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«Зважені та щасливі»: как завершился девятый сезон

от Ира Керст
От Ира Керст 884
Главная ТВИнтервью «Зважені та щасливі»: как завершился девятый сезон

Инсайты от руководителя проекта Алины Павликовой и фоторепортаж с финального шоу.

Недавно состоялся финал девятого сезона реалити-шоу «Зважені та щасливі» и «Телекритика» рада поздравить пару из команды «розовых» Наташу Кириленко и Пашу Назаренко. О том, как проходил финал, узнайте из нашего фоторепортажа, а также читайте эксклюзивное интервью с руководителем проекта Алиной Павликовой.

Ведущая проекта Анита Луценко

Ведущая проекта Анита Луценко

Самой важной частью мероприятия стало финальное взвешивание. И первой свой результат продемонстрировала Инна Мазура. На проект он пришла с весом 100 кг, а сейчас ее вес равен 57 кг.

Инна Мазура

Инна Мазура

Инна Мазура

Инна Мазура

Затем на сцене появился Михаил Воробьев. Он пришел на проект с весом 158 кг, а в итоге скинул треть своего веса.

Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

Следующей была Рима Пенджиева, которая похудела всего на 10 кг. Однако такой результат ее не расстроил, ведь она собирается принять участие в конкурсе «Мисс Plus-size».

Рима Пенджиева и Анита Луценко

Рима Пенджиева и Анита Луценко

Рима Пенджиева

Рима Пенджиева

Тарас Яцемирский весил 174 кг, а сейчас — 126 кг. Участник признался, что похудение дается ему с трудом.

Тарас Яцемирский и Анита Луценко

Тарас Яцемирский и Анита Луценко

Тарас Яцемирский и Анита Луценко

Тарас Яцемирский и Анита Луценко

Затем пришла очередь Людмилы Чадновой, которая также порадовала и зрителей, и тренеров своими результатами, а еще рассказала, что после похудения количество комплиментов в ее адрес увеличилось в несколько раз.

Людмила Чаднова

Людмила Чаднова

Александр Гончаров, получивший второй шанс на «Зважені та щасливі», рассказал, что доволен своими результатами и тем, что стал более коммуникабельным и смелым.

Александр Гончаров

Александр Гончаров

Александр Гончаров

Александр Гончаров

Далее на сцену вышла участница, покинувшая проект на первой неделе – Катерина Лукьяшко. Ей удалось похудеть на 42 кг.

Катерина Лукьяшко и Анита Луценко

Катерина Лукьяшко и Анита Луценко

Катерина Лукьяшко

Катерина Лукьяшко

Участница Лала Алиева не смогла похвастаться значительным результатом похудения, однако рассказала, что нашла любовь.

Лала Алиева, Иракли Макацария, Анита Луценко

Лала Алиева, Иракли Макацария, Анита Луценко

Далее на сцену вышел Руслан Садовой, которого пришли поддержать его дети. Он рассказал, что нашел свою любовь и в ближайшее время намерен жениться.

Руслан Садовой и Анита Луценко

Руслан Садовой и Анита Луценко

Руслан Садовой

Руслан Садовой

Оперная дива Алена Гребенюк пришла на проект с весом 107 кг, а теперь ее вес составляет 77 кг. Кстати, Алену поддерживала ее дочь, ради которой певица и затеяла всю эту авантюру.

Алена Гребенюк

Алена Гребенюк

Алена Гребенюк

Алена Гребенюк

Сергей Бовтюк на проект пришел с весом 148 кг.

Сергей Бовтюк

Сергей Бовтюк

Сергей Бовтюк

Сергей Бовтюк

Следующим вышел на сцену Николай Крицкий, который не достиг желаемых 115 кг, но продолжает заниматься и работать над собой.

Николай Крицкий

Николай Крицкий

Николай Крицкий

Николай Крицкий

Анна Богачова удивила всех своими результатами, а также поделилась фактами из личной жизни – девушка продолжает поддерживать отношение с Николаем Ворошновым.

Анна Богачова

Анна Богачова

Анна Богачова

Анна Богачова

Победитель первого сезона «Зважених та щасливих» Николай Ворошнов также принял участие в финале. Он услышал в свой адрес критику от ведущей, но тренер Марина Боржемская выступила на его защиту и сказала, что участник хорошо поработал над собой.

Николай Ворошнов

Николай Ворошнов

Николай Ворошнов

Николай Ворошнов

Далее на сцене появились финалисты из команды «коричневых» – Евгений Москаленко и Тамара Мумладзе, а также пара «розовых» – Наталья Кириленко и Павел Назаренко.

Тамара Мумладзе

Тамара Мумладзе

Наталья Кириленко

Наталья Кириленко

Евгений Москаленко

Евгений Москаленко

Павел Назаренко.

Павел Назаренко.

После выхода всех конкурсантов следовало финальное взвешивание, в результате которого определилась победительница домашнего похудения и обладательница приза в 100 тыс. грн – Людмила Чаднова.

Людмила Чаднова

Людмила Чаднова

Последними на весы стали финалисты Тамара и Женя, а также Наташа и Паша. Весы показали, что в 9-м сезоне победили подопечные Иракли Макацария – Наташа Кириленко и Паша Назаренко.

