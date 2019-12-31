1 января «ПлюсПлюс» начнет полноценное вещание в цифровом эфире Т2

С 1 января телеканал «ПлюсПлюс» начинает полноценное вещание в мультиплексе МХ-3. Об этом сообщает пресс-служба телегруппы 1+1 media, в которую входит вещатель.

В группе отмечают, что вещание в цифровой телесети стало возможным после того, как 20 декабря Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания было принято решение о переоформлении лицензии на вещание в общенациональной цифровой эфирной сети ООО «УНИАН ТВ» в связи с изменением логотипа и программной концепции.

«Мы рады, что этот чрезвычайно важный шаг наконец состоялся. Благодаря началу вещания украинского детского канала в Т2 теперь еще большее количество детей будет иметь доступ к качественному телевидению, которое не только развлекает нашего зрителя, но и учит», ‒ прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Телеканал с 26 декабря транслируется в Т2 в тестовом режиме. Он доступен под 24 номером. Таким образом, в общенациональной цифровой сети «Зеонбуда» телеканал «ПлюсПлюс» составил конкуренцию телеканалу «Пиксель» группы «Интер».

Отметим, 19 ноября Нацсовет согласовал смену вещательного мультиплекса телеканалу «УНИАН» для вещания в эфирной цифровой сети компании «Зеонбуд». Вместо вещания в четвертом мультиплексе (МХ-4), который не функционирует, телеканалу было согласовано вещание в третьем мультиплексе (МХ-3), оператором которого является компания «Зеонбуд». 20 декабря Нацсовет своим решением фактически согласовал обмен логотипами и программными концепциями для телеканалов «УНИАН» и «ПлюсПлюс». Телеканал «ПлюсПлюс» занял свободное место в сети МХ-3, на котором ранее вел вещание телеканал «Бизнес», связанный с экс-чиновником времен Януковича Сереем Арбузовым. Общенациональную цифровую лицензию телеканалу не было продлено в июле 2018-го (с осени 2016-го «Бизнес» не вел цифровое вещание из-за долгов перед «Зеонбудом»).

Фото: Александра Йорк

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