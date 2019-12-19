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Канал «Украина» покажет премьеру фильма «У причала»

от Telekritika
От Telekritika 698
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Продакшеном фильма занимались компании «Три-Я-Да продакшн» и «Фильмстрим».

23 декабря в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «У причала». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету фильма, главная героиня Марина получает приглашение от отца приехать на его день рождения спустя восемь лет с их последней встречи. Несмотря на кажущееся перемирие в семье, за праздничным столом всплывают семейные тайны и вспыхивает новая ссора. После испорченного вечера Марина решает покинуть родной дом, однако затем узнает, что отца нашли убитым у причала.

Режиссером-постановщиком картины стал 23-летний Антон Скрипец. Несмотря на юный возраст, актеры отмечают его профессионализм.

«Я бы определил жанр фильма как семейную драму. У нас много главных героев, и все они завязаны в один клубок – от судьбы одного зависит судьба другого. Есть факт убийства и факт расследования», – говорит режиссер. 

Роли в картине исполнили: Наталья Высочанская, Дмитрий Сова, Александр Яцко, Борис Савенко, Глафира Тарханова, Сергей Радченко и другие актеры.

Оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий. 

Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Игорь Волков, Сергей Баранов

Производством фильма по заказу канала «Украина» занимались компании «Три-Я-Да продакшн» и «Фильмстрим»

Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, 21 декабря на телеканале «Украина» состоится премьера нового четырехсерийного фильма «Нарушая правила».

Фото: пресс-служба «Украина»

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