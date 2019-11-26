Новый канал перестал выкладывать «Первых ласточек» в сеть

Новый канал ведет переговоры о международной дистрибуции сериала «Первые ласточки» в интернете с одной из мировых компаний. И, возможно, вещатель продлит сериал на второй сезон. Об этом канал сообщил на своей страничке в Instagram. Название компании, с которой ведутся переговоры, Новый канал пока не раскрывает.

Сейчас на сайте «Телепортал» отображаются окоши со всеми сериями проекта, но посмотреть можно только одну. Остальные недоступны. В пресс-службе Нового канала сообщили, что выкладывали на «Телепортал» только первую серию сериала, так же как и в YouTube.

На канале объяснили, почему пока не могут выложить сериал в сеть: «Одна из мировых компаний сейчас ведет переговоры с нами, чтобы выкупить права на дистрибуцию проекта в интернете. То есть она заинтересовалась в том, чтобы «Ласточки» разлетелись по всему миру и это круто! Пока ведутся переговоры, мы не можем выложить сериал в сеть — ни на сайте, ни в YouTube, к сожалению, но! Есть одно крутое «но» — это умножает шансы создания второго сезона!», — говорится в сообщении канала.

Отметим, ранее на Новом канале обещали выложить в YouTube все серии сериала 24 ноября в 19:00. Сейчас на сервисе доступна только первая серия, которая имеет 1,5 млн просмотров.

Напомним, у сериала «Первые ласточки» всего 8 серий, канал транслировал их 19-22 ноября в 22:00 с повтором всех серий в субботу 23 ноября. Сериал затронул темы булинга, суицида, ЛГБТ-подростков.

Фото: Новый канал