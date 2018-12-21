Нацсовет выдал спутниковую лицензию информационному телеканалу Степана Ивахива

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 20 декабря, выдал лицензию на спутниковое вещание «12 каналу» (ООО «Слово Волині»), у которого есть лицензия на региональное цифровое вещание в Луцке и Волынской области. Лицензия выдана сроком на 10 лет.

Официальным владельцем телеканала, согласно данным Единого государственного реестра предприятий, значится Юрий Романко с регистрацией в Ивано-Франковске. Он является директором и соучредителем ряда компаний, в частности, «Галицька видобувна компанія». В уставном фонде предприятия указано 100 тысяч гривен.

Ранее на канал также имел влияние местный общественный деятель, журналист, экс-депутат городской рады от «Батькивщины» Владимир Пащенко, за которым также числится сайт «Волынь Пост», ресторанный комплекс и таможенный бизнес, который местные СМИ называют коррупционным. Телеканал давно имел планы по запуску спутникового вещания (планировалось на осень прошлого года). Но из-за конфликта Ивахива и Пащенко, планы по запуску спутникового телеканала остановились.

Формат канала близкий к формату Euronews – в эфире вещателя в начале часа выходят новости Волыни, на 30-й минуте – выпуски украинских и мировых новостей. В перерыве – видео без комментариев и сюжеты на различную тематику. Эфир вещателя доступен онлайн на его YouTube-канале.

Телеканал будет вещать на израильском спутнике Amos 7 компании SpaceCom, передающей станцией канал указал государственный «Укркосмос». В программной концепции вещателя прописан 21 час национального продукта в сутки; 12 часов программ собственного производства; 14 часов информационно-аналитических и публицистических программ; по 30 минут культурно-художественных и научно-просветительских и один час развлекательных программ.

На вопрос члена Нацсовета Олега Черныша о связи вещателя с Ивахивым представительница телеканала сообщила следующее: «WOG (часть «Контининума». – Ред.) является нашим рекламодателем. Они наши клиенты и никак не связаны с нами».

Напомним, неделю назад регулятор пролицензировал сразу два информационных телеканала: канал Ukrlive (связан с партией «Народный контроль» Дмитрия Добродомова) и полтавский телеканал «Останній бастіон» (который финансирует аграрный бизнесмен). Оба телеканала уверяли, что будут социальными.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 83948724

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