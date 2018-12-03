Татьяна Стамбовская сменила Наталью Бойко в Edipresse Media Ukraine

Татьяна присоединилась к команде Edipresse Media два месяца назад. За это время она проявила себя как высококлассный профессионал медиарынка и опытный менеджер. Перед Татьяной стоит задача укрепления позиций холдинга на рынке.

Татьяна окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет социологии и психологии, получила степень магистра социологии. В сфере медиа работает с 2002 года, в течение этого периода приобрела большой опыт в издательствах, рекламных агентствах и на радио. Уже с 2006 года Татьяна занимала должности маркетинг-директора и руководителя проектов в международных медиакомпаниях: немецко-украинском издательстве «7плюс7медиа» и польской медиакомпании Murator Ukraine. Последние 6 лет возглавляла подразделение массмаркет-изданий в немецком издательстве «Бурда Украина».

«Медиабизнес в Украине переживает постоянные трансформации. И только движение в развитие и совершенствование создает успех. Важно при этом держать фокус на всех ключевых факторах успеха – и развитии диджитал-направления, и поддержании высокого уровня креатива, и системном подходе в управлении бизнес процессами и командой. Татьяна сочетает успешные качества грамотного руководителя. Верю, что с ее позицией во главе компании мы будем и дальше двигаться к новым высотам, реализовывать новые задачи, приумножать показатели успеха. Благодарю Наталью Бойко за 4 года плодотворной работы, вклад в развитие диджитал-ресурсов, умение сохранить и приумножить ценности компании», – говорит Инна Катющенко, президент Edipresse Media Ukraine.

«Созидание, устойчивое развитие, социальная ответственность – основные ценности медиакомпании Edipresse, и мне они очень импонируют. Своей главной задачей, помимо выполнения финансовых показателей, вижу необходимость сфокусироваться на этих ценностях и на работе с потребителями, ведь это многомиллионная аудитория брендов холдинга. Развитие брендов в формате new media на сегодняшний день уже необходимость, а не вариант развития, и очень приятно, что Edipresse обладает широкой онлайн-платформой с развитыми digital-ресурсами, а значит и возможностями, уже сейчас. Нам есть что предложить рынку! Я благодарю президента компании Инну Катющенко за оказанное мне доверие, верю в команду, обладающую глубокой экспертизой в Event, Digital и Print направлениях», – цитирует пресс-служба Татьяну Стамбовскую.

Как писала «Телекритика», 1 декабря Наталья Бойко покинула позицию генерального директора компании, но будет продолжать сотрудничество в консалтинговой форме.

Фото: facebook.com/stambovskaya