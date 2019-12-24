Телерейтинги. Как «отмороженный» DZIDZIO пытался растопить сердца зрителей

На прошлой неделе сетки каналов постепенно начали выстраивать свой график с учетом предстоящих праздников. Некоторые вертикальные линейки программ свернулись в отпуска, а на их места пришли новые сериалы, праздничный кинопоказ и развлекательные передачи. Премьер на неделе хватало. «1+1» в прайме будней показал долгожданный сериал «Отмороженный» («1+1 продакшн»). Все 16 серий картины канал показал всего за 4 дня. Показатели были хоть и выше средних, но подобраться комедийному персонажу из 90-х по цифрам к «Папику» не удалось. Зато финал «Папика» точно порадовал канал ICTV — доли «Пса» заметно выросли и снова возглавляют топы дней. На канале «Украина» в прайме будней прошла премьера 8-серийной драмы «Другая жизнь Анны» («Украинская продакшн студия»). Из премьерных программ – в прайме субботы на «1+1» вышел предпраздничный выпуск «Женского квартала».

Общий топ

«Плюсы» после «Папика» уступили лидерство каналу ICTV. В «большой шестерке» каналов потерял канал «Украина» и еще больше – «Интер». В третьей пятерке резко подтянулись сразу 4 телеканала: «Мега», «Пиксель», М1 и «Индиго».

В прайме выден еще более четко «обмен показателями» проседания и рост между «1+1» и ICTV. Заметно проседание «Нового» и «Интера». Зато четко виден рост НТН, «Пикселя» и «НЛО ТV».

Среди каналов «большой шестерки» «Плюсы» лидировали только в понедельник, уступив все остальные дни ICTV. В воскресенье второе место от «1+1» перешло к «Украине».

Среди топ-программ недели – «Дизель шоу», «Кухня», «Отмороженный» и «Пес».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

«Ліга сміху» (пятница, 20:40) остается на уровне прошлой недели — 9,3%/10,9% (было 9,6%/11,4%) по аудитории 18-54/18-54 (50k+). Второй выпуск нового сезона «Гуднайт_клаб» (пятница, 23:00) с Валерием Жидковым стремительно теряет цифры — 7,1%/7,8% (было 8,5%/10,3%). Напомним, на позапрошлой неделе стенд-ап комик набирал не меньше 12% по обеим аудиториям.

Дайджест «Вечернего квартала», который вышел на «1+1» в субботу в предпрайме, в 16:40, собрал достаточно низкие показатели — 9,3%/9,4%. Прежние показатели сохраняются у «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) – 8%/8,7% (было 8,3%/8%).

В слот, где ранее выходила программа «Украинские сенсации» (суббота, 20:20), канал разместил предновогодний выпуск «Женского квартала». Комедийный проект прошел со средними по каналу показателями — 10,8%/13,2%. Повтор архивного выпуска в 22:20 улучшил предыдущие цифры — 11,8%/14,6%. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) остается на уровне прошлой недели — 9,9%/12% (было 9,5%/11,7%). Двумя неделями ранее цифры проекта составляли 13,4%/14% по аудитории 18-54/18-54 (50k+).

Из линейки вертикальных программ будней осталась только программа «Дубинизмы» (23:50, понедельник) немного набрав, но при этом разрыв между аудиториями все еще остается заметным — 11,8%/7,2%, ранее показатели достигали цифр 10%/5,6%.

Утром будней тележурнал «Жизнь знаменитых людей» (09:20, премьерный выпуск + 2 повтора) собирал такие показатели по премьерным: в понедельник — 8,8%/8,5%, во вторник — 8,8%/13,6%, в среду — 12,5%/12,6%, в четверг — 9,8%/8,8%, в пятницу — 7,3%/8,1%. На позапрошлой неделе — по целевой аудитории 18-54 до 12,5%, по крупным городам — до 10,2%.

«Интер»

В 7:00 в четверг, 19 декабря, на телеканале «Интер» состоялся праздничный марафон ко Дню Святого Николая «Чудо начинается». Показатели проекта остались ниже средних по каналу — 5,9%/6,8%.

