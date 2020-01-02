Телерейтинги: финал сезона, «Один дома» и прочая предновогодняя мишура

Последняя неделя 2019 года – не повод расслабляться: телеканалы, закончив показ своих шоу, выдали новую порцию премьер. На СТБ в прайме понедельника стартовало тревел-шоу «Туристы» от творцов «Орла и решки» – продакшена TeenSpirit. Телеканал «Украина» показал сразу три новые 4-серийки: в прайме понедельника — «У причала» («Три-Я-Да продакшн» и «Фильмстрим»); в среду — «Все равно тебя дождусь» («Армада Филмз Продакшн»); в субботу – «Сильная женщина» («Армада Филмз Продакшн»). В среду из-за католического Рождества сетки телеканалов были несколько видоизменены. К примеру, «1+1» показал праздничный концертом «Вечер премьер» («Файнл кат медиа»). В воскресенье предпраздничные сетки некоторых телеканалов были перекроены спецвыпуском про обмен пленными.

Общий топ

«Плюсы» нарастили, но обойти ICTV не удалось. Среди нишевых телеканалов заметно терял НТН, «Пиксель», М1 и «Индиго», зато подрос канал «Мега».

В прайме канал «1+1» все же обскакал ICTV. Заметно небольшой рост СТБ и проседание «Нового». Более четко видны потери НТН и «Пикселя», а также ТЕТа и К1. Заметно набирает «ПлюсПлюс», который с 26 декабря расширил свою сеть вещания.

Среди каналов «большой шестерки» ICTV уступил «Плюсам» только в среду и воскресенье.

Среди топ-программ недели – «Один дома-2», «Вечер премьер», ТСН и «Пес».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

«Ліга сміху» (пятница, 20:30) остается плюс-минус на том же уровне — 10,8%/10,7% (было 9,3%/10,9%) по аудитории 18-54/18-54 (50k+). Четвертый выпуск «Гуднайт_клаб» (пятница, 23:00) с Валерием Жидковым наращивает — 10,5%/11,7% (было 7,1%/7,8%, еще раньше — 8,5%/10,3%). Старт сезона набрал не меньше 12% по обеим аудиториям.

В субботу повтор «Вечернего квартала» в 16:40, собрал достаточно низкие показатели — 10,3%/9,5%. Падают цифры у «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) – всего лишь 6,9%/7,9% (было 8%/8,7%). Новогодний выпуск «Женского квартала» (суббота, 20:10) — 10%/11,5%. Повтор архивного выпуска «Вечернего квартала» в 22:10 прошел лучше — 11,7%/12,3%. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) наращивает по аудитории 18-54 — 12,2%/11,8% (было 9,9%/12%).

«Дубинизмы» (23:50, понедельник) выровняли показатели, потеряв их по одной из аудиторий — 7,6%/7,6%, ранее — 11,8%/7,2%. В среду на «1+1» была программа выходного дня, и прошел концерт «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» (20:10) с очень хорошими показателями — 15%/17,7% (топ дня по крупным городам). До него повторили мюзикл «1+1 дома» (16:50) — 9%/11%.

Утром будней тележурнал «Жизнь знаменитых людей» (09:20, премьерный выпуск + повтор) собирал такие показатели по премьерным: в понедельник — 9,4%/11,3%, во вторник — 7,5%/11,5%, в четверг — 6,8%/10,3%, в пятницу — 9,2%/13,2%. На позапрошлой неделе — по целевой аудитории 18-54 до 8,8%, по крупным городам — до 13,6%.

В воскресенье поздно вечером вышел концерт «VISLOVO. Время и Стекло.» (23:20) — 9,8%/9,7%.

«Интер»

В субботу в 22:00 на «Интере» прошел концерт «Diva. Ани Лорак» — только 3%/4,1% (против 3,1% и 2,4% у концерта Ирины Билык неделей ранее). В воскресенье мюзикл «Приключения Верки Сердючки» (22:40) — 2,9%/4,5%.

