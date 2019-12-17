Канал «Украина» покажет четырехсерийный фильм «Нарушая правила»

21 декабря в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера нового четырехсерийного фильма «Нарушая правила», сообщает пресс-служба канала.

Фильм расскажет о семейной паре, которой предстоит столкнуться с непростыми испытаниями. Главные герои – Марина и Роман Казанцевы, которые приезжают в столицу в поисках лучшей жизни. Режиссер-постановщик картины – Роман Барабаш.

«Оказавшись в сложной жизненной ситуации, наши герои проходят проверку своих чувств, и в этот момент оказывается, что страсть уже давно остыла, общих интересов нет, а близкий человек способен на подлость… И тогда приходится искать выход из лжи и предательства, нарушая правила», – комментирует режиссер.

В фильме снялись Елена Шилова, Дмитрий Сова, Кирилл Рубцов, Константин Октябрьский, Владислав Мамчур, Полина Василина, Яна Коверник, Кристина Киселева, Дарья Рыбак, Владимир Ямненко, Елена Стефанская, Георгий Хостикоев.

Оператор-постановщик – Максим Гуцу. Продюсеры – Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством фильма занималась «Украинская продакшн студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Ранее канал анонсировал, что покажет восьмисерийную картину «Другая жизнь Анны» производства компании «Украинская продакшн студия».

Фото: канал «Украина»

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