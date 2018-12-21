Нацсовет выдал спутниковую лицензию информационному телеканалу Степана Ивахива
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Нацсовет выдал спутниковую лицензию информационному телеканалу Степана Ивахива

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 33
Главная Новости Нацсовет выдал спутниковую лицензию информационному телеканалу Степана Ивахива

Лицензию на спутниковое вещание получил волынский местный цифровой «12 канал», связанный с совладельцем группы «Континиум», заместителем главы депутатской группы «Воля народа» Степаном Ивахивым.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 20 декабря, выдал лицензию на спутниковое вещание «12 каналу» (ООО «Слово Волині»), у которого есть лицензия на региональное цифровое вещание в Луцке и Волынской области. Лицензия выдана сроком на 10 лет.

Официальным владельцем телеканала, согласно данным Единого государственного реестра предприятий, значится Юрий Романко с регистрацией в Ивано-Франковске. Он является директором и соучредителем ряда компаний, в частности, «Галицька видобувна компанія». В уставном фонде предприятия указано 100 тысяч гривен.

Ранее на канал также имел влияние местный общественный деятель, журналист, экс-депутат городской рады от «Батькивщины» Владимир Пащенко, за которым также числится сайт «Волынь Пост», ресторанный комплекс и таможенный бизнес, который местные СМИ называют коррупционным. Телеканал давно имел планы по запуску спутникового вещания (планировалось на осень прошлого года). Но из-за конфликта Ивахива и Пащенко, планы по запуску спутникового телеканала остановились.

Формат канала близкий к формату Euronews – в эфире вещателя в начале часа выходят новости Волыни, на 30-й минуте – выпуски украинских и мировых новостей. В перерыве – видео без комментариев и сюжеты на различную тематику. Эфир вещателя доступен онлайн на его YouTube-канале.

Телеканал будет вещать на израильском спутнике Amos 7 компании SpaceCom, передающей станцией канал указал государственный «Укркосмос». В программной концепции вещателя прописан 21 час национального продукта в сутки; 12 часов программ собственного производства; 14 часов информационно-аналитических и публицистических программ; по 30 минут культурно-художественных и научно-просветительских и один час развлекательных программ.

На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша о связи вещателя с Ивахивым представительница телеканала сообщила следующее: «WOG (часть «Контининума». – Ред.) является нашим рекламодателем. Они наши клиенты и никак не связаны с нами».

Напомним, неделю назад регулятор пролицензировал сразу два информационных телеканала: канал Ukrlive (связан с партией «Народный контроль» Дмитрия Добродомова) и полтавский телеканал «Останній бастіон» (который финансирует аграрный бизнесмен). Оба телеканала уверяли, что будут социальными.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 83948724
Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

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Pay TV, регуляция, рекламный рынок

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