Участники шоу

Участники шоу

Анита Луценко, Тамара Мумладзе, Андре Тан

Анита Луценко, Тамара Мумладзе, Андре Тан

Специальный приз от дизайнера Андре Тана получила Тамара Мумладзе.

Tayanna

Tayanna

Певица Tayanna порадовала зрителей и участников своим выступлением.

Победители девятого сезона

Победители девятого сезона

За кулисами нам удалось пообщаться с Алиной Павликовой, руководителем проекта «Зважені та щасливі».

Довольны ли вы рейтингами этого сезона?

Безусловно, всегда хочется больше и лучше, но в целом мы довольны тем, что доли, начиная от первого выпуска, только росли. Это значит, что зритель не просто закрепился после первого выпуска, а приходил и приходил к нам. Часто же с большими реалити бывает как: первый выпуск проходит с очень высокими цифрами, что на 50% является заслугой промо-отдела, а дальше рейтинг идет на спад и закрепляется на каком-то определенном числе зрителей. В нашем же случае показатели говорят о хорошем качестве материала.

Подопечные Марины Боржемской

Подопечные Марины Боржемской

Как отреагировали зрители на новую концепцию этого сезона?

Если ориентироваться на комментарии в социальных сетях, то 50 на 50. Как всегда, были те, кто говорил, что это проект не об отношениях, нужно сосредоточиться только на похудении. Так и те, кто с удовольствием наблюдал, помимо процесса похудения, как участники меняются внутренне и строят отношения. Глядя на результаты финала, сейчас можно точно сказать, что построение отношений никак не помешало нашим участникам худеть. А победители этого сезона смогли прийти в идеальную форму и стать женихом и невестой.

Павел сделал Наталье предложение руки и сердца

Павел сделал Наталье предложение

Судя по тому, что в финал вышли две пары, концепция себя оправдала. Как считаете, продолжат ли ребята общение после проекта?

Судя по тому, что Паша сделал предложение Наташе, будем надеяться, что жених не сбежит или невеста (смеется – ред.). Конечно, продолжат. Когда ваши отношения строятся в таких сложных условиях, и ваша жизнь начинается не с конфетно-букетного периода, а с изнурительных тренировок и испытаний, вы априори ведете себя по-настоящему. Поскольку в таких условиях играть невозможно. Мне кажется, это хорошая почва для построения серьезных крепких отношений.

Подопечные Иракли Макацарии

Подопечные Иракли Макацарии

Как участники изначально отреагировали на такую концепцию?

70 на 30. 70% участников были счастливы, поскольку эта концепция родилась из их запросов на кастинге. Каждый второй приходил с проблемой того, что он толстый и поэтому одинокий или одинокая, поэтому заедаю свое одиночество и толстеют. Все были очень счастливы попробовать научиться строить отношения. Вопрос не в том, чтобы найти пару, а в том, чтобы развивать свои коммуникативные навыки. До проекта им было сложно знакомиться на улице, ходить на свидания. На проекте они были все в равных условиях, спортивной форме и с кучей лишних килограмм. И в этом плане им было проще.

Но были и такие участники, которые изначально были воинственно настроены по поводу пары. Например, Коля Ворошнов, который в первом сезоне участвовал один и который был уверен, что лучше всего отвечать самому за себя. Это тот перевертыш, который произошел в лагере. Во второй половине проекта Коля уже говорил, что он безумно счастлив, что попал именно на такой сезон, поскольку благодаря партнерше его сердце оттаяло. Он понял, как здорово отвечать не только за себя. Круто, когда рядом есть человек, который заботится о тебе, а ты о нем.

Марина Боржемская, Иракли Макацария, Анита Луценко, Светлана Фус

Марина Боржемская, Иракли Макацария, Анита Луценко, Светлана Фус

В этот сезон была привлечена психолог Анна Кушнерук. Можете дать оценку ее работе?

Аня была привлечена, потому что был вопрос одиноких людей, которые хотели кардинально изменить свою жизнь и стать уверенней в себе. И Анину работу я оцениваю на 100 % позитивно, поскольку такого количества трансформаций я не помню ни в одном сезоне. Саша Гончаров, который практически выиграл домашнее похудение (он скинул 50% веса), пришел на проект и боялся сказать два слова, он все свои годы жил, не выходя из дома. На финале мы увидели уверенного мужчину, который танцует, шутит и чувствует себя потрясающе.

Люда, которая выиграла домашнее похудение, с приходом на проект не позволяла принимать себе ничью помощь, унижала мужчин и управляла ими. К концу сезона стала женственной девушкой, которая может попросить о помощи. Мне кажется, все это заслуга в большей степени Ани.

Результаты взвешивания всех участников

Результаты взвешивания всех участников

Каким было самое сложное испытание?

Самым сложным был конкурс последней 17 недели, когда нужно было протянуть самолет весом 5 тонн. Во-первых, это уже звучит не очень, что два человека должны сдвинуть такую махину, а во-вторых, во время конкурса поднялся ураган, который развернул самолеты, снес всю съемочную технику, нам пришлось оперативно сворачивать съемку и несколько часов вся команда стояла и держала палатки, где мы прятали камеры. Мы думали только о том, сможем ли мы продолжить съемки, или впервые в истории проекта финального испытания не будет!

Фото: Алекасандра Йорк

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