🚀 Скоро выборы: Нацсовет пролицензировал два информационных телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 13 декабря проголосовал за выдачу лицензии на спутниковое вещание двум новым информационным телеканалам – Ukrlive (ООО «Телепростір») и «Останній бастіон» из Полтавы (ООО «Останній бастіон»). Оба вещателя обещали делать акцент на социальной тематике. Расположение президентская часть регулятора проявила к полтавскому телеканалу.

Собственники. Телеканалом Ukrlive (ООО «Телепростір») владеют пополам члены политсовета партии «Народный контроль» Андрей Кисера и Андрей Мысык, которые также являются владельцами киевского спутникового «4 канал» (ООО «ТРК «Интеррадио»») и львовского НТА (ЧП «НТА – независимое телевизионное агентство»). Компания зарегистрирована 23 октября, в ее уставном фонде 375 тыс. грн. Директором телеканала Ukrlive значится директор «4 канала» Ярослав Задорожный, член политсовета «Народного контроля». Андрей Кисера был в составе менеджмента ZIK во времена, когда канал возглавлял Дмитрий Добродомов, нынешний народный депутат и глава партии «Народный контроль». Андрей Мысык сделал политическую карьеру в разных партиях и политических проектах.

Генеральный продюсер нового вещателя – Олег Василевский, бывший шеф-редактор программы журналистских расследований «Больше чем правда», выходившей на телеканале ICTV (производства «Української майстерні телебачення» Андрея Кисеры). Василевский представлял канал с юристом Тарасом Боровским, который является председателем киевской областной организации «Народного контроля». Собственников телеканала Василевский описал так: «Это бизнесмены, оба занимаются недвижимостью. Андрей Мысык еще занимается деревообработкой, а Андрей Кисера – экспортом товаров за границу». Глава Нацсовета Юрий Артеменко предложил пригласить владельцев Ukrlive на заседание, чтобы поинтересоваться, «не планируют ли они разогнать коллектив» после выборов.

Телеканалы, по данным «Телекритики», находятся в сфере влияния спонсора ВО «Свобода» Игоря Кривецкого. В частности, львовский НТА привержен ВО «Свобода», вещатель ретранслирует телеканал Львовского областного совета «Перший західний» (КП «Львів-ТБ»), который (из-за большинства в совете) находится в сфере влияния ВО «Свобода». «4 канал» запустился в марте вместо телеканала RTI. Андрей Кисера и Андрей Мысык стали владельцами телеканалов осенью прошлого года.

По данным госреестра, ООО «Останній бастіон» владеет Виталий Собакарь (он же и директор компании), который также является директором аграрного предприятия «Полтавское». В конце сентября на цифровом региональном конкурсе на свободные места в мультиплексе МХ-5 «Останній бастіон» выиграл цифровые частоты в четырех населенных пунктах Полтавской области (Кобеляки и села Искровка, Красногоровка, Перелески). Одноименная общественная организация издает в Полтаве местную газету и информационный сайт, учредителем и шеф-редактором которых значится экс-кандидат в мэры Полтавы, активист Геннадий Сикалов. В прошлом году он фигурировал в уголовном деле о мошенничестве, которое называл местью силовиков за расследование их злоупотреблений, которое обнародовала его газета. Сикалов присутствовал на заседании и уверял, что является реальным владельцем канала. «Деньги мои, моей семьи, моей жены. У меня агропромышленный бизнес. Я владею 2,5 тыс. гектаров черноземов в обработке». Сикалов также уверял, что канал создает для того, чтобы журналисты, которые с ним сотрудничают, не выезжали за границу. Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк указала на пафосность слов Сикалова.

«Социальные» концепции. Генеральным продюсером полтавского канала значится Тамара Гусейнова, ведущая общественного «Украинского радио» уверяла, что будет совмещать работу в Киеве с продюсированием канала в Полтаве. «У нас будет социальный контент, мы будем отстаивать это в прямом эфире. Есть ряд проблем, которые были освещены в газете и которые мы будем переводить в эфир. Почему я взялась за эту историю? У меня есть массив работы в социальных ток-шоу, я была шеф-редактором “Говорит Украина”». Сикалов добавил, что телеканал будет оказывать юридическую помощь людям: «В противостоянии с правоохранительными органами, силовыми структурами, людям никто не может помочь. Благодаря нашему юридическому департаменту мы 99% дел для людей выиграем». На слайдах были представлены фото студии телеканала, которая будет готова через полгода. Ее создает художник-постановщик Евгений Захаров, муж экс-маркетинг-директора «Медиа Группы Украина» Ольги Захаровой.

Генпродюсер Ukrlive Олег Василевский представил новый канал следующим образом: «Есть на телеканалах так называемые нерейтинговые темы – социальные вопросы, те, которые касаются образования, бизнеса, инноваций, проблем экологии, прав человека. На них мы планируем сфокусироваться». Ukrlive хочет омолодить аудиторию информационных телеканалов – это должны быть люди моложе 45 лет, в отличие от ядра других информационных телеканалов – пенсионеров 55+. На Ukrlive и «4 канале» будут работать различные команды, но между ними будет сотрудничество. Ukrlive будет кооперироваться с «4 каналом» пока будет строить собственную студию. Новая студия, по словам представителей канала, будет недорогой. «4 канал» останется исключительно столичным заказчиком, тогда как Ukrlive будет национальным.

Обсуждение. Вопросы к «Останньому бастіону» возникали фактически только у Ольги Герасимьюк, которая безрезультатно пыталась выяснить политическую структуру, которая стоит за вещателем. Зато ряд вопросов к Ukrlive был у президентской части регулятора. Валентин Коваль трактовал формат телеканала как еще одно разговорное радио. Сергей Костинский усомнился в популярности вещателя, поскольку в нише информационных каналов в Украине работает уже 12 телеканалов. Нового вещателя он назвал «определенным инструментом политической борьбы на выборах, который потом не будет существовать, потому что нет коммерческой ценности». Ульяна Фещук назвала информационные телеканалы «рупорами отдельных политических сил, чтобы продвинуть себя на рынке», и поинтересовалась коммерческими планами Ukrlive.

Олег Василевский ответил, что телеканал не планирует транслировать классические рекламные ролики, он будет продавать эфирное время под маркетинг: «Мы прорабатываем модель, чтобы заниматься не продажей рекламы, а маркетингом. Мы говорим рекламодателям: мы понимаем, что как площадка не очень интересны, но мы можем снять ролик за доступные деньги, потом даем количество эфирного времени за минимальные деньги». Ульяна Фещук предостерегла канал от субаренды, которая запрещена законодательством. Ольга Герасимьюк сделала замечанием коллегам из-за выборочного подхода к вещателям.

Оба телеканала будут вещать на израильских спутниках компании SpaceCom, передающей станцией для «Останнього бастіона» будет СТБ (имеет собственный аплинк, поднимает сигнал на Amos 3), для Ukrlive – государственный «Укркосмос» (Amos 7). Закон отводит телеканалам год на запуск.