Телерейтинги: премьеры сериалов «Наследники», «Таксистка» и рекорды от «Папика»

Первая неделя декабря немного оживила телеэфир, сократив количество проектов с низкими показателями и добавив в сетку несколько новых премьер. «Плюсы» в прайме будней запустили сериал «Папик» (16 серий) от «Квартала 95», заменив ситком «СидОренки-СидорЕнки». На прошлой неделе в эфире «1+1» уже было не застать шестой сезон «Сватов» – сериал заменил повтор российского ситкома «Кухня». В прайме пятницы на «1+1» прошла еще одна премьера от «Квартала 95» – новый сезон юмористического авторского проекта Валерия Жидкова «Гуднайт_клаб». Канал «Украина» в прайме будней зарядил премьеру 16-серийной драмы «Наследники» от Mamas Film Production, а в прайме субботы – 4-серийку «Таксистка» от «Армада Филмз Продакшн». СТБ показал в прайме будней две 4-серийки – «Любовь. Побочный эффект» от «Оксаны Байрак Студио» и «Только скажи» от Star Media.

С достаточно низкими показателями «Интер» попрощался с ток-шоу «Роман с Ольгой». Из эфира ТЕТ также исчезла обновленная «Богиня шопинга», а Новый канал переставил в другой слот сериал Film.ua «Новенькая». Воскресные сетки телеканалов были несколько видоизменены из-за дня траура по жертвам пожара в Одесском колледже.

Общий топ

«Плюсы» выбились на первое место благодаря «Папику», подвинув не только ICTV, но и канал «Украина», который заметно потерял на прошлой неделе. Неплохо прибавили Новый канал, К1, НТН и «Индиго».

В прайме рост «1+1» более заметный как и отрыв от ICTV. Новый канал вырос и практически догнал СТБ. Заметны потери «2+2», ТЕТ и «Мега» и яркий рост «Пикселя» и «ПлюсПлюс» .

Среди каналов «большой шестерки» «Плюсы» лидировали в понедельник, вторник и четверг, ICTV – в среду и пятницу. На выходных себя уже традиционно проявил Новый канал.

Среди топ-программ недели «Папик», «Дизель шоу», «Пес» и фильм «Люси».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

Зимний кубок «Ліги сміху» (пятница, 20:30) на прошлой неделе стал терять показатели — 10,4%/11,2% (было 11,3%/14% по аудитории 18-54/18-54 (50k+), так и не опередив «Дизель шоу» в топе пятницы. Премьера нового сезона «Гуднайт_клаб» с Валерием Жидковым, которая состоялась в пятницу в 23:00, принесла каналу показатели выше среднего — 12,4%/12,8% по 18-54/18-54 (50k+).

Дайджест «Вечернего квартала» (суббота, 21:40) остался на уровне позапрошлой недели — 9,4%/9,1% (было 9,3%/10,8%); «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) – 9%/8,2%; «Светская жизнь» (суббота, 23:20) — 13,4%/14%; «Украинские сенсации» (суббота, 20:10) — 7,8%/8,3%.

«Гроші» в понедельник (23:00) опять стали набирать показатели — 12,2%/12,5% на прошлой неделе против 11,2%/9,2% на позапрошлой, «Дубинизмы» (00:10) — 10,3%/9,9%, ранее показатели достигали цифр 11,9%/10,7%. 14 сезон реалити «Міняю жінку» во вторник заметно подрос — 13%/11,4% против 10,4%/8,3% на позапрошлой неделе. «Мир наизнанку» (среда, 22:50) тоже пошел на поправку — 12,7%/11,2% по аудитории 18-54/18-54 (50k+) (было 9,5%/10,1%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) выходит на рекордные показатели за последние месяцы — 11,9%/9,7% против 8,7%/8,2% ранее. Напомним, в середине ноября цифры ток-шоу едва достигали 7,5% по целевой аудитории 18-54.

Таблоид «Жизнь знаменитых людей» (09:20, премьерный выпуск + повтор) собирал такие показатели: в понедельник — 9,7%/9,2%, во вторник — 10,3%/10,7%, в среду — 10,1%/8,7%, в четверг — 11%/12,3%, в пятницу — 12,7%/14,4%. Напомним, на позапрошлой неделе доля проекта была выше, достигая по целевой аудитории 18-54 показателей 15%, по крупным городам доля проекта колебалась от 7% до 13%.

