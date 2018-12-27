🏆 Итоги-2018. 12 событий года, изменивших украинскую медиаотрасль

«Коктейль» событий года: конец эпохи эфирного аналогового телевидения, «Трансформация» StarLightMedia и уход Владимира Бородянского, покупка соратником Виктора Медведчука ведущих информационных телеканалов, введение квот на украинский язык, рекорды украинского кино в прокате и многое другое.

«Телекритика» подобрала 12 событий года, которые стоят вашего внимания.

Кадровые ротации

Кадровые перестановки, которые произошли в этом году, запомнятся надолго. Большинство из них произошли осенью и дадут о себе знать уже в следующем году. 15 декабря холдинг StarLightMedia после 15 лет работы в нем покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский. Причины ухода Бородянского, который возглавлял группу последние 6,5 лет, до сих пор неизвестны. В группе появилась должность президента, которым был назначен Александр Богуцкий (возглавлял холдинг до Бородянского), совместивший этот пост с должностью руководителя телеканала ICTV. Обязанности директора SLM исполняет Михаил Царев, исполнительный директор EastOne, у которого российское гражданство. Управляющим директором СТБ была назначена программный директор телеканала Людмила Семчук.

1 ноября холдинг «1+1 медиа», спустя 15 лет работы, покинула Виктория Баранова (Лезина), которая последние 5 лет была генеральным продюсером «1+1 Продакшн». Виктория переехала в Россию, где 15 ноября возглавила «ЮТВ холдинг» (объединяет три тематических развлекательных вещателя – «Ю», «Муз ТВ» и Disney) и вместе со своим мужем – российским режиссером Евгением Барановым – воспитывает родившуюся в апреле дочь. Новый руководитель «1+1 Продакшн» пока не назначен.

15 декабря «Медиа Группу Украина» покинул директор медиабизнеса Алексей Куракин, у которого российское гражданство. Имя нового руководителя пока не названо. Причина увольнения Куракина неизвестна. В телегруппе должны произойти структурные изменение, в частности, они затронут компанию «Диджитал скринз» (ОТТ-оператор Oll TV и спутниковый провайдер Xtra TV).

9 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила, что журнал Vogue покинула его шеф-редактор Ольга Сушко. Временно ее обязанности исполняла издатель Vogue UA Елена Чернова. Но уже 17 декабря издание возглавил Филипп Власов, который возглавлял в течение двух лет отдел моды журнала в начале запуска украинской версии, а в последнее время работал креативным директором фэшн-ритейлера Asthik Group. Сушко покинула издание после скандала с плагиатом авторских колонок, которыми занималась ее помощница, поскольку сама Ольга не считала их формат нужным и важным для издания.

Ведущий печатный холдинг Edipresse Media Ukraine 1 декабря покинула Наталья Бойко, проработавшая год на позиции генерального директора и 3 года – на позиции заместителя гендиректора. 18 декабря Наталья стала генеральным директором digital-агентства AMS, она будет продолжать сотрудничество с Edipresse Media Ukraine в консалтинговой форме. Ее место в медиахолдинге заняла Татьяна Стамбовская, которая последние 6 лет возглавляла подразделение массмаркет-изданий в издательстве «Бурда Украина».

Проект «Трансформация» телехолдинга StarLightMedia

Ведущая телегруппа StarLightMedia в июле публично уведомила о старте проекта «Трансформация», цель которого, согласно релизу, – сделать медиагруппу «по-настоящему группой», «упростить и ускорить взаимодействие и сократить затраты на бизнес-процессы и производство». Группа 1 января переходит на новую организационную структуру – дивизиональную. 1 ноября новая структура StarLightMedia была представлена ее работникам. 26 ноября был оглашен список утвержденных руководителей различных направлений уровня N-2, которые начнут работу на новых должностях с января 2019 года. В новой структуре представлены дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости», которые возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно. Холдинг упростил дом продаж StarLightSales. Сейлером телегруппы стала отдельная структура – компания Ocean Media, в которую перешли все работники StarLightSales во главе с Андреем Партыкой.

