром...

10.07.2018

Любой ценой: ради проведения ЧМ-2022 Катар очернял конкурентов

30.07.2018

В «Радио Свобода» возмущены давлением на Наталью Седлецкую

04.09.2018