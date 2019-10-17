Телерейтинги: ворох премьер, бокс, футбол и День защитника Украины

В понедельник, 14 октября, страна отмечала государственный праздник — День защитника Украины. Некоторые каналы изменили сетку вещания и запустили в этот день премьеры военных фильмов. Ну а мы, заходя немного за пределы описываемой недели, зацепим премьеры этого дня в тексте, — фильмы «Иловайск 2014. Батальон “Донбасс”» и «Позывной “Бандерас”». Кроме того, канал «Украина» транслировал большой футбол «Украина – Португалия», о котором тоже нельзя не упомянуть.

Но и на самой неделе, 7–13 октября, есть на что обратить внимание. В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Усик провел свой первый поединок в супертяжелом весе и канал «Интер» его транслировал. «Новый канал» запустил 10 сезон «Ревизора», а СТБ и «Украина» — новые сериалы. Теперь подробнее.

Развлекательные и политические шоу

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел восьмой выпуск нового сезона «Танців з зірками» (21:00). После прискорбного падения неделей ранее (15,2%/12,6% по аудитории 18-54, 50k+/18-54), шоу пошло на поправку — 18,7%/14,7%. И снова стало топом дня по обеим аудиториям.

«Лига смеха» (20:30) остается на том же уровне – 13,5%/13,7% по 18-54/18-54 (50k+), продолжение (22:30) – 12,4%/11,6%. Вторую неделю подряд шоу стало топом пятничного прайма по аудитории 18-54 (50k+), обогнав «Дизель Шоу».

В субботу выпуск «Женского квартала» (21:30) собрал 12,5%/13,6% — побольше чем неделей ранее (11,8%/11,3%) и стал топом дня по обеим аудиториям. Новый сезон «Світського життя» (суббота, 23:20) набирает – 12,1% по 18-54 (50k+) и 12,9% по 18-54, после – 10,9% по обеим аудиториям. Неделей ранее было в пределах 9-10,3%. Утром в субботу продолжается второй сезон реалити «Громада на мільйон» (11:10) и остается на том же уровне – 6,7%/4,6% (неделей ранее – 5,3%/5,5%). В ту же субботу программа нового сезона «Рассмеши комика» (18:30) сдает после подъема неделей ранее — 9,4%/9% (было 11,6%/12,1%); а «Украинские сенсации» (20:20) на том же уровне – 9,1%/9,5% (было 9,1%/9%).

По будням ощутимо теряет программа «Гроші» (понедельник, 22:50) – 9,6%/9,2% (было 13,9%/12,3). Во вторник реалити «Міняю жінку» (22:50) — аналогично, теряет – 10,3%/9,7% (было 12,1%/9%). В среду потихоньку возвращает былое величие программа «Мир наизнанку» (22:50): 16,5%/12,8% (было – 14,1%/11,5%) – основной выпуск и 13,8%/13,7% – повторный (23:50). Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) чуть теряет – 10,6%/8,9% (против 12,5%/9,2%).

Утром таблоид будней «Жизнь знаменитых людей» (09:30) идет двойным выпуском (премьерный + повтор). По премьерным программа демонстрирует очень неравномерный результат после падения неделей ранее: 11,3%/11,7% в понедельник, во вторник – 9,1%/8,4%, в среду – уже 13,7%/14,2%, в четверг – 9,9%/9,8%, в пятницу – 12,5%/7,7%.

«Интер»

В 16:30 вторника – пятницы продолжается новое ток-шоу «Роман с Ольгой». Показатели программы все еще ниже среднего с легким ростом: во вторник программа собрала 4,3%/4% по 18-54/18-54 (50k+); в среду – уже 3,8%/4,5%; в четверг – 4,2%/3,3%; в пятницу – 4,3%/3,8%. В этом же слоте в понедельник проект «Жди меня» (15:50) остается на том же уровне — 3,1%/3,2%.

«Полезная программа» (10:00, вторник – пятница): вторник – 2,9%/3,5%, в среду – 3,5%/3,3%; в четверг – 4,7%/1,1%; в пятницу – 4,4%/6,7%. Все еще очень нестабильно. Утром понедельника «Касается каждого» (09:20) — 6,5%/4,6%.

