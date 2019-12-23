Финальный выпуск «Ревизор Х» выйдет 23 декабря

23 декабря в 19.00 на Новом канале выйдет последний выпуск программы «Ревизор Х» в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В финале «Ревизор» направится с проверкой в Затоку. Это уже четвертый город на берегу моря, который проверяет команда. Зрители увидят лучший отель курортного городка и самый популярный салон красоты изнутри.

Также в выпуске команда пойдет на пляж, чтобы проверить безопасность водных аттракционов: «Банан», «Бэтмен», «Тарелки», «Акулы».

Напомним, ранее сообщалось, что 10 юбилейный сезон «Ревизора» выйдет на 7 октября.

Фото: пресс-служба Нового канала

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