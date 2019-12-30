«Зважені та щасливі»: как завершился девятый сезон

Недавно состоялся финал девятого сезона реалити-шоу «Зважені та щасливі» и «Телекритика» рада поздравить пару из команды «розовых» Наташу Кириленко и Пашу Назаренко. О том, как проходил финал, узнайте из нашего фоторепортажа, а также читайте эксклюзивное интервью с руководителем проекта Алиной Павликовой.

Самой важной частью мероприятия стало финальное взвешивание. И первой свой результат продемонстрировала Инна Мазура. На проект он пришла с весом 100 кг, а сейчас ее вес равен 57 кг.

Затем на сцене появился Михаил Воробьев. Он пришел на проект с весом 158 кг, а в итоге скинул треть своего веса.

Следующей была Рима Пенджиева, которая похудела всего на 10 кг. Однако такой результат ее не расстроил, ведь она собирается принять участие в конкурсе «Мисс Plus-size».

Тарас Яцемирский весил 174 кг, а сейчас — 126 кг. Участник признался, что похудение дается ему с трудом.

Затем пришла очередь Людмилы Чадновой, которая также порадовала и зрителей, и тренеров своими результатами, а еще рассказала, что после похудения количество комплиментов в ее адрес увеличилось в несколько раз.

Александр Гончаров, получивший второй шанс на «Зважені та щасливі», рассказал, что доволен своими результатами и тем, что стал более коммуникабельным и смелым.

Далее на сцену вышла участница, покинувшая проект на первой неделе – Катерина Лукьяшко. Ей удалось похудеть на 42 кг.

Участница Лала Алиева не смогла похвастаться значительным результатом похудения, однако рассказала, что нашла любовь.

Далее на сцену вышел Руслан Садовой, которого пришли поддержать его дети. Он рассказал, что нашел свою любовь и в ближайшее время намерен жениться.

Оперная дива Алена Гребенюк пришла на проект с весом 107 кг, а теперь ее вес составляет 77 кг. Кстати, Алену поддерживала ее дочь, ради которой певица и затеяла всю эту авантюру.

Сергей Бовтюк на проект пришел с весом 148 кг.

Следующим вышел на сцену Николай Крицкий, который не достиг желаемых 115 кг, но продолжает заниматься и работать над собой.

Анна Богачова удивила всех своими результатами, а также поделилась фактами из личной жизни – девушка продолжает поддерживать отношение с Николаем Ворошновым.

Победитель первого сезона «Зважених та щасливих» Николай Ворошнов также принял участие в финале. Он услышал в свой адрес критику от ведущей, но тренер Марина Боржемская выступила на его защиту и сказала, что участник хорошо поработал над собой.

Далее на сцене появились финалисты из команды «коричневых» – Евгений Москаленко и Тамара Мумладзе, а также пара «розовых» – Наталья Кириленко и Павел Назаренко.

После выхода всех конкурсантов следовало финальное взвешивание, в результате которого определилась победительница домашнего похудения и обладательница приза в 100 тыс. грн – Людмила Чаднова.

Последними на весы стали финалисты Тамара и Женя, а также Наташа и Паша. Весы показали, что в 9-м сезоне победили подопечные Иракли Макацария – Наташа Кириленко и Паша Назаренко.

Специальный приз от дизайнера Андре Тана получила Тамара Мумладзе.

Певица Tayanna порадовала зрителей и участников своим выступлением.

За кулисами нам удалось пообщаться с Алиной Павликовой, руководителем проекта «Зважені та щасливі».

Довольны ли вы рейтингами этого сезона?

Безусловно, всегда хочется больше и лучше, но в целом мы довольны тем, что доли, начиная от первого выпуска, только росли. Это значит, что зритель не просто закрепился после первого выпуска, а приходил и приходил к нам. Часто же с большими реалити бывает как: первый выпуск проходит с очень высокими цифрами, что на 50% является заслугой промо-отдела, а дальше рейтинг идет на спад и закрепляется на каком-то определенном числе зрителей. В нашем же случае показатели говорят о хорошем качестве материала.

