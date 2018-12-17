⚡ 🌶 После скандала с плагиатом Vogue UA назвал имя нового главреда

В период старта бренда в Украине Власов создал и возглавлял в течение двух лет отдел моды журнала Vogue UA, а в последнее время работал креативным директором украинского фэшн-ритейлера Asthik Group. Об этом сообщает «Медиа Группа Украина», куда входит журнал.

Карина Добротворская, президент и редакционный директор Brand Development Condé Nast International: «Украинский Vogue – один из самых инновационных, интересных и креативных проектов в международной семье Vogue. Здесь собрана команда профессионалов, которые отличаются собственным видением и страстным отношением к делу. Филипп Власов с самого начала был частью этой команды, помогал украинскому Vogue обрести свой неповторимый голос. У него огромный опыт работы с разными медиабрендами – от GQ до Tatler, от Elle до Vogue. Он сочетает в себе блестящие менеджерские и творческие способности, что большая редкость. Филипп сможет не только поддержать высокую репутацию украинского Vogue, но и вывести его на новый уровень».

Елена Чернова, издатель Vogue UA: «Я рада, что Филипп возвращается в Vogue UA в новом статусе главного редактора. Его профессионализм и опыт очень помогли нам на старте проекта, и я уверена, что он вместе с нашей командой сможет реализовать много новых ярких проектов и творческих идей. Филипп приступит к работе в январе 2019 года после выполнения всех необходимых юридических формальностей».

Филипп Власов, главный редактор Vogue UA: «Большая честь – вернуться в проект в новом качестве и продолжить работать с командой, действительно сверхспособных людей, с таким изяществом ломающих модные стереотипы и добивающихся, казалось бы, невозможного. Украинский Vogue с первого номера не перестает удивлять как своих читателей, так и самых искушенных профессионалов глобальной модной индустрии. В условиях быстро меняющегося мира этим мы и продолжим заниматься – придавая новый смысл печатной версии журнала, экспериментируя с цифровыми технологиями, а главное – всегда вдохновляя свою аудиторию».

В международных версиях Vogue сейчас тренд назначать мужчин на должность шеф-редактора: Эдвард Эннинфул возглавляет британскую версию издания, Эмануэль Франти – итальянскую, Мануэль Арно – главред Vogue Arabia.

Напомним, 9 ноября Ольга Сушко после скандала с плагиатом авторских колонок редактора покинула свой пост. Временно ее обязанности исполняла издатель Vogue UA Елена Черновая. Скандал начался 28 октября после публикации на канале «Киёв Фэшн Лавэз» поста о факте плагиата слова редактора. Ольга Сушко полностью скопировала письмо главреда Harper’s Bazaar Russia 12-летней давности, после чего «Киёв Фэшн Лавэз» нашел еще 10 таких фактов. Сушко в ответ сообщила, что ее авторскими колонками занималась помощница, поскольку она не считала их формат нужным и важным для издания.

Фото: «Медиа Группа Украина»