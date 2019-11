Новый канал перестал выкладывать «Первых ласточек» в сеть

View this post on Instagram

Привіт! Зроби глибокий вдих та видих! Одна з світових компаній зараз веде перемовини з нами, щоб викупити права на дистрибуцію проекту в інтернеті. Тобто вона зацікавилась в тому, щоб «Ластівки» розлетілись по всьому світу і це круто! Поки ведуться перемовини, ми не можемо викласти серіал в мережу, ні на сайті, ні в YouTube, на жаль, але! Є одне круте «але» — це примножує шанси створення другого сезону! Хіба ти не хочеш цього?🕊 Вважаю, що ти маєш не засмучуватись, а пишатися такою новиною🧡 #першіластівки