В субботу в 22:00 на «Интере» прошел концерт Ирины Билык «Без грима. Лучшее. О любви» — всего лишь 3,1%/2,4% (против 4,2% и 4,9% у концерта Таисии Повалий неделей ранее).

По утрам «Полезная программа» (10:00, вторник – суббота): во вторник получила 4,5%/4,4%, в среду — 4,5% по обеим аудиториям, в четверг — 5,4%/4,2%, в пятницу — 4,2%/3,5%, в субботу — 3%/4,4%.

Выпуск проекта «Жди меня» в понедельник (15:50) утратил показатели: 5,1%/2,8% против 5,6%/3,4% ранее.

Максимальные показатели по 18-54/18-54 (50k+) у праймового будничного ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) на прошлой неделе были в понедельник — 10,4%/6,2%.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота – воскресенье) вернулась к показателям двухнедельной давности — 5,7%/7% (было 7%/8,5%). Утром в воскресенье тревел-шоу «Орел и решка» вернулся к двойным выпускам (10:00) собирая скромные 5,5%/8,2% и 5,5%/9,7%.

СТБ

Реалити «Хата на тата» (понедельник, 19:00) вернулось к своим самым высоким показателям в этом месяце, принеся каналу заветные 11,5%/10,2% (было 9,9%/8,2%). Ток-шоу «Тайны ДНК» (19:10, вторник) также добавило в цифрах — 9,2%/10,7%, в 20:20 показатели проекта поднялись до 11,6%/10,4%. Напомним, на позапрошлой неделе было 8,5%/7,8%.

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (18:50, среда) по инерции прибавил – 10,5%/9,1% (было 8,6%/7,8%). «Зважені та щасливі» (18:50, четверг) сохраняют планку 7,1%/8,2% (было 7%/9,1%). Цифры «МастерШефа» (пятница, 19:00) тоже стали выше — 10,2%/11,2% (было 8,5%/9,9%).

Субботняя программа «Зважся!» (09:00) на том же уровне — 5,3%/6,2% (было 5%/5,6%). Несмотря на близость к финалу 10 сезон «Х-Фактора» (19:00, суббота) показывает стабильность в показателях — 8,6%/10,2% против 8,1%/10,4% ранее.

Утренняя кулинарная программа «Проснись с Эктором» в воскресенье в 09:00 потеряла — 5,1%/5,7% (было 6,8%/9,1%). В 10:00 показатели стали выше — 8,2%/6,4%. Вечером ток-шоу «Один за всех» (20:10, воскресенье) — 12,4%/9,9% против 12,8%/10,6% ранее. Продолжает сдавать проект «Я стесняюсь своего тела» (21:10–00:30) — 8,8%/8,3% (было 9,8%/8,4%, ранее — 10,1%/9,3%).

ICTV

В пятницу юмористическое «Дизель шоу» (20:10) снова показало рост по одной из аудиторий, получив 16,1%/18% (было 16,9%/16,7%, ранее — 14,6%/17,7%), на втором повторном выпуске (21:40) показатели составили меньше по одной аудитории, чем на позапрошлой неделе – 17,5%/18,7% против 18%/18,7%. Это снова топ пятницы по обеим аудиториям.

В понедельник в 20:20 продолжился третий сезон проекта «Богач-бідняк». Пятый выпуск смог получить выше показатели, чем два предыдущих — 9,7%/9% (было 8,1%/8,2%, ранее 8,3%/7,8%). Во вторник «Гражданская оборона» (20:20) – 8,9%/10,7% (было 7,2%/8,8%); в среду — «Секретный фронт» — 8,6%/10,8% (было 7,5%/8,3%); в четверг «Антизомби» – 6,6%/9,3% (было 6,8%/8,6%).

Политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:40) заметно утратило — 5,9%/6,6% (было 8,1%/7,2%).

Новый канал

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) немного подрос — 6,2%/6,7% (было 5,7%/6%). Аналогично произошло со «Страстями по Ревизору» (21:50): 5,7%/6,2% (было 4%/4,2%). Настоящий подъем намечается на проекте «Тайный агент» (23:50). Если еще две недели назад цифры проекта не превышали 4%, то на прошлой неделе показатели шоу составили 7,9%/6,7%. «Le маршрутка» (18:00), наоборот, потеряла — 5,7%/4,3% (было 7,4%/6,4%).

