Квоты на радио: итоги двух лет

Вначале давайте вспомним, какие именно квоты были установлены. С момента вступления в силу квот доля песен на украинском языке в эфире должна была составлять не менее 25%, со второго года — 30%, с третьего года – не менее 35%. Квота на песни на украинском языке в радиоэфире обязательна для выполнения ежесуточно, а также отдельно во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Исключение прописано для радиостанций, в эфире которых минимум 60% музыкального контента на языках Евросоюза, для них квота остается на уровне 25%. Что касается языка ведения радиопередач, то тут квоты были жестче. Первый год – 50%, второй – 55%, третий – 60%.

Общая информация

С момента введения квот прошло два года. Таким образом, с 8 ноября 2017-го на украинских радиостанциях должно было быть не менее 30% украиноязычных песен и 55% передач с украиноязычными ведущими. Язык гостей студии закон не регламентирует. Нацсовет мониторил эфиры 15 общенациональных и 175 региональных радиостанций.

Средний показатель украинских песен по радиостанциям страны – 51%, что на 4% больше, чем в прошлом году. Но средний показатель ничего не говорит о деталях, ведь его поднимают показатели радиостанций, которые уже давно «крутят» украиноязычный контент. Например, «Країна ФМ» – это 100% украинских песен, как и раньше. «Промінь» – 98%, а «Українське радіо» – 91%. А вот показатели радио «Українська культура» даже немного упали по сравнению с прошлым годом – с 75% до 73%. Немного, но это и не рост. Видимо, это связано с запуском ряда авторских программ, в частности, программы Алексея Когана о джазе.

Исключения

С общенациональными радиостанциями, которые ставят музыку на языках стран ЕС, все еще сложнее. Этой возможностью воспользовались такие радиостанции: «Люкс ФМ», «Кисс ФМ» и «Мелодия». Квоты они в целом выполняют, но без особого роста. Самый большой показатель у «Люкс ФМ» – 34%, в среднем у остальных – около 30%. Если бы для них квоты выросли, то они бы уже не вписались в порог прошедшего года. Никаких признаков того, что количество украинских песен на этих радиостанциях будет расти в дальнейшем, нет.

Перевыполнение

Зато потихоньку меняют политику станции, которые ранее специализировались на русском контенте. Почти все крупные радиостанции вложились в 30%, а «Русское радио Украина» дошло до 40%. В нынешнем году немного подтянуть результаты нужно будет «Ретро ФМ» и «Радио Шансон», у которых по 33% на брата.

С ведением передач на украинском языке на общенациональных радиостанциях дело обстоит намного лучше. Тут немало радиостанций, которые вещают исключительно на украинском, многие держатся в пределах 80%, солидно перевыполняя требования закона. Средний показатель по стране – 86%, явных проблем ни у кого нет. В среднем по стране квоту по песням перевыполняют на 21%.

Перевыполнение квоты ведения передач на украинском языке в ноябре 2017 – октябре 2018 года составляет 37%.

Так, к примеру, в период с ноября 2017 по октябрь 2018 года несколько радиостанций значительно увеличили собственные объемы ведения передач на государственном языке по сравнению с прошлым годом: «Наше радіо» – на 16%.; «НіtFM» – на 10%; «Перець ФМ» – на 8%; «Русское радио – Україна» – на 7%; «Мелодія» – на 6%.

Регионы

По песням на региональных радиостанциях статистика похожая – в среднем 48% украинских песен и тот же рост на 4% по сравнению с прошлым годом. Хороший рост показали Закарпатская, Донецкая и Луганская области, которые казались самыми проблемными. Зато почему-то сдали назад Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская. С другой стороны, по языку передач положительная динамика у всех областей, кроме Кировоградской. Средний показатель по стране – 92%, рост – 4%. В 4-х областях передачи ведутся только на украинском языке: Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая области.

Штрафы

Несмотря на некоторый рост показателей почти по всем радиостанциям и областям, не обошло и без штрафов. Их было меньше, чем в прошлом году более, чем в три раза. А вот суммы были явно солиднее. Санкция за нарушение требований закона – это взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.

В целом за два года после введения законодательством обязательной доли украиноязычных песен и ведения передач на государственном языке общая сумма 22 штрафов составляет 1 724 252,3 грн. Из них 17 штрафов на общую сумму 1 616 880,75 грн касаются именно квоты песен на украинском языке. Во второй год действия квот на вещание регулятор назначил радиовещателям 5 штрафов на сумму 722 295,8 грн, а в период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года таких штрафов было 17.

Иногда радиостанциям не хватало одной песни. «Радіо НВ» не хватило 7% для выполнения квоты по украиноязычным песням в эфире. Штраф, т. е. стоимость одной песни, для радиостанции достиг 349 449,49 грн. «Радио Пятница» не хватило 1% для выполнения нормы закона. Штраф составлял 327 842,23 грн. «Радіо Ера FM» не хватило 2% для выполнения нормы закона. Штраф был равен 317 438,21 грн. Из-за нехватки украинского языка в разговорных передачах в этом году пострадало только «СТВ ФМ» из Луганской области, но там и штраф был невелик – 4845,5 грн.

Какие из радиостанций оплатили штрафы, а какие оспаривают их в суде, не уточнялось.

Но регулятору не всегда удается отстоять свою позицию. Например, днепровская радиостанция «Европа Плюс Днепр» (ООО «ТРК «Скіфія») из группы «1+1 медиа» выиграла у Нацсовета уже два суда (от 31 января и 11 апреля) по вопросу начисления штрафа за невыполнение квоты на украиноязычную музыку. Радиостанция признала нарушение, но смогла доказать в суде, что при первом нарушении регулятор был обязан вынести вещателю сначала предупреждение, и только при повторном – штрафовать. Нацсовет подал на кассацию. Регулятор оштрафовал днепровскую радиостанцию на заседании 9 февраля 2017-го на сумму 33,6 тыс. гривен на основании мониторинга за 15 ноября 2016 года (суточная доля песен на украинском языке тогда составила 16,1% против прописанных в законе 25%).

Что слушаем?

Интересно, что первый год квотирования песен на украинском радио прошел под знаменем «Океана Эльзы». Группа Славка Вакарчука стала затычкой в каждой бочке, где нужно было срочно поднять процент песен на государственном языке. На второй год ситуация немного выравнялась. «Океан Эльзы» остается на первом месте по частоте, другие исполнители тоже подтянулись. Такие данные приводит компания TopHit.

Будем надеяться, что разнообразие на украинских радиостанциях будет расти и шириться.