Нацсовет отказал «Униан-ТВ» и М2 в вещании в «Зеонбуде». «Плюсы» будут судиться

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании вчера, 10 января, отказал телеканалам, формально сославшись на отсутствие договора между каналами и «Зеонбудом». За данное решение по «Униан ТВ» голосовали против Ольга Герасимьюк и Олег Черныш, указав на некорректную аргументацию. По М2 голосовали за отказ все члены Нацсовета, кроме Уляны Фещук (на тот момент покинула зал заседаний).

Оба канала имеют лицензии на цифровое эфирное вещание в мультиплексе МХ-4. Провайдером МХ-4 была компания «Українська цифрова телемережа» (УЦТМ), лицензию которой Нацсовет аннулировал через суды за отсутствие построенной сети (компания «Зеонбуд» является провайдером мультиплексов МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5). «Униан-ТВ» и М2 получили лицензию на цифровое эфирное (многоканальное) вещание в мультиплексе МХ-4 еще в 2008 году, она была продолжена в марте 2015-го на 7 лет этим составом Нацсовета. Однако все это время у каналов не было возможности реализовать вещание, поскольку в лицензии не был прописан оператор телекоммуникаций.

Свое заявление о переоформлении мультиплекса «Униан ТВ» объяснил наличием свободного места после непродления лицензии телеканала «Бизнес», которая истекла в августе 2018-го. Канал вещал в мультиплексе МХ-3. Заявление «Униан ТВ» было подано еще октябре, сразу после него на переоформление мультиплекса подал канал М2.

То, что «Зеонбуд» говорит, что это якобы было сделано под конкурс, не соответствует действительности, так как конкурс был для регионального и местного вещания, а договор – на общенациональное вещание.

Вопрос по телеканалу М2 члены регулятора проголосовали без дискуссии. В «Униан ТВ» указывают на то, что договор с «Зеонбудом» был подписан 20 июля 2018 года. Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко акцентировал на том, что «Зеонбуд» отрицает соглашение – оно было подписано, когда канал подавался на региональной конкурс в Одесской области, тогда как сейчас просит общенациональное вещание: «Мы получили ответ «Зеонбуда», что указанный договор был подписан исключительно для участия телеканала «Униан ТВ» в конкурсе на свободные места в мультиплексе МХ-5, проводившемся в 2018 году. Стороны договорились, что в случае неполучения лицензии на конкурсе этот договор считается не вступившим в силу».

Юрист-консультант «1+1 медиа» Ирина Стройко отрицает такие доводы: «Мы обратились к «Зеонбуду» летом 2018-го о подписании договора. Там четко написано, что это договор на общенациональное вещание. То, что «Зеонбуд» говорит, что это якобы было сделано под конкурс, не соответствует действительности, так как конкурс был для регионального и местного вещания, а договор – на общенациональное вещание». Также юрист указала на то, что в лицензии не указан оператор телекоммуникаций. Его отсутствие по другим лицензим Нацсовет ранее трактовал как нарушение. Телеканал готов платить «Зеонбуду» по актуальным тарифам.

Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что место в МХ-3 несвободно, поскольку телеканал «Бизнес» (выкупленный каналом TVi) подал в суд на решение Нацсовета по аннулированию. Также чиновница сообщила, что не знает, как решить вопрос телеканалов «Униан ТВ» и М2 после того, как регулятор выиграет суд у «Бизнеса» (одно место нужно разделить на два канала).

Член Нацсовета Валентин Коваль, а в прошлом директор телеканалов М1 и М2 рассказал, что такие договоры с «Зеонбудом» вещатели подписывали после того, как регулятор объявлял цифровые конкурсы. У телеканалов не было возможности изменить их – провайдер подписывал соглашения без правок по специальному шаблону на свой абонентский ящик. Телеканалу нужно было только скачать pdf-файл на сайте провайдера. В прошлые годы наличие договора с «Зеонбудом» было главным условием участия в цифровых конкурсах.

Отказывая в переоформлении лицензии «Униан ТВ», большую часть населения Украины искусственно лишают доступа к качественному контенту и сужают выбор зрителя к каналам, которые транслируют исключительно провластную точку зрения.

Член Нацсовета Олег Черныш напомнил, что при продлении лицензии регулятор сообщал телеканалам о технической возможности вещать в мультиплексах «Зеонбуда», поскольку есть возможность расширить их – с восьми каналов сеть можно увеличить до 13. Также Черныш вместе с Ольгой Герасимьюк обратили внимание на зыбкую аргументацию по соглашению с «Зеонбудом» и попросили перенести вопрос для того, чтобы корректно выписать проект решения. Ирина Стройко просила Нацсовет отложить рассмотрение вопроса, пока не решится в суде вопрос свободного места в МХ-3.

Сегодня телегруппа «1+1 медиа» разослала сообщение о том, что возмущена отказом Нацсовета в переоформлении лицензии «Униан ТВ». В группе считают, что «в разгар предвыборной кампании безосновательный отказ в лицензии информационному каналу является исключительно политически мотивированным».

«Мы видим, что с приближением выборов учащаются случаи, когда пропрезидентское большинство в Нацсовете продолжает отстаивать интересы определенных политических сил. Нас беспокоит, что Верховная рада почему-то не успела проголосовать в 2018 году за постановление о моратории на проведение проверок СМИ контролирующими ведомствами в предвыборный период, что является устоявшейся практикой выборов прошлых лет в Украине. Мы убеждены, что накануне выборов политики должны стоять в стороне от работы независимых СМИ, ‒ комментирует генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко. ‒ В то же время, отказывая в переоформлении лицензии «Униан ТВ», большую часть населения Украины искусственно лишают доступа к качественному контенту и сужают выбор зрителя к каналам, которые транслируют исключительно провластную точку зрения».

«1+1 медиа» намерена отстаивать свои права в судебном порядке. «Наша законодательная база построена таким образом, что создает большое пространство для политических манипуляций. Мы убеждены, что на период предвыборной кампании должен наступить режим тишины, когда политические силы не будут вмешиваться в деятельность медиагруппы, а лицензии будут выдаваться в соответствии с нормами закона. Иначе ситуация все больше будет напоминать роман Джорджа Оруэлла «1984», ‒ комментирует директор юридического департамента «1+1 медиа» Татьяна Смирнова.

«Телекритика» направила запрос в StarLightMedia c просьбой прокомментировать решение Нацсовета по М2.

Фото: Анна Федорук