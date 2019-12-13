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Сериал FILM.UA «Новенькая» выйдет на Amazon

от Telekritika
От Telekritika 901
Главная Новости Сериал FILM.UA «Новенькая» выйдет на Amazon

FILM.UA Group сообщает о продаже сериала на американскую стриминговую платформу.

Сериал FILM.UA Group и Нового канала «Новенькая» к началу 2020 года будет размещен на платформе Amazon. Об этом сообщает FILM.UA Group, не вдаваясь в детали.

Приметно, что сериал доступен бесплатно на YouTube и «Телепортале».

После первой недели показа в прайм-тайме будней сериал был смещен Новым каналом из-за неудачных рейтингов на дневную сетку пятницы. Теперь сериал выходит в 12:30, идет сразу четыре серии.

Всего в сериале «Новенькая» 20 серий. Продюсер сериала – Анна Елисеева; шоурранер – Юлия Мищенко; исполнительный продюсер – Сергей Демидов. Режиссеры: Максим Гуленко, Виктор Сухобрус и Павел Мащенко.

Отметим, в конце ноября «Телекритика» сообщала, что Новый канал больше не выкладывает собственный сериал «Первые ласточки» на YouTube и «Телепортал», поскольку ведет переговоры о международной дистрибуции сериала в интернете с одной из мировых компаний.

Напомним, в октябре «Медиа Группы Украина» сообщала о продаже четырехсерийной мелодрамы «Черный цветок» международной VOD-платформе Amazon Prime Video.

Фото: Александра Йорк

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