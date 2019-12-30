Победительницей реалити-шоу «Топ-модель по-украински-3» стала Мальвина Чукля

На днях Алла Костромичева объявила имя победительницы третьего сезона модельного реалити-шоу «Нового канала» «Топ-модель по-украински-3». Ею стала 25-летняя Мальвина Чукля из Черновицкой области, сообщает пресс-служба канала.

«Начиная с самой первой фотосессии – для обложки журнала – я выделила самую сильную и перспективную, на мой взгляд, участницу. Это была Дарина Герасимчук. Я сразу увидела в ней победительницу. На протяжении проекта лидировали многие девушки. Кто-то был сильным как личность, кто-то – в дефиле, в позировании, кто-то показывал нереальный прогресс. У меня менялись взгляды относительно всех участниц, но самой сильной оставалась Дарина, — прокомментировала победительница. — Думаю, что проект не меняет жизнь, он меняет тебя. А ты уже меняешь свою жизнь. Для меня он стал доказательством того, что мечты сбываются. Что вообще не важно, кто ты, и где родился. Важно то, как себя ведешь, чем наполнена твоя душа и внутренний мир».

Кстати, канал анонсирует следующий сезон шоу. В нем зрители увидят самых ярких участницы из всех предыдущих сезонов «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински».

Напомним, что недавно завершилось реалити-шоу «Завжені та щасливі». Узнать, кто победил, посмотреть фоторепортаж и почитать эксклюзивное интервью с руководителем проекта вы можете, перейдя по ссылке.

Фото: «Новый канал»

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