В прайме субботы выпуск талант-шоу «Круче всех» (20:30–22:20) теряет — 3%/2,9% (было 5%/3,5%). В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» – 6,4%/7,8%, на повторном выпуске – 7%/5,2% (неделей ранее было 6,5%/7,4% и 5%/5,9% соответственно). Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье канал в рамках передачи «Большой бокс» (05:10) показал бой украинского боксера Александра Усика и американца Чазза Уизерспуна — 28,1%/26%. Усик победил в 7-ом раунде, когда Уизерспун отказался продолжать бой. Первая победа нашего боксера в супертяжелом весе. До того показали интервью с Усиком (04:40) — 12,6%/15,9%.

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) набирает: 12,5%/11,1% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 9,8%/9,3%; во вторник реалити «Наречена для тата 2» на том же уровне – 4,8%/6,1% (неделей ранее – 5,5%/6,1%).

В среду новый сезон «Битвы экстрасенсов» (19:00) все еще идет на среднем для канала уровне – 9,1%/9% (было 9,4%/9,6%). В четверг «Зважені та щасливі 9» на том же уровне – 6%/8,4%; в пятницу «МастерШеф» (18:50) начал с 7%/9,3%, но после рекламного блока упал до 7,3%/7,8%.

В субботу утром программа «Зважся!» (09:30) чуть исправляется после падения – 6,5%/7,8% (было 5%/6,4%). Вечером в субботу прошел выпуск нового сезона шоу «Х-Фактор» (19:00). Очень неравномерно – 11,6%/13% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 12,8%/11,9%. Из топа дня программа опять вылетает.

В воскресенье утром в 9:00 второй выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» на том же уровне – 5,4%/6,7% (5,8%/7,3%). В 20:00 теряет «Один за всех» – 12,1%/8,3%; «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:20) на том же уровне – 9,8%/7,5% (против 10,4%/7,5%).

ICTV

«Дизель Шоу» (20:10) прошло средне, без скачков: начало с 12,6% по обеим аудиториям, потом (21:50) поднялось до 12,5%/13,3% 18-54/18-54 (50k+). На этой неделе топом прайма шоу не стало, проиграв «Лиге смеха».

В понедельник поздно вечером «Свобода слова» (понедельник, 22:20) прошла на том же скромном уровне – 4%/4,4%. В будничной линейке (20:20–20:30) программы канала в среднем остаются на том же уровне: в понедельник «Больше чем правда» – 6,9%/8,4%; во вторник «Гражданская оборона» – 8,5%/9,7%; в среду «Секретный фронт» – 7,4/7,5%; «Антизомби» в четверг – 8%/7,8%.

«Новый канал»

Стартовал десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) — 4,1%/5,6%, потом «Страсти по Ревизору» — 3,5%/4,9%. Не густо. Во вторник в 19:00 второй сезон шоу «Кто против блондинок?» чуть наращивает, балансируя на грани среднего по каналу – 81%/9,9% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее — 6,3%/7,5%. В среду «Дети против звезд» (19:00) наращивают – 8,1%/8,1% (было 6,8%/6,9%). В четверг шоу «Хто зверху?» (19:00) продолжает сдавать – 8,9%/8,8% (было 9,5%/10,3, еще неделей ранее — 12,3%/12,4%).

Во вторник чуть набрал новый сезон «Варьятов» (21:00) – 7%/7,8% (было 5,5%/6,2%); в среду на том же уровне Improv Live Show (21:00) – 5,2%/6% (было 4,5%/6,6%). В четверг в 21:00 теряет «Шалена зірка» – 6,9%/7,8% (было 6,3% по обеим аудиториям).

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40), но чуть сдает – 4,5%/6,5%. После — второй сезон шоу «Эксы» (21:40) сдает – 5,3%/6,15 (было 7,9%/8,3%).

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:00) больше не падает до 8-9%: начало с 12,5% по 18-54, во вторник – 14%, в среду – 14,3%, четверг – 13,7%, пятницу – 12,3%. По аудитории 18-54 (50k+) ситуация похуже – в пределах 8,7%–10,8%. «Главная тема» (суббота, 20:00) – 10,5%/9%.

Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) и немного сдает – 10,4%/8,6% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 11,5%/10,7%. Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) – 9,5%/10,5% (неделей ранее – 10,9%/8%). Так же и «По следам» в четверг (23:20) теряет – 8,2% по обеим (неделей ранее – 10,9%/8%).

