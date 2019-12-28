Победителем 10 сезона «X-фактора» стала Элина Иващенко

28 декабря на телеканале СТБ состоялся гала-концерт и последний прямой эфир 10-го сезона «X-фактора». По результатам зрительского голосования победителем вокального шоу стала Элина Иващенко.

За победу в шоу также сражался суперфиналист, подопечный Оли Поляковой (категория «Старше 30») Георгий Колдун.

Ранее из проекта выбыли Антон Вельбой и Маша Стопник.

Напомним, формат юбилейного сезона в 2019 году изменился. В каждом отборочном выпуске был новый судья, который мог сделать свой полноценный выбор, а кроме того, у каждого звездного члена жюри было «право вето», позволяющее отправить участника прямо в тренировочный лагерь. Также в 10-й сезон шоу вернулся судья Игорь Кондратюк.

Фото: СТБ