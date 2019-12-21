В суперфинал «X-фактора» вышли Элина Иващенко и Георгий Колдун

21 декабря на телеканале СТБ состоялся четвертый прямой эфир 10-го сезона вокального шоу «X-фактор». По результатам зрительского голосования суперфиналистами шоу стали Элина Иващенко и Георгий Колдун. Из проекта выбыли Антон Вельбой и Маша Стопник.

За участие в суперфинале сражались четверо участников. От команды Игоря Кондратюка (категория «Девушки») в четвертом прямом эфире шоу участвовали Элина Иващенко и Мария Стопник; Оли Поляковой (категория «Старше 30») – Георгий Колдун; Насти Каменских (категория «Парни») – Антон Вельбой. К четвертому прямому эфиру шоу Андрей Данилко остался без подопечных.

Во время эфира участники снова спели те песни, с которыми они впервые пришли на проект. Также финалисты спели дуэтом со звездными гостями. Маша Стопник спела с Максом Барских. Элина Иващенко – с Олегом Винником, Антон Вельбой спел с Сергеем Бабкиным, а Георгий Колдун – со своей наставницей Олей Поляковой.

Кроме того, финалисты исполнили свои авторские песни. Антон Вельбой спел песню «Вітер». Элина Иващенко в прямом эфире исполнила песню собственного сочинения «Get up», которую написала для Нацотбора на «Евровидение-2020». Маша Стопник спела песню «Зима», а Георгий Колдун – «Видихай».

Напомним, формат юбилейного сезона в 2019 году изменился. В каждом отборочном выпуске был новый судья, который мог сделать свой полноценный выбор, а кроме того, у каждого звездного члена жюри было «право вето», позволяющее отправить участника прямо в тренировочный лагерь. Также в 10-й сезон шоу вернулся судья Игорь Кондратюк.

Фото: СТБ