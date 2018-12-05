⚡ Александр Богуцкий возглавил StarLightMedia вместо Владимира Бородянского
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⚡ Александр Богуцкий возглавил StarLightMedia вместо Владимира Бородянского

от Telekritika
От Telekritika 867
Главная Новости ⚡ Александр Богуцкий возглавил StarLightMedia вместо Владимира Бородянского

Владимир Бородянский, занимавший должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ, завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

На должность президента  SLM будет назначен Александр Богуцкий, который совместит этот пост с должностью руководителя телеканала ICTV. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Михаил Царев, исполнительный директор EastOne, будет исполнять обязанности директора SLM. Управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук.

«Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», – прокомментировала Елена Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia.

«Я невероятно горд, какую потрясающую команду единомышленников мне удалось собрать за это время. Спасибо каждому члену нашей команды за то, что вместе нам удавалось создавать проекты, которые становились событиями в Украине, во многом определяя наши ценности  и то, чем нам бы хотелось гордиться», – прокомментировал Владимир Бородянский.

«Мы стремимся укреплять лидерство группы StarLightMedia для того, чтобы демонстрировать рынку примеры эффективности и креативности, усиливая нашими успехами нашу страну, ее экономику и настроения украинцев, которые смотрят и любят телевидение», – заявил Александр Богуцкий.

Напомним, Владимир Бородянский возглавил холдинг в конце марта 2012-го. До этого главой группы был Александр Богуцкий.

Фото: ICTV

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