По утрам «Полезная программа» (10:10, вторник – суббота): во вторник получила 3,7%/4,6%, в среду — 3,7%/4,8%, в четверг — 5,2%/6,24%, в пятницу — 3,9%/6,2%, в субботу — 5,7%/9,9%.

Выпуск проекта «Жди меня» в понедельник (15:50) наращивает показатели: 6,2%/4,5% против 5,1%/2,8% ранее.

Максимальные показатели по 18-54/18-54 (50k+) — у праймового будничного ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) на прошлой неделе были в пятницу — 12,3%/7,2%.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота – воскресенье) вернулась к показателям двухнедельной давности — 5,1%/9,5% и 5,2%/7,4%. Утром в воскресенье тревел-шоу «Орел и решка» вернулось к двойным выпускам (10:00), собирая 4,9/7,3% и 3,6%/6,4%.

СТБ

Финал 10 сезона «Х-Фактора» (19:00, суббота) зрителей не заинтересовал, сохранив свою привычную аудиторию — 8,9%/11,7% против 8,6%/10,2% ранее.

Реалити «Хата на тата» (понедельник, 19:00) немного теряет, но остается выше среднего по каналу — 10,9%/9,1% (было 11,5%/10,2%). Премьера тревел-шоу «Туристы» (21:00) выдала скромные 8,2%/8,5%.

Ток-шоу «Тайны ДНК» (19:10, вторник) также добавило в цифрах — 12,3%/10,4%, в 20:20 показатели проекта поднялись до 13,7%/11,5%. Финал 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» (19:00, среда) на том же уровне – 10,6%/9% (было 10,5%/9,1%). Финал реалити «Зважені та щасливі» (19:00, четверг) солидно набирают 9,6%/12,7% (было 7,1%/8,2%). Финал «МастерШефа» (пятница, 18:50) прошел на том же уровне с небольшим ростом по крупным городам — 10,2%/12,5% (10,2%/11,2%).

Утренняя кулинарная программа «Проснись с Эктором» в воскресенье в 09:00 набирает — 7,7%/6,9% (было 5,1%/5,7%). В 10:00 показатели чуть упали — 7,2%/7%. Вечером ток-шоу «Один за всех» (20:10, воскресенье) — 11,8%/8,1% против 12,4%/9,9% ранее. На уровне среднего по каналу прошел финал «Я стесняюсь своего тела» (21:10–00:30) — 9,7%/7,6% (было 8,8%/8,3%, ранее — 9,8%/8,4%).

ICTV

В пятницу юмористическое «Дизель шоу» (20:20) демонстрирует небольшой спад — 16,1%/18% (было 16,1%/18%, ранее — 16,9%/16,7%), на втором повторном выпуске (21:20) показатели тоже меньше, чем на позапрошлой неделе – 15%/16,4% против 17,5%/18,7%. Тем не менее, это снова топ пятницы по обеим аудиториям.

В понедельник в 20:20 продолжился третий сезон проекта «Богач-бідняк». Шестой выпуск продолжает тенденцию к росту — 11%/10,3% (было 9,7%/9%, ранее — 8,1%/8,2%). Во вторник «Гражданская оборона» (20:10) – 11,1%/12,3% (было 8,9%/10,7%); в четверг «Антизомби» – 7,2%/8,7% (было 6,6%/9,3%).

Новый канал

Финал десятого сезона «Ревизора» (понедельник, 19:00) снова упал — 5,1%/5,7% (было 6,2%/6,7%). Аналогично произошло со «Страстями по Ревизору» (21:50): 4,5%/5,6% (было 5,7%/6,2%). После подъема пошел на спад и дайджест «Тайного агента» (23:50) — 3,1% по обеим аудиториям (было — 7,9%/6,7%). «Le маршрутка» (18:00), наоборот, набирает — 7,3%/6% (было 5,7%/4,3%).

«Кто против блондинок?» (19:00, вторник) на финальном выпуске сезона немного набирает в сравнении с позапрошлой неделей – 7,5%/7,1% (было 5,8%/6,7%). «Хто зверху?» (19:00, четверг) остается стабильно выше среднего по каналу – 11,4%/10,5% (было 11,6%/10,4%). Финал «Топ-модель по-украински» (19:00–21:40, пятница) — только 5,6%/6,9% (было 4,6%/5,6%).

