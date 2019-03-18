⚡Новым «Ревизором» станет экс-участница «МастерШефа»

В декабре 2018-го стало известно, что Николай Тищенко решил покинуть проект. Он провел два сезона в качестве ревизора. Кастинг нового ведущего длился два месяца и выбор пал на журналистку Юлию Панкову.

Юлия Панкова работала журналистом-расследователем в программе «Инсайдер» на ICTV. Также в 2011-м году девушка участвовала в стартовом сезоне телепроекта «МастерШеф». Там она заняла 16 место, так и не получив «кителя». Также на своей странице в Facebook Юлия ведет гастроблог.

«Опыт работы Юлии журналистом-расследователем гарантирует, что она будет добиваться справедливости и отстаивать права потребителей, – рассказывает Анна Жижа, которая проводила кастинги для «Нового канала», будучи на тот момент шеф-редактором проекта. – Уверена, она сможет найти общий язык со всеми представителями сферы услуг, и не важно, делают они свою работу очень хорошо или же очень плохо. Почему именно девушка, а не мужчина? Потому что когда на такую миниатюрную, красивую, молоденькую ведущую замахиваются охранники или закрывают дорогу на кухню своими спинами, украинцы будут жалеть ее и сопереживать. По-моему, это отличное попадание».

Новый сезон «Ревизора» обещают выпустить уже осенью 2019 года.

Ранее мы писали, что шеф-редактор «Ревизора» Анна Жижа покинула «Новый канал».

Фото: Новый канал