«Интер»

В субботу, 7 декабря, в 21:30 в рамках программы «Большой бокс» на «Интере», канал показал трансляцию матча-реванша между Джошуа и Энди Руисом за пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Несмотря на весомость события в мире бокса, а также того, что поединок уже прозвали «провалом года», показатели слота в целом желали лучшего — 8,9%/6,3% по 18-54/18-54 (50k+). Показатели самого боя в слоте 23:10-00:10 составили 12,8%/8,9%.

Выпуск проекта «Жди меня» в понедельник (15:50) приблизительно на том же уровне: 5,5%/3,5% (было 4,8%/4,3%).

«Полезная программа» (10:00, вторник – суббота) сохраняет свои показатели уже вторую неделю. Во вторник программа набрала 5,4%/5,7%, в среду — 4,3%/5,4%, в четверг — 4,5%/7,5%, в пятницу — 4,9%/6,9%, в субботу — 5,2%/4,6%.

Максимальные показатели по 18-54/18-54 (50k+) у праймового будничного ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) на прошлой неделе были в понедельник — 11,9%/8,5%.

СТБ

Реалити «Хата на тата» (понедельник, 19:10) набирает показатели. Если на позапрошлой неделе мы писали о 8,5%/6% по 18-54/18-54 (50k+), то на прошлой неделе цифры проекта были выше среднего по каналу и составляли 11,9%/10,9%. Ток-шоу «Тайны ДНК» (19:10, вторник) немного упали — 9,5%/9,3%. Напомним, пик показателей достиг «Тайны» на четвертой неделе показа — 10,8% по обеим аудиториям.

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (18:50, среда) держится на уровне среднего по каналу уже которую неделю – 9,6%/10,5% (было 9,4%/9,1%). «Зважені та щасливі» (18:50, четверг) — 7,1%/8,4% (ранее — 6,3%/8,3%). У «МастерШефа» (пятница, 19:00) наблюдается стабильность — 8,9%/9,1% (было 8,7%/10,8%, еще ранее —8,2%/10,6%).

Субботняя программа «Зважся!» (10:10) немного убавила цифры, особенно по крупным городам — 5,7%/5,6% (было 5,2%/7,5%). «Х-Фактор» (19:00, суббота) теряет показатели по Украине — 8,9%/12%. Несколькими неделями ранее показатели по всей стране не падали ниже 10,9%.

Утренняя кулинарная программа «Проснись с Эктором» в воскресенье из-за траура не вышла (субботний повтор в 7:00 собрал 5,8%/3,3%). Вечером ток-шоу «Один за всех» (20:10, воскресенье) немного сбавил обороты — 13,6%/10,6% против 15,3%/11,3% ранее. Аналогичная ситуация у проекта «Я стесняюсь своего тела» (21:10–00:30) — 10,1%/9,3% (было 11,3%/8,7%).

ICTV

В пятницу юмористическое «Дизель шоу» показало рост на выпуске в 20:10, получив 14,6%/17,7% (было 14%/16,4%), на повторном (в 21:40) показатели составили 16,2%/17,6% (было 16,8%/18,4%). И снова: топ пятницы по обеим аудиториям.

В понедельник в 20:20 продолжился третий сезон проекта «Богач-бідняк». Третий выпуск заметно потерял цифры — 8,3%/7,8%. Второй выпуск получил 9,7%/11,4% (первый был 8,9%/10,7%). Во вторник «Гражданская оборона» (20:20) – 8,1%/9,4% (было 9,5%/9,9%); в среду — «Секретный фронт» — 8,7%/10% (было 8%/7,8%); в четверг «Антизомби» – 7,8%/8,1% (было 7,5%/7,8%).

Политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:20) взяло 5,4%/5% (неделей ранее — 4,5%/5%).

Новый канал

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) выдал 5,3%/5,5% (было 5,1%/6,2%). На том же уровне и «Страсти по Ревизору» (21:50): 5,4% по обеим аудиториям (было 5%/5,7%). Зато набрал обороты дайджест «Тайного агента» (23:50) — 7%/4,2% (было 3,3%/3,4%). Новое тревел-шоу «Le маршрутка» (18:00) немного потеряло в сравнении с позапрошлой неделей — 6,2%/6,8% (было 6,7%/8,3%).

У «Кто против блондинок?» (19:00, вторник) наблюдается стабильность уже вторую неделю – 6,4%/6,2% (ранее — 6,4%/5,9%). Шоу «Дети против звезд» (19:00, среда) наоборот набирает показатели — 8,4%/8,6% против 7,1%/8,5% ранее. «Хто зверху?» (19:00, четверг) остается выше среднего по каналу – 10% по обеим аудиториям (было 10,7%/9,8%).

