Медиагруппа Ахметова добралась со своим сериалом к Amazon Prime

С октября 2019 года на международной VOD-платформе Amazon Prime Video демонстрируется контент «Медиа Группы Украина» – четырехсерийная мелодрама «Черный цветок». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Это первый контент медиагруппы, проданный данной платформе: «Требования к контенту у игроков такого уровня высоки, и мы очень рады, что сотрудничество с Amazon началось со знакового для Украины проекта. Эта сделка еще раз доказывает, что в Украине производят хороший, качественный контент. Уверена, что выход «Черного цветка» – это только начало успешного пути. В работе – большой пакет контента, который скоро можно будет посмотреть на Amazon», — отмечает Ирина Черняк, директор департамента продаж контента «Медиа Группы Украина».

«Черный цветок» – произведен компанией Fresh Production Group по заказу телеканала «Украина» в 2016 году. Главные роли исполнили Иванна Сахно, Виктория Малекторович, Рихард Леперс, Гедиминас Сторпирштис, Виктор Сарайкин и др. В основе сюжета — катастрофа на Чернобыльской АЭС, на фоне которой развернулась большая история любви.

«Выпускница пединститута Лера направляется по распределению в г. Припять – в один из самых уютных и хорошо снабжаемых городов Советского Союза, чтобы работать учительницей младших классов. Именно здесь она встречает инженера-ядерщика Витаса и мечтает о создании семьи с ним» — говорится в описании сериала.

Сумму сделки телегруппа не разглашает. Сериал доступен в пакете Amazon Prime Video на территории США в HD-качестве на русском языке с английскими субтитрами. Сервис предлагает заинтересованным приобрести каждую серию картины за $0,99.

Примечательно, что сериал также остается доступным бесплатно на YouTube.

Напомним, в октябре на канале «Украина» с показателями выше средних прошла криминальная 8-серийная мелодрама «Маркус», в копродукции с латвийской медиакомпанией Helio Media, производством которой занимался продакшн «Арт территория».

Фото: МГУ

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