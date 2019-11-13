Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» — фоторепортаж

12 ноября состоялся уже третий концерт «Вечер премьер с Катей Осадчей» от создателей проекта «Світське життя» . На сцене Дворца «Украина» выступили украинские звезды: Jerry Heil, Наталья Могилевская, Серега, Оля Полякова, Потап, Dzidzio, Michelle Andrade, Настя Каменских, Алла Кудлай, Павел Зибров, Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и Jah Khalib. Артисты презентовали свои новые песни, а также исполнили уже известные хиты.

«Телекритика» побывала в гостях у Кати Осадчей и предлагает читателям ознакомиться с фоторепортажем.

Украинские артисты и звездные гости концерта позировали на камеры и общались с журналистами за кулисами.

Концерт открыла Jerry Heil со своим вирусным хитом «Охрана, отмена». Песня впервые звучала в новой классической версии вместе с академическим хором «Хрещатик».

Кульминацией вечера стало выступление Верки Сердючки, которая уже давно не принимает участие в публичных концертах. На «Вечере премьер» она представила свой новый международный хит Make It Rain «Champagne».

Специально ради выступления на «Вечере премьер» Настя Каменских вернулась из Мексики, где в пресс-туре на телеэфирах представляла свой новый испаноязычный хит Elefante. На концерте Осадчей певица впервые исполнила эту песню в Украине.

Наталья Могилевская после танцевального номера продемонстрировала свои любимые позы из йоги и намекнула на то, где живет ее любимый.

Оля Полякова в испытании от Кати Осадчей продемонстрировала свои актерские способности, а Тина Кароль — танцевальные.

Павел Зибров появился на сцене со своими двойниками и спел о своих усах, признавшись: «О чем я только не пел — глаза, губы, состояние — а вот теперь, наконец, новая песня про усы!».

Самым ярким костюмом вечера поразил Dzidzio, спев песню-мантру об обогащении, во время которой раздавал зрителям деньги.

В яркие образы перевоплотились родная и крестная мамы NK — Лидия Каменских и Алла Кудлай, которые представили эксклюзивный провокационный хит авторства Потапа.

Телеверсию концерта Кати Осадчей состоится 25 декабря на «1+1».

Фото: Александра Йорк, Final Cut Media

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!