Как отреагировали зрители на новую концепцию этого сезона?

Если ориентироваться на комментарии в социальных сетях, то 50 на 50. Как всегда, были те, кто говорил, что это проект не об отношениях, нужно сосредоточиться только на похудении. Так и те, кто с удовольствием наблюдал, помимо процесса похудения, как участники меняются внутренне и строят отношения. Глядя на результаты финала, сейчас можно точно сказать, что построение отношений никак не помешало нашим участникам худеть. А победители этого сезона смогли прийти в идеальную форму и стать женихом и невестой.

Судя по тому, что в финал вышли две пары, концепция себя оправдала. Как считаете, продолжат ли ребята общение после проекта?

Судя по тому, что Паша сделал предложение Наташе, будем надеяться, что жених не сбежит или невеста (смеется – ред.). Конечно, продолжат. Когда ваши отношения строятся в таких сложных условиях, и ваша жизнь начинается не с конфетно-букетного периода, а с изнурительных тренировок и испытаний, вы априори ведете себя по-настоящему. Поскольку в таких условиях играть невозможно. Мне кажется, это хорошая почва для построения серьезных крепких отношений.

Как участники изначально отреагировали на такую концепцию?

70 на 30. 70% участников были счастливы, поскольку эта концепция родилась из их запросов на кастинге. Каждый второй приходил с проблемой того, что он толстый и поэтому одинокий или одинокая, поэтому заедаю свое одиночество и толстеют. Все были очень счастливы попробовать научиться строить отношения. Вопрос не в том, чтобы найти пару, а в том, чтобы развивать свои коммуникативные навыки. До проекта им было сложно знакомиться на улице, ходить на свидания. На проекте они были все в равных условиях, спортивной форме и с кучей лишних килограмм. И в этом плане им было проще.

Но были и такие участники, которые изначально были воинственно настроены по поводу пары. Например, Коля Ворошнов, который в первом сезоне участвовал один и который был уверен, что лучше всего отвечать самому за себя. Это тот перевертыш, который произошел в лагере. Во второй половине проекта Коля уже говорил, что он безумно счастлив, что попал именно на такой сезон, поскольку благодаря партнерше его сердце оттаяло. Он понял, как здорово отвечать не только за себя. Круто, когда рядом есть человек, который заботится о тебе, а ты о нем.

В этот сезон была привлечена психолог Анна Кушнерук. Можете дать оценку ее работе?

Аня была привлечена, потому что был вопрос одиноких людей, которые хотели кардинально изменить свою жизнь и стать уверенней в себе. И Анину работу я оцениваю на 100 % позитивно, поскольку такого количества трансформаций я не помню ни в одном сезоне. Саша Гончаров, который практически выиграл домашнее похудение (он скинул 50% веса), пришел на проект и боялся сказать два слова, он все свои годы жил, не выходя из дома. На финале мы увидели уверенного мужчину, который танцует, шутит и чувствует себя потрясающе.

Люда, которая выиграла домашнее похудение, с приходом на проект не позволяла принимать себе ничью помощь, унижала мужчин и управляла ими. К концу сезона стала женственной девушкой, которая может попросить о помощи. Мне кажется, все это заслуга в большей степени Ани.

Каким было самое сложное испытание?

Самым сложным был конкурс последней 17 недели, когда нужно было протянуть самолет весом 5 тонн. Во-первых, это уже звучит не очень, что два человека должны сдвинуть такую махину, а во-вторых, во время конкурса поднялся ураган, который развернул самолеты, снес всю съемочную технику, нам пришлось оперативно сворачивать съемку и несколько часов вся команда стояла и держала палатки, где мы прятали камеры. Мы думали только о том, сможем ли мы продолжить съемки, или впервые в истории проекта финального испытания не будет!

Фото: Алекасандра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!