Рост рекламного рынка

В 2018 году рынок медиарекламы по сравнению с 2017 вырос на 25% и теперь составляет 17 млрд 520 млн гривен. Объем рынка телерекламы в 2018-м вырос до 9,269 млрд гривен (+26%), с 7,329 млрд гривен в 2017 году. В 2019-м рынок телерекламы должен вырасти на 26% – до 11,5 млрд гривен и выйти на докризисный период 2013 года, когда объем телерекламы составлял $400 млн.

Рекламный рынок растет три года подряд, в среднем прибавляя 20–30% в гривнах ежегодно. Как результат, в ноябре европейская организация weCAN – партнерская сеть независимых рекламных агентств Центральной и Восточной Европы – опубликовала свой 4-й ежегодный доклад CANnual Report 2018, в котором украинская рекламная индустрия признана самой быстрорастущей в Центральной и Восточной Европе. Отчет подробно рассматривает состояние рекламной индустрии региона. В рейтинге значения рекламной индустрии в экономике страны Украина оказалась в тoп-3.

Стратегия медиаприбыльности 2020–2021

Украинский медиабизнес хочет стать прибыльным уже в ближайшие годы. Две ведущие медиагруппы – StarLightMedia и «1+1 медиа», этим летом сообщили, что впервые после 2008 года они могут выйти в прибыль уже в 2020–2021. Холдингам в этом помогает оптимизация всех процессов внутри групп, рост рекламного рынка, а также рынок платного телевидения, на который телегруппы сделали большие ставки. Именно для развития платного рынка четыре телегруппы договорились закодировать свой спутниковый сигнал. В 2021 году количество абонентов платного ТВ, по данным «1+1 медиа», должно вырасти с 5,1 до 7,3 миллиона, а доход – в шесть раз: с нынешних 230 млн гривен до 1,58 млрд гривен.

Конец эпохи эфирного аналогового телевидения

1 сентября в вечность ушла целая эпоха эфирного аналогового телевидения. В соответствии с постановлением Кабмина государственное предприятие Концерн РРТ приостановил эфирное аналоговое вещание на всей территории Украины за исключением территорий с особым режимом вещания (Донбасс и приграничные с Крымом районы Херсонской области), отдельных районов Сумской, Черниговской и Харьковской областей, граничащих со страной-агрессором, а также передатчиков Национальной общественной телерадиокомпании Украины (телеканал «UA:Перший» и сеть областных каналов), местных телеканалов, которые не имеют лицензий на цифровое вещание. За месяц до этого были отключены эфирные аналоговые передатчики общенациональных телеканалов в Киеве и Кировоградской области.

Отключение аналога в сухом остатке приблизило к банкротству Концерн РРТ, 60% доходов которого зависят именно от аналогового телевидения. Зато от него выиграл единственный провайдер эфирного цифрового телевидения – компания «Зеонбуд», собственник которой неизвестен (официально компанией через ряд офшоров владеют три киприота и один британец). После отключение эфирного аналогового телевидения провайдер получил почти 80% аналоговых зрителей и теперь аудитория компании – это чуть больше четверти всех телезрителей Украины (26%). Компания признала ограниченность своей сети и весной этого года на межведомственной группе по переходу на цифру согласилась достроить сеть первого мультиплекса в 47 населенных пунктов, где нет эфирного цифрового телевидения. Провайдер должен был это сделать до 1 января 2019-го, но этого так и не случилось – просчет частот был заказан только в конце декабря. Концерн РРТ хотел построить еще один мультиплекс цифрового телевидения в метровом диапазоне, но планам, похоже, не сбыться. Судьба государственного предприятия, судя по всему, разрешится уже в следующем году с полным отключением эфирного аналогового телевидения, запланированным на 1 мая 2019 года.

Судьбоносное решение отключить аналог сопровождалось большим скандалом. 30 августа по иску жительницы города Сарны Ровенской области к Нацсовету и Концерну РРТ о лишении ее доступа к получению информации с помощью эфирного аналогового телевидения, 30-летний судья Алексей Рыжий принял решение, которым запретил Нацсовету и КРРТ отключать аналог по всей Украине до рассмотрения дела по сути, приостанавливая также действие постановления Кабмина. Бумажная копия с печатью и подписью судьи была получена КРРТ и Нацсоветом 31 августа около 16:00. Несмотря на суд, эфирный аналог таки был отключен. Изначально, согласно утвержденному межведомственной группой плану, отключение эфирного аналога должно было пройти в три этапа в мае 2019-го. Основная причина постоянного смещения сроков – неполное покрытие компании «Зеонбуд», а также ее непрозрачная собственность. Однако 19 апреля президент внезапно на военном кабинете дает поручение ускорить процедуру и провести отключение в июле этого года.

