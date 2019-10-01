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Премьера нового «Ревизора» состоится 7 октября

от Telekritika
От Telekritika 236
Главная Новости Премьера нового «Ревизора» состоится 7 октября

«Новый канал» объявил дату выхода 10-го юбилейного сезона.

Премьера 10-го сезона «Ревизора» намечена на 7 октября в 19:00. Об этом сообщается на сайте «Нового канала».

В этом году проект получил не только новую ведущую, которой стала Юлия Панкова, журналистка и экс-ведущая программы «Инсайдер», но и нового эксперта в лице бьюти-ревизора Елены Филоновой. Елена также стала обладательницей белой перчатки и личной таблички ревизора красоты.

Первый выпуск будет посвящен Ужгороду, отели и заведения общественного питания которого проверила Юлия Панкова.

В марте 2019-го «Телекритика» сообщала, что вместо Николая Тищенко ведущей 10-го сезона стала Юлия Панкова, бывшая конкурсантка кулинарного проекта СТБ «МастерШеф».

Фото: «Факты»

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