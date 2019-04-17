⚡Татьяна Литвинова покидает телеканал СТБ и проект «МастерШеф»

Впервые Татьяну Литвинову на кухне зрители увидели еще в 2013 году в рамках программы «Все буде добре», а позже на «Все буде смачно» (обе программы были закрыты в 2018 году). После чего были такие проекты, как «МастерШеф» (3-8 сезоны), «МастерШеф. Дети» (1-2 сезоны) и «МастерШеф. Кулинарный выпускной».

«Благодарю всех причастных к моему профессиональному росту на этом непростом и очень интересном пути: любимые команды и коллеги, сотни участников проектов СТБ, миллионы зрителей (и не только на территории Украины), с которыми мы сроднились и стали настоящими друзьями. 280 дней в году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны – и так 6 лет подряд. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом! Теперь у меня появилось много времени для создания собственных проектов – это прекрасные идеи, стремящиеся наружу и требующие реализации. Я вынашивала их долго и вдохновенно», – прокомментировала Татьяна свои дальнейшие планы.

В свою очередь, телеканал СТБ выражает безмерную благодарность Татьяне Литвиновой за 6 лет счастливого сотрудничества и желает ей успехов в реализации собственных идей:

«Мы благодарны Татьяне за ее талант, харизму и высокий кулинарный профессионализм, благодаря которому мы вместе привили зрителям высокую культуру питания и вывели тему кулинарии в Украине на абсолютно новый уровень. За время нашего сотрудничества Татьяна стала для украинцев не просто опытнейшим экспертом, а и настоящей звездой. Уверен, она сможет воплотить в жизнь свои потрясающие идеи, нам остается лишь пожелать Тане огромный успехов на этом самостоятельном пути», – говорит Владимир Турич, креативный продюсер «МастерШеф».

Напомним, в скором времени телеканал СТБ приступит к работе над девятым сезоном кулинарного шоу «МастерШеф», премьеру которого зрители увидят в осеннем сезоне.