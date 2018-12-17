Соратник Медведчука выложил за канал «112 Украина» чуть больше $2,5 млн

Соратник Медведчука и народный депутат «Оппозиционного блока» Тарас Козак купил информационный телеканал «112 Украина» за чуть более 72,872 млн гривен, что эквивалентно около $2,6 млн (по актуальному курсу). Соответствующую информацию депутат отразил в изменениях к своей декларации, которые он внес 14 декабря.

Всего депутат приобрел 9 компаний группы «112 Украина»:

компанию «Ариадна ТВ» (ООО «Аріадна ТВ») депутат купил за 14,705 млн гривен;

за 99% «ТВ Выбор» (ООО «ТВ Вибір») депутат отдал 8,110 млн 800 гривен;

99% «Партнер ТВ» (ООО «Партнер ТВ») – 8,365 млн 500 гривен;

99% «Лидер ТВ» (ООО «Лідер ТВ») – 10,401 млн 930 гривен;

99% «Новый формат ТВ» (ООО «Новий формат ТВ») – 11,488 млн 950 гривен;

99% «Сей.ТВ Системз» (ООО «Сей.ТВ Системз») – 2,376 млн гривен;

99% ТРК «112-ТВ» (ООО «Телерадіокомпанія «112-ТВ») – 14,355 млн гривен;

99% ИА «112.ЮЕЙ» (ООО «Інформаційне агентство «112.ЮЕЙ») – 2,97 млн гривен;

99% ИА «112-Украина» (ООО «Інформаційне агентство «112-Україна») – 99 тысяч гривен.

1% «ТВ Выбор», «Лидер ТВ», «Новый формат ТВ», ТРК «112-ТВ», ИА «112.ЮЕЙ», ИА «112-Украина» и «Сей.ТВ Системз» принадлежат компании «Ариадна ТВ»; 1% «Партнер ТВ» – компании ТРК «112-ТВ».

На компании «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ» записано пять региональных цифровых лицензий. На ТРК «112-ТВ» записана спутниковая лицензия телеканала; на ИА «112.ЮЕЙ» – портал 112.ua.

Напомним, в 2015-м в СМИ была опубликована информация о том, что телеканал «112 Украина» выставлен на продажу за $30 млн. Потенциальный покупатель, народный депутат Александр Онищенко уведомлял, что готовился купить канал за $17 млн в интересах президента.

Согласно декларации Тараса Козака, покупка стала возможной благодаря получению дивидендов от кипрской компании Turul Investments Limited в размере 96,609 млн 996 гривен, которая фигурирует в структуре собственности компании-монополиста в сфере дистрибуции сигарет «Тедис Украина». Полученные дивиденды политик указал в изменениях к декларации от 11 октября. До ребрендинга «Тедис Украина» называлась «Мегаполис-Украина», при президентстве Виктора Януковича она получила монополию на поставки табака. По данным СМИ, на украинский рынок «Мегаполис-Украина» привел Виктор Медведчук, но в компании это опровергали. В 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выведении из-под налогообложения 2,5 млрд гривен компанией «Тедис Украина».

Напомним, Тарас Козак в октябре купил NewsOne за 41,976 млн гривен, что эквивалентно чуть более $1,5 млн. Телеканал владеет только спутниковой лицензией, он второй по рейтингам в информационной нише после «112 Украина».

В 2017 году депутат задекларировал около 36,7 млн грн дохода и $95 тыс. наличными. В 2017-м Козак указал дивиденды 36,3 млн гривен от Turul Investments Limited. В СМИ реальным владельцем телеканалов NewsOne и «112 Украина» называют Виктора Медведчука. Брат Тараса Козака Богдан официально выступает бизнес-партнером брата Виктора Медведчука Сергея. Приемная нардепа Тараса Козака в Киеве расположена в одном здании с офисом Виктора Медведчука и «Украинская выбором». Козак в Киеве арендует дом на 608,9 кв. м у ООО «Инвестиционная компания «Спорт-тур», связанного с Медведчуком. Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что Тарас Козак и Виктор Медведчук вместе летают из Москвы в Киев.