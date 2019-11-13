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Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» — фоторепортаж

от Telekritika
От Telekritika 438
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Телеверсия концерта «Вечер премьер с Катей Осадчей» выйдет на телеканале «1+1» 25 декабря

12 ноября состоялся уже третий концерт «Вечер премьер с Катей Осадчей» от создателей проекта «Світське життя» . На сцене Дворца «Украина» выступили украинские звезды: Jerry Heil, Наталья Могилевская, Серега, Оля Полякова, Потап, Dzidzio, Michelle Andrade, Настя Каменских, Алла Кудлай, Павел Зибров, Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и Jah Khalib. Артисты презентовали свои новые песни, а также исполнили уже известные хиты.

«Телекритика» побывала в гостях у Кати Осадчей и предлагает читателям ознакомиться с фоторепортажем.

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Руслан Сенечкин, Людмила Барбир, Катя Осадчая, Неля Шевкопляс, Юрий Горбунов/фото Александра Йорк

Украинские артисты и звездные гости концерта позировали на камеры и общались с журналистами за кулисами.

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Mozgi/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Алла Кудлай и Лидия Каменских/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Тина Кароль/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Оля Полякова/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Серега/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Владимир Остапчук/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Джамала/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Jerry Heil/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Павел Зибров/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Michelle Andrade/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Mozgi/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Наталья Могилевская/фото Александра Йорк

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Александра Йорк

Концерт открыла Jerry Heil со своим вирусным хитом «Охрана, отмена». Песня впервые звучала в новой классической версии вместе с академическим хором «Хрещатик».

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

Кульминацией вечера стало выступление Верки Сердючки, которая уже давно не принимает участие в публичных концертах. На «Вечере премьер» она представила свой новый международный хит Make It Rain «Champagne».

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

Специально ради выступления на «Вечере премьер» Настя Каменских вернулась из Мексики, где в пресс-туре на телеэфирах представляла свой новый испаноязычный хит Elefante. На концерте Осадчей певица впервые исполнила эту песню в Украине.

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

Наталья Могилевская после танцевального номера продемонстрировала свои любимые позы из йоги и намекнула на то, где живет ее любимый.

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

Оля Полякова в испытании от Кати Осадчей продемонстрировала свои актерские способности, а Тина Кароль — танцевальные.Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

Павел Зибров появился на сцене со своими двойниками и спел о своих усах, признавшись: «О чем я только не пел — глаза, губы, состояние — а вот теперь, наконец, новая песня про усы!».

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

Самым ярким костюмом вечера поразил Dzidzio, спев песню-мантру об обогащении, во время которой раздавал зрителям деньги.

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

В яркие образы перевоплотились родная и крестная мамы NK — Лидия Каменских и Алла Кудлай, которые представили эксклюзивный провокационный хит авторства Потапа.

Усы от Зиброва и Champagne Сердючки: как прошел «Вечер премьер с Катей Осадчей» - фоторепортаж

фото Final Cut Media

Телеверсию концерта Кати Осадчей состоится 25 декабря на «1+1».

Фото: Александра Йорк, Final Cut Media

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