Media&Production научит детей блогингу

Высшая школа Media&Production запускает новый формат обучения – проект «INSTA-бранчи для детей». Его участники смогут не просто весело провести время на свежем воздухе и в кругу сверстников, но и получить навыки, необходимые для настоящих блогеров.

На мероприятиях тренеры будут учить, как вести себя перед камерой смартфона, какой контент может заинтересовать подписчиков, как правильно выбрать ракурс и выглядеть гармонично в кадре, как сделать так, чтобы после просмотра большая часть зрителей поставила лайк и подписалась на страницу.

Также участников ждут мастера высокой кухни (шеф-повара, бармены). Тренеры будут готовить с детьми легкие блюда или напитки – и все это в прямом эфире в социальных сетях участников.

Head of Media People Education и руководитель направления «ДЕТИ» Высшей школы Media&Production Елена Конопля рассказала о новом проекте: «Мы стремимся сломать стереотипы о том, что обучение – это скучно. Посредством “INSTA-бранчей для детей” мы несем идею, что учиться, развлекаясь, возможно, и за этим будущее. Основной формат мероприятий “блогинг” был выбран не случайно. Ведь коммуникационные навыки нужно развивать с детства, и это непременно понадобится каждому ребенку, какой бы профессиональный путь он ни выбрал».

Первая встреча «INSTA-коктейли» пройдет 8 сентября. Возраст участников от 7 до 15 лет.

Фото: Александра Йорк