«Кто против блондинок?» (19:00, вторник) немного потерял в сравнении с позапрошлой неделей – 5,8%/6,7% (было 7,1%/6,6%). Шоу «Дети против звезд» (19:00, среда) — 7,8%/7% против 8,3%/7,7% ранее. «Хто зверху?» (19:00, четверг) остается стабильно выше среднего по каналу – 11,6%/10,4% (было 11,1%/9,3%). «Топ-модель по-украински» (19:00–21:40, пятница) — 4,6%/5,6% (было 4,9%/7,6%).

Четвертый сезон «Варьятов» (21:00, вторник) — 7,8%/8,2% (было 6,4% по обеим аудиториям). Improv Live Show (21:00, среда) сохраняет позиции: 5,8%/6,8% против 5,6%/6,9% неделей ранее. «Шалена зірка» в четверг в 21:00 — 9,1%/8,3% (было 8,4%/7,1%).

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) понизило свои показатели по обеим аудиториям, если сравнивать с прошлой неделей, когда в будний день по целевой аудитории 18-54 доля ток-шоу поднялась до 21,2%. Понедельник − 13,8%/9,6% по 18-54/18-54 (50k+), во вторник – 14,4%/10,3%, в среду – 13,9%/9,7%, в четверг – 11,9%/8,1%, в пятницу – 12,8%/6,7%.

Политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50, пятница) снова сдает — 5,8%/6,3%, ранее — 6%/6,3%. «Главная тема» (суббота, 19:50-20:50) также потеряла в цифрах – 8,8%/9,8% (было 10%/9%).

Скромные показатели демонстрируют также программы вертикальной линейки будней. Программа «Контролер» (вторник, 23:20) набрала, по сравнении с прошлой неделей,— 10,3%/10,1% (было 8,8/6,2%). «Громкое дело» – 9,8%/9%. «По следам» в четверг (23:20) – 6,6%/6,1%.

Утренний тележурнал «Звездный путь» (будни в 09:30, свежий выпуск + повтор): по аудитории 18-54 цифры колеблются в пределах от 6% до 9,9%, по аудитории 18-54 (50k+) – в пределах 8,6%–13,5%.

«2+2»

Будничная программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:10-17:20) на том же уровне ниже среднего по каналу — 2,5–5,4% по 18-54 и 3,2–4,4% по крупным городам.

ТЕТ

«4 свадьбы» (по будням 19:10) продолжают сдавать. Самые высокие показатели проект о женитьбе получил в среду — 3,4%/3,7%. В остальные дни доли проекта были еще ниже — опускались до 1,6%.

«Игры приколов» в субботу (22:10) — 2,9%/2,6% против 2,8%/2,7% ранее.

Сериалы

«1+1»

В 21:50 16 декабря в эфир «1+1» сразу после финала «Папика» запустился еще один сериал собственного производства «Отмороженный» с Дзидзьо в главной роли. Канал в день показывал сразу по 4 серии, таким образом показав все 16 серий с понедельника по четверг. В понедельник первая серия получила 18,1%/17,8%, вторая — 16,9%/16,6%, третья — 17,8%/16,6%, четвертая — 19,1%/15,1%. Во вторник: первая — 14,7%/13,7%, вторая — 12,1/11, третья — 13,1/12,3, четвертая — 14,7;/11,9%. Среда: первая — 13,6%/13,2%, вторая — 11,5%/11%, третья — 13,1%/13,4%, четвертая — 14,6%/13,8%. Четверг: первая — 12,5%/11,6%, вторая — 12,4%/10,8%, третья — 15,4%/11,5%, финал — 16,2%/9%. В топ дня по большим городам сериал попал лишь в день премьеры, в понедельник.

Сериал «Кухня» по-прежнему выходит в вечернем прайме по две серии. В понедельник начал с 11,6%/12,1%, ко второй серии в 21:10 показатели поднялись до 14,4%/13,9%. В последующие дни цифры сериала оставались на этом же уровне, кроме 19-го декабря, когда на второй серии показатели поднялись до 14,7%/16,7%. При этом сериалу дважды удалось попасть в топы дня. В среду по аудитории 18-54 (50k+) и в четверг по 18-54 — показатели проекта составили 12,1%/13,8%.