Финал четвертого сезона «Варьятов» (21:00, вторник) — относительно неплохие 9,4%/7,6% (было 7,8%/8,2%). Improv Live Show (21:00, среда) теряет: 5,2%/5,3% против 5,8%/6,8% неделей ранее. «Шалена зірка» в четверг в 21:00 — 9,2%/7,3% (было 9,1%/8,3%).

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:10) выходило в понедельник, четверг и пятницу: понедельник − 14,6%/9,8% по 18-54/18-54 (50k+), в четверг – 14%/8,4%, в пятницу – 17,2%/11,9% (топ пятницы по 18-54). В среду канал повторил струю новогоднюю программу «Фантастическая ночь на канале «Украина»» (20:00) — 8,3%/7,4%, а после перерыва (23:30) — 10,2%/6,5%

«Главная тема» (суббота, 19:50-20:50) наращивает – 13,1%/10,6% (было 8,8%/9,8%). «По следам» в четверг (23:20) – 6%/5,7% (было 6,6%/6,1%).

Утренний тележурнал «Звездный путь» (будни в 09:30, свежий выпуск + повтор): по аудитории 18-54 цифры колеблются в пределах от 7,3% до 10,7%, по аудитории 18-54 (50k+) – в пределах 11,2%–14,1%. Повторы программы показали и утром в выходные. В воскресенье в 07:30 цифры дошли до 15,6%/10,6%.

«2+2»

Будничная программа «Затерянный мир» (вторник, четверг, пятница, 17:10-17:20) на том же уровне — 2,2–5,1% по 18-54 и 1,8–4,4% по крупным городам.

ТЕТ

«4 свадьбы» (по будням 19:10) продолжают сдавать, но прошли стабильно. Самые высокие показатели проект о женитьбе получил в четверг — 2,9%/2,4%. В остальные дни доли проекта были еще ниже — опускались до 2,3%.

«Игры приколов» в субботу (22:10) — 3,2%/2,1% против 2,9%/2,6% ранее.

Сериалы

«1+1»

После финала «Отмороженного» сериал «Кухня» занял весь вечер понедельника, вторника и четверга — по 4-6 серий за раз. В целом прошел в пределах 9,2-18,6% по 18-54 и 10,9-20,5% по городам 50k+. Во вторник и четверг сериал стал топом по городам 50k+.

Турецкий сериал «Величественный век» (понедельник – пятница, 15:30): 8% по 18-54 – в понедельник; 10,3% – во вторник; 7,8% – в четверг; 7,2% – в пятницу. В предпрайме будней еще одна турецкая драма «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10-19:30): 8,9% по 18-54 – в понедельник; 10,2% – во вторник; 8,7% – в четверг; 8,2% – в пятницу.

Новый канал

Второй сезон «Домика на счастье» (со вторника по пятницу с 22:00 до 23:00) получил самые высокие показатели на прошлой неделе в пятницу — 8,2%/7,9%. В остальные дни – в пределах 4,2-8,2%. На позапрошлой неделе показатели сериала колебались от 5 до 8%.

Молодежный сериал «Новенькая» (в пятницу в 11:40, одна повторная серия + 4 новые серии): начал с достаточно низких показателей 5%/5,4%, в 14:40 поднялся до 6,2%/5,1%, 4 серия прошла с показателями 6,5%/5,1%. Неделей ранее доходило и до 9-10%.

Повтор «Секретных материалов» во вторник–среду (11:40-16:00) собирает все еще скромные цифры — в приделах 3,6-4%.

ICTV

Повтор «Пса» (21:30) в понедельник стартовал с показателями 16,4%/16,5%, закончил с 23,2%/24%, во вторник – 15,7%/15,2%, в четверг — 13,1%/14,6%.