Четвертый сезон «Варьятов» (21:00, вторник) — 8%/7,3% (было 7,1%/6,1%, ранее — 7,5%/9,2%). Improv Live Show (21:00, среда) сохраняет позиции: 5,8%/7% против 5,1%/6,2% ранее. «Шалена зірка» в четверг в 21:00 — 7,3% по обеим аудиториям (было 7,9%/6,9%).

Показатели нового сезона «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40, пятница) остаются на уровне позапрошлой недели — 5,6%/6,8% против 5,6%/6,9% ранее.

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник-пятница, 19:50) дало хорошие показатели в начале недели и постепенно стало проседать к выходным. Понедельник: 15,7%/12,6% по 18-54/18-54 (50k+), во вторник – 17,3%/11%, в среду – 16,8%/11,8%, в четверг – 15,4%/10,9%, в пятницу – 13,4%/9,3%.

«Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50, пятница) набирает, но остается ниже среднего по каналу — 8,3%/6,4% против 4,9%/5,1% неделей ранее. «Главная тема» (суббота, 19:50-20:50) колеблется в цифрах – 10,2%/8,2% (было 9,5%/9,9%).

У вертикальной линейки программ будней нет особых изменений. Программа «Контролер» (вторник, 23:20) на том же уровне — 11,6/6,7% (было 11,3%/8,8%). «Громкое дело» в среду (23:20) потеряло – 8,8%/7,1% (было 11%/11,2%). «По следам» в четверг (23:20) тоже – 7,7%/6,8% (было 9,5%/9,1%).

Утренний таблоид «Звездный путь» (будни в 09:30, свежий выпуск + повтор) на том же уровне: по аудитории 18-54 цифры колеблются в пределах от 8,1% до 9,4%, по аудитории 18-54 (50k+) – в пределах 9,2%–11,6%.

«2+2»

Трансляция матча Чемпионата Украины по футболу между «Динамо» и «Зорей» в воскресенье, 8 ноября, в 16:50 собрала неплохие 5%/4% по 18-54/18-54 (50k+).

10-й сезон «ПроФутбол» (23:00, воскресенье) на уровне позапрошлой недели — 3,4%/2,2% (было 3%/1,3%).

Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:10-17:20) значительно потеряла в цифрах. Так, максимальные показатели проекта на прошлой неделе были во вторник, когда данные вышли на средние по каналу и составили 4,4%/5,3%. Напомним, на позапрошлой неделе в пятницу самые высокие показатели проекта составляли 5,7%/4,2%. В остальные доли проекта по обеим аудиториям находятся в пределах 3-5,5%

ТЕТ

На прошлой неделе «Богиня шопинга» исчезла из сетки дня, а реалити-шоу «4 свадьбы» переместилось в прайм – в слот 19:10. От этого цифры проекта выше не стали, даже наоборот. Так, самые высокие показатели проект о женитьбе получил в пятницу — 3,4%/3,5%. В остальные дни доли проекта не превышали отметки 3%.

«Игры приколов» (22:10) перенеслись с понедельника на субботу, оставив за собой тот же слот. От этого цифры опять пошли на уменьшение — 2,2%/2,1% против 3,1%/3,9% на позапрошлой неделе в понедельник.

Сериалы

СТБ

На прошлой неделе в вечернем прайме канал расположил сразу две премьеры сериалов. 4-серийка «Любовь. Побочный эффект» был в сетке с понедельника по вторник в 21:00 (по две серии). Первая серия в понедельник взяла 8,5%/8,9%, вторая — 8%/9,2%. Во вторник первая серий собрала 8,3%/7,6%, вторая — 8,1%/7,9%.

Премьерная 4-серийная драма «Только скажи» заняла аналогичные слоты только в среду и четверг, его показатели были ниже. Первая серия в среду получила 6,6%/6,5%, вторая — 6,2%/5,6%. Третья серия в четверг — 4,6%/5,5%, финал — 4,4%/5,4%.

В траурное воскресенье канал поставил повтор сериала «Загадка для Анны» с 8:50 утра до 18:00. Максимальные показатели были в 17:20 — 5,7%/6,1%.