Турецкий сериал «Великолепный век» (понедельник – пятница, 15:20): 10% по 18-54 – в понедельник; 10,5% – во вторник; 8,7% – в среду; 8,7% – в четверг; 9% – в пятницу. В предпрайме будней еще одна турецкая драма «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10-19:30): 11,2% по 18-54 – в понедельник; 10,9% – во вторник; 10,8% – в среду; 10,1% – в четверг; 8,5% – в пятницу.

Новый канал

Второй сезон «Домика на счастье» (со вторника по пятницу с 22:00 до 23:00) набирает цифры. Самые высокие показатели сериала на прошлой неделе были в четверг — 8,2%/7,9%. В остальные дни – в пределах 5-8%. На позапрошлой неделе показатели сериала колебались от 4 до 6%.

Молодежный сериал «Новенькая» (в пятницу в 11:40, одна повторная серия + 4 новые серии): начал с достаточно низких показателей 6%/4,6% и уже в 13:30 поднялся до 10,7%/5,1%, 4 серия прошла с показателями 9,4%/4%.

Повтор «Секретных материалов» во вторник – четверг (11:40-16:00) собирает все еще скромные цифры — в приделах 4-4,7%.

ICTV

После финала «Папика», повтор «Пса» (21:30) вернулся в свой насиженный ранее топ будней и даже, кажется, привлек новую аудиторию.

В понедельник он стартовал с показателями 16,1%/15,2%, во вторник – 15,3%/16,8%, в среду — 13,8%/16,3%, в четверг — 16,7%/17,2%. Неделей ранее показатели доли по целевой аудитории не поднимались выше 14%.

«Украина»

В вечернем прайме вместо «Наследников» телеканал «Украина» запустил 8-серийную драму «Другая жизнь Анны». Сериал стартовал с показателей 12,3%/9,4% по аудитории 18-54/18-54 (50k+). Ко второй серии в 22:00 доли сериала возросли до 14,8%/11,1%. Выше этих показателей сериалу так и не удалось подняться вплоть до финала, который принес каналу 12,1%/7,8%.

Показатели детективного сериала «Выходите без звонка» (18:00, понедельник – пятница) все остаются ниже средних показателей по каналу. Так, на прошлой неделе цифры сериала колебались в пределах от 7,9–11,6% по аудитории 18-54, что в среднем на 1,5% больше, чем было неделей ранее. В крупных городах показатели те же, что и были ранее — 9–12%.

Докудрама «Реальная мистика» (понедельник – четверг, 11:20–13:30): 9,9–11,2% по 18-54. Докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) – в пределах 8–12,1% по 18-54, в пределах 9,7–13,3% по 18-54 (50k+).

В прайме субботы прошел повтор ленты «Нарушая правила» (с 17:00–23:10, с перерывом на новости и «Главную тему»): первая серия собрала 10,8%/9,9%; вторая – 11,6%/12%; третья – 11,4%/11,9%; четвертая – 9,8%/9,8%, финал — 13,8%/13%. В воскресенье прошло сразу два повтора сериала. Первый – «Бойся своих желаний» (с 13:30 до 17:00). Самые высокие показатели были в 16:00 — 13,7%/13,5%. Сразу после канал показал 4-серийку «Коснувшись сердца» (с 17:00 до 23:00 с перерывом на итоговые новости с Олегом Панютой) — самые высокие показатели были в 18:00 — 14,8%/13,1%.

СТБ

На телеканале СТБ все продолжается премьера сериала «Я все тебе докажу» (понедельник – четверг, 21:00). Как и на прошлой неделе показатели многосерийки не падали ниже 6% по обеим аудиториям, но при этом также не поднимались выше 7,7%.

«Интер»

В прайме будней в 21:00 идет новый сериал «По разным берегам». Показатели многосерийной драмы откровенно желают лучшего. Первая серия – 3,2%/2,8%, вторая – 4,8%/4%, третья – 3,7%/2,9%, четвертая – 5,5%/4,3%. Российская докудрама «Следствие вели» с Леонидом Каневским (будни, 22:10 – 23:50, по два выпуска) – в пределах 2,6 – 7,3%.

