⚡Шеф-редактор «Ревизора» Анна Жижа покинула «Новый канал»

За годы работы на «Новом» Анна успела принять участие в создании ряда программ при этом на разных должностях – выпускающий редактор, шеф-редактор, ведущая новостей в «Репортере», ведущая проекта «Абзац!», постоянный эксперт пост-шоу «Страсти по Ревизору» и других проектов канала.

«Все 11 лет на «Новом» я делала массу интересной работы, но за 9 сезонов в «Ревизоре», как мне кажется, успела сказать зрителю все, что хотела рассказать в жанре социальных расследований. На канале происходит трансформация, многое меняется, и я решила, что это удобный случай изменить и мою жизнь. На днях я закончила большой и сложный кусок работы: провела несколько этапов кастингов. В результате творческий совет выбрал нового ведущего для нового сезона проекта. Также я успела найти новых редакторов, с которыми сейчас ежедневно работаю, подготавливая их к первой командировке. В новый сезон «Ревизор» заходит с обновленной командой и новыми руководителями. Уйти на этом этапе, закрыв все предыдущие, считаю правильным. Уверена, что никого не подведу таким своим решением”, - призналась Жижа.

Напомним, Анна Жижа являлась не только шеф-редактором, но и соведущей «Ревизора», а также одним из создателей социального реалити. И именно этот проект Анна называет «своей самой большой гордостью».

– «Ревизор» дал мне колоссальный опыт! – говорит Анна Жижа. – Это реалити, где в любой момент может случиться что угодно, и важно уметь «разруливать» все прямо здесь и сейчас. После такого опыта я не боюсь браться ни за один формат в мире.

Известно, что на данный момент Анна Жижа только рассматривает предложения от телеканалов и продакшнов, но пока не ответила согласием ни на один из предложенных вариантов. В приоритете у экс-шеф-редактора «Нового» на ближайшее время – отдых после насыщенных трудовых лет.

По словам Анны, единственное за чем она будет скучать – за командой «Нового»

– Неповторимая атмосфера на Новом канале была, в первую очередь, заслугой людей, которые здесь работали, – делится Анна Жижа. – Мне повезло сотрудничать со многими крутыми ведущими, настоящими профи, и мое теплое отношение к ним неизменно! К примеру, у меня великолепные отношения с Сашей Педаном, который в моем телефоне просто «Педанчик». Притула еще со времен «Подъема» подписан как Притульчик, Оля Фреймут – как Фрейма со смайликом в конце. Я буду очень тепло вспоминать о работе с ними. Если говорить о нашей «ревизорской» команде, обо всем коллективе Творческого объединения номер 1 – будет более правильно назвать нас семьей. Со многими мы сотрудничали по 10 лет – это слишком много для того, чтобы считать друг друга просто коллегами. А во времена «Абзаца!» мне посчастливилось работать с Мишей Шамановым, Ирой Волковой и Андреем Шабановым, и это был невероятно интересный, яркий опыт! В «ТВ-Таблоиде» – моем первом новоканальском проекте – я поработала еще и с Оксаной Гутцайт, Вадимом Ярошенко. Теплое отношение ко всем этим людям с годами не меняется. И надеюсь, что мой уход с канала на это никак не повлияет. Спасибо же хочу сказать абсолютно всем, кто носил и сегодня носит зеленую ленточку с новоканальским пропуском на шее. Вы все крутые!

Но несмотря на эти лестные слова, надо признать, что ситуация в StarLightMedia довольно тревожная. Так, за последние полгода стало известно, что холдинг покинули директор ТО, производящего «Ревизор», Виктория Бурдукова, руководитель СТБ Владимир Бородянский, продюсер продакшена СТБ Галина Пилютикова. Вскоре стало известно, что и ведущий «Ревизора» Николай Тищенко покинул проект.

Фото: Юрий Строкан