Национальный совет в связи с этим принял ряд спорных решений о прекращении действия лицензий на вещание 13 общенациональных и 28 местных телеканалов в регионах, где отключались аналоговые передатчики. Как результат, спорные решения Нацсовета и распоряжения Кабмина по отключению аналога оспаривают в суде телеканалы группы «1+1 медиа». Из-за судовых процессов остальные телеканалы проигнорировали требование Нацсовета и не исключали частоты из аналоговых лицензий в регионах отключения эфирного «аналога». Изменения в аналоговую лицензию по состоянию на декабрь внес только телеканал «Прямой». При этом остаются действительными разрешения Украинского государственного центра радиочастот на эксплуатацию аналоговых передатчиков в регионах.

Скандал с цифровыми лицензиями. Кризис Нацсовета

Один из крупнейших скандалов в медиаиндустрии уходящего года был связан с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Члены регулятора, которых пополам назначают президент и парламент, разделились в вопросе продления цифровых лицензий 28 общенациональных телеканалов. В результате первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк написала заявление об отставке по собственному желанию, указывая на непрозрачность принятия решений. В ходе разбирательств регулятор не заседал 1,5 месяца, обе стороны обвиняли друг друга в манипуляциях.

Дело в том, что во второй половине августа у этих телеканалов истек семилетний срок действия лицензий. Соответственно, регулятор был обязан за 60 дней определиться, стоит ли им продлевать лицензии на следующие 7 лет. Но вместо этого перед продлением лицензий Нацсовет объявил ряд внеплановых проверок телеканалу «1+1» (в частности, на предмет трансляции советских фильмов с участием российских актеров, внесенных в черный список Минкульта). Это совпало по времени с требованием президента отключить «аналог». Телеканал в ответ заявил о попытках «подвесить» его по надуманным причинам перед продлением лицензии. Президентская часть регулятора выступила за то, чтобы подвести итоги проверок до продления лицензий, а двое членов, назначенных по парламентской квоте, намекнули на указания свыше для президентской части регулятора и предложили своим коллегам продлить лицензии, несмотря на проверки. Развернувшийся в мае скандал развязался только к средине лета – 11 июля регулятор продлил лицензии всем ведущим телеканалам и «простил» им результаты проверок. Члены регулятора договорились между собой не выносить на публику внутренние конфликты, но пообещали обсуждать публично все спорные вопросы. Эти обещания чиновники более-менее выполнили, но на наличие непрозрачных решений это не повлияло.

Квоты на украинский язык

Введение квот на украинский язык для радиостанций и телеканалов начало приносить свои плоды. Музыкальная квота на радио (с 8 ноября выросла с 30% до 35%) дает толчок появлению новых исполнителей, способствует созданию песен на украинском языке русскоязычными артистами. Телевизионная квота (75% еженедельного эфира в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00) оживила киносериальное производство, которое теперь не так сильно заточено на копродукцию с Россией: отечественные телеканалы массово снимают украиноязычные сериалы с локальными историями, понятными в Украине.

В результате депутаты надумали «закольцевать» квотирование медиа, предлагая ввести квоты для печатной прессы, а на телевидении довести квоту на украинский язык с нынешних 75% до 90%. 4 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об украинском языке, который среди прочего устанавливает требования по применению украинского языка в печатной прессе (журналы, газеты) и интернет-СМИ. В феврале депутаты обещают принять его во втором чтении целиком и полностью, прописав, в частности, 90% телеквоты.

В явном проигрыше тематические телеканалы – у них больше, чем у остальных возникло проблем с выполнением квоты – Нацсовет оштрафовал уже пять таких вещателей. Сумма штрафов для этих телеканалов символическая – в пределах 16-20 тысяч гривен (5% лицензионного сбора), что значительно дешевле озвучки/дубляжа целой библиотеки. Большие каналы согласились с введением 75%-й квоты, свои сетки изменил даже телеканал «Интер» – главный русскоязычный вещатель Украины. В целом же телеканалы находятся в ожидании результатов первого мониторинга Нацсовета и того, как ведомство будет трактовать некоторые специфические нормы квотирования.