«1+1»

На «Плюсах» закончилась эпопея с повтором шестого сезона сериала «Сваты», который несколько недель подряд попадал в топы дней по большим городам. Также на прошлой неделе окончился комедийный сериал «СидОренки-СидорЕнки». На их место канал запустил повтор российского сериала «Кухня» с понедельника по четверг, сразу после него — новый сериал «Папик» производства «Квартал 95».

Сериал «Кухня» выходил в вечернем прайме по две серии. Премьера стартовала в 20:40 в понедельник и принесла каналу 11,4%/12%, ко второй серии в 21:10 показатели поднялись до 13,8%/15%. В последующие дни сериалу удалось сохранится в рамках цифр первых двух серий.

А вот сериал «Папик» (первая серия — в 21:10, вторая — 22:20) совершил без преувеличения рейтинговый прорыв, оставив позади даже успех повтора «Сватов». Первая серия получила 18%/19,9% по аудитории 18-54/18-54 (50k+), вторая — 21,9%/22,7%, третья во вторник — 16,8%/21,2%, четвертая — 19,4%/21,2%, пятая в среду — 18,3%/20,7%, шестая — 21,2%/23,2%, седьмая в четверг — 18,7%/22,4%, восьмая — уже 22,8%/26,1%. Таким образом сериал практически целую неделю находился в топе дней по различным аудиториям.

Турецкий сериал «Великолепный век» (понедельник – пятница, 15:20) немного набрал: 9,3% по 18-54 – в понедельник; 11,4% – во вторник; 8,6% – в среду; 10,7% – в четверг; 7,5% – в пятницу. Частичное улучшение показателей наблюдается у еще одного турецкого сериала «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10-19:30): 10,4% по 18-54 – в понедельник; 9,1% – во вторник; 10,9% – в среду; 9,5% – в четверг; 9,8% – в пятницу.

В траурное воскресенье «1+1» показал повтор сериала «Ветряная женщина» с 8:50 до 19:40. Максимальные показатели повтора были в 18:30, когда доля сериала составила 14,9%/9,1%.

Новый канал

На прошлой неделе канал заменил на второй неделе показа сериал «Новенькая» повтором второго сезона «Домика на счастье» по будням со вторника по пятницу с 22:00 до 23:00. Самые высокие показатели сериала были в пятницу — 6,2%/7,1%. В другие дни – не ниже 4,5%, что значительно выше «Новенькой» (премьера которой взяла 4,4%/3,1% и не «отпускала» всю неделю).

ICTV

Сериал «Пес» (21:30), вероятно, из-за успеха премьеры «Папика» в этом же слоте на «1+1» стал несколько терять показатели, убыв из топа дня. В понедельник сериал стартовал с показателями 13,8%/12,5%, во вторник – 13,6%/14,6%, в среду — 16,8%/15,9%, в четверг — 15,2%/12,8%.

«Украина»

В вечернем прайме на прошлой неделе телеканал запустил премьеру 16-серийной драмы «Наследники». Показатели всю неделю сохранялись на уровне средних по каналу.

Понедельник: премьера сериала принесла каналу 13,7%/9,5% (18-54/18-54, 50+), вторая серия – 13,2%/9,5%. Вторник: первая – 13,4%/8,2%, вторая – 13,6%/7,6%. Среда: первая – 12,4%/9,6%, вторая – 12,2%/9,9%. Четверг: первая – 11,5%/8,1%, вторая – 12,7%/9,1%.

Показатели детективного сериала «Выходите без звонка» (18:00, понедельник-пятница) улучшились, но все равно не дотягивают до средних показателей по каналу. Так, на прошлой неделе цифры сериала колебались в пределах от 8,8-10,4% по аудитории 18-54. Напомним, на позапрошлой неделе было от 7,9% до 9,9%. В крупных городах — от 8-10,8% (было от 7,5% до 9,7%). Аналогично и с докудрамой «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) – в пределах от 9,6-12,4% по 18-54, в пределах от 9,2-11,7% по 18-54 (50k+).

В прайме субботы прошла премьера 4-серийки «Таксистка» (17:00-23:00, с перерывом на новости и «Главную тему»), картина набирала от серии к серии. Первая серия собрала 11,7%/9,4%; вторая – 13,3%/11%; третья – 14,2%/10%; четвертая – уже 19,3%/16,9%. В воскресенье (9:10 до 13:10) канал запустил повтор сериала «Таксистка». Самые высокие показатели были в 12:00 — 16,1%/10,5%. Сразу после — повтор сериала «Одна на двоих» (с 13:10 до 17:10). Самые высокие показатели были в 14:10 — 15,3%/12,1%. После него — сериал «Я заплачу завтра» (с 17:10 до 22:50 с перерывом на «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой»). Самые высокие показатели — в 21:50 13%/10%.