«Украина»

В понедельник телеканал «Украина» запустил новую 4-серийку «У причала» (21:10). Сериал стартовал с показателей 11,5%/7% по аудитории 18-54/18-54 (50k+). Ко второй серии в 22:00 доли сериала возросли незначительно, до 12,1%/7,4%. Закончил с 14,6%/8,5%.

Показатели детективного сериала «Выходите без звонка» (18:00, понедельник – пятница) остаются все ниже средних показателей по каналу. Так, на прошлой неделе цифры сериала колебались в пределах от 7,7–10,4% по аудитории 18-54 и это чуть меньше, чем раньше. В крупных городах показатели те же, что и были ранее — 8,1–9,7%. Докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) – в пределах 9,4–11,8% по 18-54, в пределах 7,9–10,7% по 18-54 (50k+).

В среду на канале была программа выходного дня. По такому поводу устроили повтор ленты «Отель Купидон» (с 12:00–16:50): начал с 12,8%/13,3%; закончил с 13,3%/12%. А потом прошла премьера 4-серийки «Все равно тебя дождусь» (16:50-22:10): первая серия собрала 14,8%/12,8%; вторая – 16,4%/14% (топ дня по 18-54); третья – 13%/9,8%; четвертая – 16,5%/12,8%.

В субботу начали с повтора мелодрамы 2019 года «Клевер желаний» (12:40): начал с 12,9%/8,9%; закончил с 14,5%/11,7%. В прайме субботы прошла премьера 4-серийки «Сильная женщина» (с 16:50–23:10, с перерывом на новости и «Главную тему»): первая серия собрала 13,9%/14,2%; вторая – 15,6%/14,5%; третья – 14,2%/11,3%; четвертая – 15,7%/12,6% (топ дня по 18-54). В воскресенье прошел повтор сериала «Мальчик мой» (с 17:00 до 23:10 с перерывом на итоговые новости): начал с 14,7%/12,8%; закончил с 13%/10,6%.

«Интер»

В прайме будней в 21:00 идет сериал «По разным берегам». Показатели по-прежнему не очень. Первая серия – 4,8%/3,4%, вторая – 4,6%/4,7%, третья – 4,8%/2,5%, четвертая – 5,5%/3,8%. Российская докудрама «Следствие вели…» с Леонидом Каневским (будни, 22:00 – 23:50, по два выпуска) – в пределах 3,3–7%.

«Отель “Імперіал”» (со вторника по будням первая серия — в 11:20, вторая — в 12:20). По целевой аудитории (18-54) показатели колебались от 1,9% до 4,2%. По крупным городам — от 2,1% до 6,4%. Британский сериал «Дамское счастье» (13:30, вторник – пятница) – в пределах только 1,9-3,8%.

Докудрама «Вещдок» (14:30, вторник – четверг, два выпуска) — в пределах 2,2 – 6,6%. «Вещдок. Особый случай» (по будням, 16:20): в пределах от 3,4% до 8,2%.

ТЕТ

В прайме будней скетчком «Однажды под Полтавой» (21:00) собирал в приделах 2,2–5,7%; скетчком «Танька и Володька» (20:00) – 1,9–3,9%.

НТН

В вечернем прайме будней американский процедурал «Читающий мысли» (19:30 – 21:10, по две серии) – в пределах 0,4–1,6% по 18-54. Сериал «Хейвен» (со вторника по пятницу в 21:20) — по 18-54 в пределах 0,4–1,6%, по крупным городам в пределах 0,6–1,1%.

«2+2»

В вечернем прайме будней «Ментовские войны. Харьков» (19:20, понедельник-четверг, по две серии) — по 18-54 в пределах 3–5,1%, по крупным городам в пределах 3,2–5,6%. Сериал «CSI: Место преступления» продолжает идти марафоном по 4 серии (21:40–01:00) — в пределах 3,1–5,3%.