Украинское кино: блеск и нищета

Как писала «Телекритика», за этот год в прокат вышло около 40 украинских фильмов. Многие из них – благодаря государственной поддержке кинематографа, на которую в этом году было выделено 500 млн гривен. Правда, фильмы, проспонсированные Госкино, показали достаточно скромные результаты в прокате. Только единицы смогли понравиться зрителям в кинотеатрах, еще меньше – заинтересовать зарубежную аудиторию. Несмотря на это, государство продолжит спонсировать украинские фильмы и в 2019 году. Обещанный чиновниками миллиард на украинское кино в 2019-м вылился в дотацию в размере 1,2 млрд гривен (505,3 млн гривен досталось Госкино, 708 млн гривен – структуре Министерства культуры – «Украинскому культурному фонду»).

Исключение составил разве что мультфильм «Украденная принцесса» – первый украинский 3D-анимационный проект, который был широко представлен за границей. Абсолютный рекорд в прокате украинских фильмов поставила комедия «Скажене весілля», собрав в этом году почти 50 млн гривен, что сопоставимо с деньгами, которые собирают голливудские экшены. Комедия «DZIDZIO: перший раз», премьера которой состоялась в конце октября, собрала половину этой суммы. Радовали украинские режиссеры в этом году также весьма симпатичными авторскими фильмами, нацеленными далеко не на широкий прокат.

Бум информационных телеканалов продолжается

«Телекритика» в этом году продолжала наблюдать за запуском ряда информационных телеканалов. В предвыборный год их количество значительно увеличилось. 7 ноября стартовал информационный телеканал «НАШ» на тематическом спутниковом телеканале «Макси ТВ». Это произошло после покупки вещателя Владимиром Мураевым – отцом внефракционного народного депутата Евгения Мураева, основателя партии «Наши». Телеканал запускает команда канала NewsOne, уволившаяся вслед за сменой собственности вещателя. Из-за самовольного запуска у вещателя начались проблемы с Нацсоветом. В октябре возобновляет вещание телеканал ТВі, владельцем которого значится польская компания Millstone and Co из Кракова. Она сначала принадлежала Михаилу Жернову с донецкой регистрацией, но осенью перешла во владение поляка Роберта Квятковского. Телеканал якобы связан с окружением президента, но генпродюсер вещателя Дмитрий Носиков это опровергает.

Нацсовет в декабре выдал сразу три лицензии на спутниковое вещание новым информационным телеканалам: Ukrlive, «Останній бастіон» и «12-й канал». Ukrlive связан с партией «Народный контроль» нардепа Дмитрия Добродомова, для которого это уже третий телеканал после львовского НТА и киевского «4 канала». «Останній бастіон» – это новозапущенный телеканал в Полтаве, который финансирует аграрный бизнесмен. «12 канал» – волынский местный цифровой канал, связанный с совладельцем группы «Континиум», заместителем главы депутатской группы «Воля народа» Степаном Ивахивым.

Свобода слова

Свобода слова в Украине в этом году снова проходила испытания самоцензурой, влиянием собственников, замалчиванием важных тем, а иногда и банальным неумением пользоваться этой самой свободой. В этом году были блокировки работы телеканалов NewsOne и Zik патриотическими организациями и конфликты с участием журналистов. Иногда также происходили малоприятные истории с нападениями на журналистов или весьма странными запросами Генпрокуратуры на доступ к разговорам и перепимскам журналистов, которые оказались свидетелями откровений главы антикоррупционного ведомства, в которого «языка без костей». Тем не менее, по данным организации «Репортеры без границ», уровень свободы слова в Украине остается практически на том же уровне, что и в прошлом году – 101 место из 180 стран.

Безусловно, запомнится этот год и сменой собственности двух ведущих информационных телеканалов – «112 Украина» и NewsOne и, как результат, появлением нового медиасобственника с явными пророссийскими взглядами – Виктора Медведчука (официально каналами владеет соратник Медведчука – Тарас Козак). Вещатели активно начинают цитировать в своем эфире позицию Медведчука. В итоге с канала, не вдаваясь в подробности, ушли ряд журналистов и редакторов. Больше «сюрпризов» от телеканалов, видимо, стоит ждать в 2019-м, в котором пройдут сразу две выборные кампании – президентская и парламентская. А пока что медиасреда якобы должна поверить, что ведущий информационный канал стоит чуть больше $2,5 млн. Хотя еще два года тому назад торги за 112-й шли в приделах $17 млн.