Программа «Звездный путь» (будни, 09:30) в пределах 8,7%–13,7% по аудитории 18-54 и по аудитории 50k+ – в пределах 9,6%–12,8%.

В пятницу вместо Савика Шустера канал транслировал футбол. Отборочный матч на Чемпионат Европы 2020 года между сборными Украины и Литвы (21:30) — 16,2%/13,6%. Топ пятничного прайма по аудитории 18-54. Забегая вперед стоит сказать, что в понедельник, 14 октября, канал транслировал более нашумевший матч (21:30). В рамках того же отбора на ЧЕ сборная Украины обыграла сборную Португалии — 22,4%/23,2%. Однозначный топ дня.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья теряет 10-й сезон «ПроФутбол» (23:00) – 2,67% и 1,57% по 18-54/18-54 (50k+) против 3,91% и 2,94% неделей ранее. Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:10) сохраняет аудиторию – начал с 4,23%/3,71%, в среду — 3,91%/5,11%, четверг – 3,6%/3,46%, пятницу – 5,19%/4,79%.

ТЕТ

В понедельник новый сезон реалити-шоу «4 свадьбы» (понедельник – пятница, 19:00): понедельник – 3,46%/4,02% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 3,79%/3,68%, среда – 3,17%/2,74%, четверг — 3,1%/3,4%, в пятница – 3,77%/2,6%. «Игры приколов» в понедельник (22:10) взяли 6,53%/3,82% (против 5,1%/4,35% неделей ранее).

Сериалы

СТБ

В понедельник, 8 октября, на канале стартовал новый сериал «Смотрящая вдаль» от FILM.UA (20:50, понедельник – четверг, по две серии). Понедельник: первая серия – 8,1%/8,7% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 8,9%/9,3%. Вторник: первая серия – 6,9%/7,7%, вторая – 7,7%/7,3%. Среда: первая серия – 8,6% по обеим, вторая – 9,5%/9,7%. Четверг: первая серия – 6,1%/7,7%, вторая – 7,7%/9%. Средне, на том же уровне ранее в этом слоте шел «Выбор матери».

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повтор сериала «Сваты-4» (понедельник – четверг, 20:50), который продолжает доминировать в вечернем прайме будней. Понедельник сериал начал с 14,3%/13,1% по 18-54/18-54(50k+), закончил с 15,2%/15,7%. Во вторник сначала 12,1% по обеим, потом 16,3%/14,7%; в среду собрал 14,9%/15,3% и 18,4% по обеим; в четверг поднялся до 14,1%/12,8% и финальная серия сезона 22,5%/20,8%.

В понедельник, 14 октября, начался повтор пятого сезона «Сватов» (20:40) — 14%/12,5%. А после него — премьера комедийного сериала «Большие вуйки»: первая серия (21:40) — 15,2%/11,5%, вторая (22:10) — 15,1%/9,9%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) на том же уровне: в понедельник – 11,2% по 18-54, 11% – во вторник, 10,3% – в среду, 10,7% – в четверг, 10,4% – в пятницу. «Великолепный век» (понедельник – пятница, 14:10) прошел со следующими показателями: 12,6% – в понедельник, 10,2% – во вторник; 11,1% и 13,3% – в среду и четверг; 12,1% – в пятницу.

«Новый канал»

Начался второй сезон сериала «Домик на счастье» (вторник– четверг, 22:00, по две серии) – начал с 6,5%/7,3% по 18-54/18-54 (50+) вторая серия — 6,1%/5%, в среду первая — 5,1%/5.6%, вторая — 8,1%/6,9%, четверг – 4,8%/5,6%, вторая — 8,6%/6,4%.

ICTV

Сериал «Вскрытие покажет» (понедельник – четверг, 21:30) – начал с 6,3%/7,2% по 18-54/18-54 (50+) в понедельник, вторник – 5,8%/7,5% (вторая серия 7,9%/8,3%), среда – 6,4%/8,3% (вторая серия – 6,1%/7,2%), четверг – 6,2%/7,2% (вторая серия 7,6%/7,9%).