«Интер»

В прайме в 21:00 сериал «Страсти по Зинаиде» на том же уровне. Первая серия – 6,1%/5,1%, вторая – 5,4%/4,4%, третья – 5,1%/4,9%, четвертая – 5%/4,1%.

Сериал «Султан моего сердца» (по будням первая серия — в 11:10, вторая — в 12:20) по целевой аудитории (18-54) колебался от 2,3% до 4,9%. По крупным городам — от 1,8% до 5,3%. Британский сериал «Дамское счастье», который заменил ток-шоу «Роман с Ольгой» (13:30, вторник-пятница) не собрала выше ток-шоу – в приделах только 2-3%.

Докудрама «Вещдок» (14:30, вторник-четверг, два выпуска) — в пределах 4–6,5%. «Вещдок. Особый случай» (по будням, 16:20): в пределах от 4,6% до 6,7% (было от 4,2% до 5,7%, аудитория 18-54).

Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 4,5–7,8%.

ТЕТ

В вечернем прайме продолжился третий сезон украинского комедийного сериала «Вечеринка» (понедельник-пятница, 20:00, по две серии) — в пределах 2-4,3% по 18-54 и 2-2,9% по крупным городам.

Американский судейский детектив «Как избежать наказания за убийство» (понедельник-четверг, 22:50): по аудитории 18-54 колеблется от 0,9% до 2,3%, что как минимум на 1% меньше, чем было на позапрошлой неделе.

НТН

В вечернем прайме будней до вторника стоял сериал «Смерть в раю» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 1,9–2,3% по 18-54. А раньше доходило до 4,7%. Со среды в этот слот зашел детектив «Читающий мысли» — увы, но только в приделах 0,9%-1,7%. Шведско-датский криминальный сериал «Мост» (понедельник – пятница, 22:00) – в пределах 0,6–0,8%.

«2+2»

В вечернем прайме будней повтор сериала «Одиночка» (19:20, по две серии) продолжает собирать неплохие цифры. В понедельник сериал стартовал с показателей 4,8%/5,7 и закончил в четверг с 6,7%/6,2%. На позапрошлой неделе показатели были частично ниже от 4,2-5,6% по Украине и от 4,7% до 7,2% по крупным городам.

Сериал «CSI: Место преступления» продолжает идти марафоном по 4 серии (21:30–01:00) — в пределах 2-8,4%.

Кино

На ICTV в позднем прайме будней весьма неплохо прошел кинопоказ. Во вторник в 22:40 канал показал фильм «Коломбиана» – 13,8%/14,2%; в среду в это же время — «Ускорение» – 15,7%/13,3%, в четверг — «Эверли» — 13,8%/10,4%. В субботу в 22:40 показали ленту «Легион» — 10,3%/8,9%; в 19:10 — «Царь скорпионов» – 12,3%/10,4%. Сразу после — вторая часть — 12%/10,8%.

Новый канал все продолжает показывать сагу о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и дары смерти» в субботу в 18:20 получил 9,1%/13,4%. Сразу после нее в 21:00 вторая заключительная часть — «Гарри Поттер и дары смерти 2» — 9,9%/14,3%.

В воскресенье в 18:40 «Новый» показал ленту «Реальная сталь» — 11,2%/11,5%; в 21:00 — «Люси» — 14,8%/16,1%; в 22:40 — «Аноним» — 11,8%/13,7%. В четверг и в пятницу в 23:00 Новый канал показал две части фильма «Пятьдесят оттенков серого». Показатели желали лучшего — 7,8%/9% в четверг, «Пятьдесят оттенков тьмы» в пятницу — 7,4%/9%.

«1+1» в воскресенье в 21:20 показал классику – «Титаник» — 11,3%/10,3%.

Итоговые новости

В воскресенье прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30): начали с 16,3%/13,9% по 18-54/18-54 (50+), закончили с 15,3%/14,5%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00): старт с 9,9%/8,8%, а после рекламного блока —7,8%/6,6%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV: начали (18:45) с 10,8%/13,4%, закончили после рекламного блока (19:50) с 8,2%/10,7%. Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00): начали с 4,6%/2,7%, закончили с 3,1%/2%.

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