Несмотря на надежды, возлагаемые журналистами на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, общественный вещатель снова себя не оправдал. НОТУ в этом году опять погрязла в реорганизационных процессах, отодвинув контент на второе место. Глобальное сокращение 2500 сотрудников 2 апреля не помогло НОТУ провести полноценный рестарт. Существенными изменениями могут похвастаться разве что общественные радиостанции («Украинское радио», «Промінь» и «Культура»), но две из них («Промінь» и «Культура») нет возможности слушать из-за отсутствие всеукраинского FM-покрытия. Из-за критики в адрес властей и общего недовольства работой общественных вещателей государство в этом году выделило только половину запланированных дотаций для НОТУ. В 2018-м НОТУ получила из госбюджета 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд. В 2019 году Верховная рада готова выделить НОТУ 1 млрд 100 гривен вместо запланированной ранее суммы в 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен. Весной отказавшись от трансляции ЧМ-2018 с футбола (из-за РФ), НОТУ поступила не как общественный вещатель с определенными ценностями, а как обычный коммерсант, продав права группе «Интер». Под конец года НОТУ чуть не оказалась в центре скандала из-за возможного ухода программ журналистских расследований «Схемы» и «Наші гроші». Официальная причина – в компании планируют создать собственный департамент журналистских расследований. Но после огласки контракт с программами в НОТУ продлили еще на год.

Борьба с телепиратами вышла на новый уровень

Телегруппы StarLightMedia и «1+1 медиа» нашли общий язык с платежными системами и банками-эквайерами, усложнив функционирование уже 19 ОТТ-сервисам с нелегальным телеконтентом. Телегруппы воспользовались политикой платежных систем и эквайеров по запрету на сотрудничество с сервисами, распространяющими нелегальный контент, и вынудили заблокировать их финансовые платежи. В StarLight говорят о 19 успешных кейсах блокировки платежей нарушителям права интеллектуальной собственности, в процессе еще девять. Платежная система Interkassa первой пошла навстречу телегруппам, выработав внутренние правила работы с «серыми» ОТТ-сервисами. К борьбе с пиратами присоединились также Visa и Masterсard, оштрафовав три банка, которые проводили оплату пиратским ОТТ-сервисам. «Виновники торжества» под давлением с двух сторон разделились – одни начали менять эквайеров, другие – заключать с телегруппами договоры о легальной ретрансляции вещателей.

Запуск цифрового радио DAB+

В июне этого года в Киеве стартовал пилотный проект цифрового радио DAB+. Событие практически совпало по времени с отключением эфирного аналогового FM-вещания в Норвегии. Украина решила вместе с Европой развивать технологию цифрового радио, что и стало причиной попадания в наш топ. Емкость цифровой сети составляет 14 радиостанций. В мае – сентябре Нацсовет пролицензировал 14 радиостанций, 13 из которых запустили свое вещание в конце сентября.

Как результат, в киевской радиоцифре доступны следующие 13 радиостанций: три радиостанции современной украинской музыки – «Радио Zemlya», «Країна ФМ» и «Промінь», разговорное «Украинское радио», разговорно-музыкальное «Бизнес радио», электронно-танцевальные Hype radio и DJFM, рок-станция Power FM, джазовое Old Fashioned Radio, культурологическое «Радио Культура», религиозное «Радио Мария», крымскотатарское «Радио Мейдан» и военно-патриотическое «Армия FM» (в процессе запуска информационная радиостанция «Прямой ФМ»).

Чтобы слушать цифровое радио, киевлянам нужно обзавестись специальными приемниками стоимостью $50–80. Слушателями цифрового радио могут стать также водители автомобилей со встроенными цифровыми приемниками. По данным Нацсовета, сегодня охват сети цифрового радио может составлять 20 тысяч авто. Проект развития цифрового радио может иметь продолжение в следующем году. В июне Нацсовет заказал у Госцентра радиочастот просчет частот для цифрового радио во Львове.

Таким был 2018-й глазами «Телекритики». Как будут развиваться эти и другие события, покажет следующий год.

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