Телеканал «УНИАН ТВ» начнет вещание в общенациональной цифровой сети «Зеонбуда» 

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 19 ноября согласовал смену вещательного мультиплекса телеканалу «УНИАН ТВ» из группы 1+1 media для вещания телеканала в эфирной цифровой сети компании «Зеонбуд». Вместо вещания в четвертом мультиплексе (МХ-4), который не функционирует, телеканалу согласовали вещание в третьем мультиплексе (МХ-3), оператором которого является компания «Зеонбуд».

Телеканал «УНИАН ТВ» занял свободное место в сети МХ-3, на котором ранее вел вещание телеканал «Бизнес». Общенациональную цифровую лицензию последнему было аннулировано в июле 2018-го из-за отсутствия вещания; с осени 2016-го «Бизнес» не вел цифровое вещание из-за долгов.

Член Нацсовета Александр Ильяшенко аргументировал позицию ведомства по «УНИАН ТВ» следующим образом: «Мы уже не первый раз возвращаемся к этому вопросу. В 2015-м мы продлили действие лицензии этому вещателю, у канала было желание все это время вещать в цифре, но не получалось предоставить ему такую возможность. Сейчас есть свободное место в МХ-3 оператора «Зеонбуд». Как я понял из докладной — с «Зеонбудом» подписан договор. Поэтому нам не остается ничего другого как согласовать компании изменение, чтобы она могла вещать в цифре, как это прописано в ее лицензии», — сообщил чиновник.

Представитель по доверенности телеканала «УНИАН ТВ» Ирина Стройко, отвечая на вопрос Александра Ильяшенко, уточнила, что договор с «Зеонбудом» был подписан 4 ноября.

Изначально заявление «УНИАН ТВ» на переоформление мультиплекса МХ-4 на МХ-3 было подано в октябре 2018-го. В январе этого года регулятор отказал телеканалу в таком переоформлении, после чего телегруппа 1+1 media обвинила ведомство в предвзятости.

Общенациональная цифровая лицензия телеканала «Бизнес» (ООО ТРК «Погода ТБ») истекла в августе 2018-го. Место в МХ-3 освободилось после непродления Нацсоветом этой лицензии в июле 2018-го. Канал «Бизнес» связывали с Александром Януковичем и экс-министром доходов и сборов Сергеем Арбузовым (официальным бенефициаром канала была гражданка Чехии Катержина Шимкова, оформившая собственность на водительские права). После 2014-го у канала начались проблемы с «Зеонбудом» — у вещателя накопились долги перед провайдером, из-за чего осенью 2016-го «Зеонбуд» отключил «Бизнес» от вещания. В августе 2017-го сообщалось, что канал прекратил свое спутниковое вещание. Перед продлением цифровых лицензий в Нацсовете в июле 2018-го цифровая лицензия телеканала «Бизнес» была выкуплена для запуска телеканала TVi. Уведомлялось, что новые собственники осенью 2018-го подали в суд относительно решения Нацсовета по непродлению лицензии. И июне этого года уведомлялось, что TVi полностью остановил вещание, с канала ушла команда проекта.

Отметим, кроме телеканала «УНИАН ТВ» лицензия на цифровое вещание в нефункционирующем мультиплексе МХ-4 есть и у музыкального телеканала М2 телегруппы StarLightMedia. В октябре 2018-го М2 также подал заявление Нацсовету с просьбой переоформить мультиплекс, в январе этого года каналу было отказано в переоформлении вместе с «УНИАН ТВ». Подавал ли телеканал М2 повторное заявление, не уведомлялось.

Напомним, оператором МХ-4 была компания «Українська цифрова телемережа» (УЦТМ), лицензию которой Нацсовет аннулировал в 2010-м через суды из-за отсутствия построенной сети общенационального эфирного цифрового телевидения. «УНИАН ТВ» и М2 получили лицензию на цифровое эфирное (многоканальное) вещание в мультиплексе МХ-4 в 2008 году, она была продлена Нацсоветом в марте 2015-го на 7 лет. Однако все это время у каналов не было возможности реализовать вещание, в лицензии не был прописан оператор телекоммуникаций. Компания «Зеонбуд» является провайдером мультиплексов: МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5. Провайдерские лицензии на эти мультиплексы компания получила в декабре 2010-го сроком на 10 лет.

В августе «УНИАН ТВ» сообщал о перезапуске, в эфире канала кроме информационных программ есть документальные проекты и спортивные трансляции. Решения регулятора обычно вступают в силу после подписания — на второй день после заседания. Таким образом «УНИАН ТВ» должен начать вещание в МХ-3 в ближайшее время.

Как недавно отмечалось, Нацсовет согласовал запуск телеканала «Украина 24» «Медиа Группы Украина» в общенациональной цифровой сети «Зеонбуда», который в декабре должен начать вещание вместо телеканала «Эскулап».

Фото: pixabay

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