Вместо французского сериала «Знакомство с родителями», в этот же слот телеканал поставил итальянский сериал «Отель Империал» (по будням первая серия — в 11:00, вторая — в 12:20). По целевой аудитории (18-54) показатели колебались от 2% до 4,4%. По крупным городам — от 1,8% до 3,8%. Напомним, на позапрошлой неделе эту итальянскую драму «Интер» показал в воскресенье днем, поставив в сетку сразу 6 серий из 12. Британский сериал «Дамское счастье» (13:30, вторник – пятница) – в пределах только 1,7-3,2%.

Докудрама «Вещдок» (14:30, вторник – четверг, два выпуска) — в пределах 2,9 – 5%. «Вещдок. Особый случай» (по будням, 16:20): в пределах от 4,7% до 5,6%.

ТЕТ

В прайме будней скетчком «Однажды под Полтавой» (20:00) собирал в приделах 2,7–5,2%; скетчком «Танька и Володька» (21:00) – 3,5–5,3%. Повтор свежего скетчкома «Короли палат» (понедельник – четверг, 22:00): по аудитории 18-54 колеблется от 1,4% до 3%.

НТН

В вечернем прайме будней американский процедурал «Читающий мысли» (19:30 – 21:10, по две серии) – в пределах 1,2–1,6% по 18-54. Сериал «Хейвен» (со вторника по пятницу в 21:20) — по 18-54 в пределах 0,8–1,7%, по крупным городам в пределах 1,1–1,8%.

«2+2»

В вечернем прайме будней сериал «Команда» повторялся в понедельник-вторник (19:30, по две серии). Самые высокие показатели сериала были во вторник в 20:30 —5,2%/4,9%. Слоты в среду и четверг в это же время вещатель отдал повтору сериала «Ментовские войны. Харьков». Самые высокие показатели повтора были в четверг в 20:20 — 5,9%/6,3%. Сериал «CSI: Место преступления» продолжает идти марафоном по 4 серии (21:30–01:00) — в пределах 2,7–6,6%.

Кино

В воскресенье, 22 декабря, в 21:10 телеканал «1+1» повторял фильм «DZIDZIO: Перший раз». Показатели желали лучшего — 9,9%/7,4%.

Со вторника по четверг в 22:40 на ICTV линейка кино. Во вторник канал показал драму «Пророк» — 12,9%/14,5%. В среду — «Назначение» — 12,5%/11,5%. В четверг — «Интерстеллар» — 12%/11,6%. Показатели кинопоказа на выходных пошли на рекорды. В субботу «Стрелок» (19:00) собрал 14,9%/11,9%; «Наемник» (21:30) – 14,1%/11,3%; «Назначение» (23:50) – 12%/10,3%. Вечером в воскресенье канал показал сразу три части «Смертельной гонки»: первая в 20:40 – 12,8%/11,7%; вторая в 22:50 – 18,3%/13,4%; третья в 00:50 – 24,6%/11,5%.

Новый канал «посвятил» все выходные фильмам с франшизы «Человек-паук». Вечером в субботу прошли сразу три первые части: первая в 16:00 собрала 8,2%/8,6%; вторая в 18:40 – 8,2%/7,3%; третья в 21:00 – 7,8%/8,3%. Вечером в воскресенье прошли три части «Нового Человека-паука»: первая (15:40) – 9,8%/9,2%; вторая (18:10) – 9,6%/8,2%; третья (21:00) – 9,6%/1,8%

В воскресенье в 20:30 «Интер» показал комедию «Starперцы» — 2,3%/3,4%; французская комедия «Нет секса, нет денег» (22:30) – 1,7%/1,8%.

Итоговые новости

В воскресенье прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) начал с 13%/13,5% по 18-54/18-54 (50+), закончил с 13,8%/12,1%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) теряют — 10,8%/9,9%. У «Фактов недели. 100 минут» прорыв — 14,9%/15,2%. «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00): начали с 3,7%/3,3%, закончили с 2,7%/2,5%.

Общий топ телеканалов

Фото: «Квартал 95», «1+1», Новый канал, СТБ, «Интер»

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