Кино

Предновогоднее спецпрограммирование франшизой «Один дома» прошло на «1+1» в этот раз по-особенному – не в первую неделю года, а за неделю до Нового года. Новогоднему хиту канал выделил для первого показа ночь будней, второго – воскресенье. В понедельник первая часть фильма в 23:10 выхватила всего лишь 8,9% и 8,3%; вторая во вторник в 00:00 – уже 18,9% и 19,8%; в среду третья в 22:20 – 12,8% и 12,1%; в четверг четвертая в 23:20 – 14,5% и 12,9%; в пятницу пятая в 23:20 – уже 7,7% и 7,3%. В воскресенье в 11:30 повтор четвертой собрал 11,8%/7,8%; пятая в 13:20 – 14,9%/11,3%; третья в 15:10 – 15,1%/11,1%; первая в 17:10 – 19,5%/15,3%; вторая в 20:30 начала с 18,9%/17,6%, закончила после спецвыпуска ТСН с 21,7%/20,5%. Топ дня среди фильмов по обеим аудиториям, уступил только ТСН.

Также на канале кинопоказ прошел в субботу и среду днем. Набор фильмов в среду (по две части «Оптом дешевле» и «Доктор Дулитл») прошел линейно, собрав 8-9,8%. Субботний кинопоказ был таким: «Большой» (10:00) – 6,6%/10,9%; «Миссис Даутфайр» (12:00) – 7,6%/10,2%; «Дидзьо. Перший раз» (14:40) – 9,5%/9%.

В субботу ICTV показывал такие фильмы: «Морской бой» (19:10) собрал 13,4%/13,8% (топ дня по крупным городам); «Безумный Макс. Дорога ярости» (21:40) – 13,3%/11,8%; «Во имя короля» (23:40) – 18,1%/13,5%. Вечером в воскресенье в 20:40 канал показал «Варкрафт. Начало». Фильм часто прерывали на спецвыпуск новостей, так что показатели росли постепенно — начал с 7,9%/9,8%, потом – 10,7%/11,3%; закончил с 18,7%/16,7%; «Дум» (23:50) – 15,9%/15,6%. В вечернем прайме среды, которая прошла по программе выходного дня, канал весьма неплохо показал такие фильмы: «Хоббит. Битва пяти воинств» (19:10) собрал 12,8%/13,2%; «Водный мир» (21:50) – 15,3%/13,5%; «Интерстеллар» (00:10) – 13,5%/12,6%. Успешным был также ночной кинопоказ будней: в понедельник «Смертельные гонки-2» (23:30) – 15,6%/15,9%; во вторник «Семьянин» (22:40) – 11,4%/11,7%; в четверг «Стой! А то мама будет стрелять» — 12,4%/13,6%.

Новый канал вечером в субботу показал такие фильмы: «Зубная фея» в 19:00 – 6,8%/4,7%; «Полтора шпиона» в 21:00 – 9,9%/8,4%; «Горячие копы» в 23:10 – 9%/7,7%. Вечером в воскресенье прошли две части «Плохих парней»: первая (21:00) – 7,5%/8,2%; вторая (23:30) – 12,2%/14,2%.

Праздничный кинопоказ западных фильмов затронул также «Интер». Но рейтинги оказались низкими. В прайме пятницы «Любите Куперов» (21:00) – всего лишь 1,6%/2%; в субботу «Ребенок к Новому году» (20:30) – 2,7%/3%; в воскресенье «Дилемма» (20:30) — 1,5%/2,4%.

Итоговые новости

Из-за предновогодней суеты с итоговыми программы вышли далеко не все телеканалы. В воскресенье вместо обычного «ТСН. Тиждень» на «1+1» в 19:30 прошел спецвыпуск об обмене пленными — начал с 17,4%/16,7% по 18-54/18-54 (50+), после перерыва на кино (21:40) — 19,7%/18,6%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (воскресенье, 19:00) — 10,4%/10,6%. «Факты недели. 100 минут» (воскресенье, 18:50) начали — 11,1%/13,9%, закончили с 8,3%/10,8%. После них прошел спецвыпуск «Фактов» — закончился с 10,7%/11%. На «Интере» в пятницу (20:00) вышли обычные «Подробности» — 4%/3,9%.

Общий топ телеканалов

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер»

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