«Украина»

В вечернем прайме состоялась премьера детективного сериала «Маркус» (21:10, по две серии): понедельник – средний 13,5% по аудитории 18-54, вторник – 12,4%, среда – 12,6%, четверг – 10,9%. В субботу сериал повторили (09:00–17:00), средний показатель – 10%. Сериал «Почта» (18:00, будни) на том же уровне, в пределах 8,8–10,9%. В предпрайме будней докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) собрала в пределах 9,7–13,7%.

В субботу повторили 4-серийку этого года «Неотправленное письмо»: начала (17:00) с 9,7% по 18-54, вторая серия – 11,2%, после перерыва (21:00) упала до 9,1%, но закончила уже с долей 11,5%.

В воскресенье днем канал повторил 4-серийку «Несладкая месть» (12:50) – средний 14,6%. Дальше прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Если ты меня простишь»: начала (17:00) с 15,8% по 18-54, вторая серия – 13,1%, после перерыва (21:00) упала до 8,3%, закончила с 10,7%.

«Интер»

В прайме будней (21:00) на новый сезон докудрамы «Вещдок. Особый случай», новые выпуски собирают 4,3-5%, хорошо удерживая аудиторию. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 3,2–9,6%.

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:20, повторная серия + новая серия) на том же уровне: вторник начался со средних 5,9%/5,2% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 6,7%/5,8%. Американский сериал «Касл» (21:30) в понедельник начал с 5,24%/4,81% (18-54, 50k+/18-54), в четверг закончился с 6,03%/3,38%.

НТН

В вечернем прайме будней идет сериал «Читающий мысли» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 0,9–1,8% по 18-54, чуть набрал. Кроме того, канал показывает сериал «Бюро легенд» (понедельник – четверг, 21:10) – в пределах 0,4–1,7%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с фильма «Алеша Попович и Тугарин змей» (16:30) – 11,9% по 18-54. Потом – «Трансформеры-3» (18:00) с 9,9% и «Трансформеры: Время вымирания» (21:00) – 13,5%. «Пирамида» (00:30) – 16,8%, «Другой мир-2. Эволюция» (02:00) – 15,1%. В воскресенье показали «Могучие рейнджеры» (18:50) – 11,9%, «Тихоокеанский рубеж» (21:00) – 9,9%, «Пятая категория» (23:40) – 8,8%, «Другой мир. Восстание ликанов» (01:30) – 10,2%.

На ICTV в субботу показывали «Пятое измерение» (16:40) – 8,3% по аудитории 18-54, «Перевозчик-3» (19:10) – 10,6%, «Перевозчик. Наследие» (21:00) – 10,4% и «Правило боя» (2250) – 6,7%. В воскресенье в пик-прайме показали «Механик. Воскрешение» (20:40) – 12,4% (второе место топа дня), потом прошли фильмы «Без компромиссов» (22:40) – 13,9%, «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (01:30) — 13,2%.

На «1+1» в понедельник 14 октября состоялась премьера украинского боевика «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»» (22:30) — 10,6%/7,9%. На канале «Украина» в понедельник 14 октября состоялась премьера украинского фильма «Позывной «Бандерас»» (19:50) — 12,6%/11,9%.

На «Интере» в воскресенье прошел фильм «Глубокое синее море» (22:00) — 1,2%/1,6%. А до него шел минисериал «Скарлетт» (14:10-22:00) — начал с 2,1%/2,9%, закончил с 2%/2,4%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме прошел мультфильм «Тролли» (21:00) – 4,65% по 18-54, а после него «Самая длинная неделя» (22:40) – 3,47%.

В прайме пятницы на «2+2» показали сериал «Перевозчик» (19:30–23:20) – средний 5,9%, а потом фильм «Игры киллеров» (23:20) – 8,45%. Вечером субботы шли следующие фильмы: «База Клейтон» (17:40) – 3,96%; «Сломанная стрела» (19:50) – 5,17% по 18-54; «Черный орел» (21:50) – 5,71%, «Зной» (23:40) – 5,6%. В прайме воскресенья фильм «Чистильщик» (19:20) взял 5,54%; «Прямой контакт» (21:10) – 5,72%.

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 13,8%/13,7% по 18-54/18-54 (50+). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) – 8,9%/9,1%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) — 10,6%/12,6%, закончили после рекламного блока (19:50) — 9,1%/11,9%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00–21:30) – только 3,3%/3,5%.

Фото: «1+1», «Интер», ICTV, СТБ, «Украина»

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