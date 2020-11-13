Шоураннер «Первых ласточек. Zависимые» ответил на популярные вопросы о сериале

Накануне премьеры сериала Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» шоураннер и сценарист сериала Женя Туник ответил на самые популярные вопросы зрителей, сообщает пресс-служба телеканала.

Почему «Первые ласточки» стали сериалом-антологией? Что это вообще такое?

— Когда мы начали писать сценарий второго сезона, я хотел начать продолжение истории Кати, Ника, Феди и других ребят. Но совсем скоро понял, что это гиблая идея, потому что абсолютно все линии были закрыты. Решил поставить перед собой суперзадание: сделать историю с абсолютно новой фабулой и снять первый в Украине сериал-антологию. Это когда каждый сезон рассказывает новую историю и показывает новых персонажей, но основной каст актеров остается одним и тем же. Для меня это что-то новое, но и огромный риск — зритель ждет любимых героев, а мы их не покажем.

Вы говорите, что актеры — те же, что и в первом сезоне. Но почему тогда в «Первых ласточках. Zависимые» мы увидим не всех?

— У актеров были равные права: мы предупредили, что хотим дать новые роли, но только по результатам кастинга. Моей главной задачей как продюсера было рассмотреть в актере его новые грани, понять, сможет ли он перевоплотиться. Большинство из них кастинг на второй сезон прошли успешно. Некоторые не дотянули, но это не значит, что позже мы с ними не встретимся.

Почему у всех персонажей новые имена?

— Потому что, как я уже говорил, «Первые ласточки. Zависимые» — не продолжение первого сезона, а абсолютно новая история, с новыми персонажами. Например, Тая Щурук теперь играет не серую мышку Катю, а секс-бомбу Альбину, а Макс Самчик — не спортсмена-гея Федю, а самоотверженного бойца без правил Влада.

О чем же теперь расскажет сериал?

— Мы опять решили взять за основу острую социальную тему и привлечь к ней внимание общественности. Наша цель — сделать так, чтобы «Первые ласточки. Zависимые» были не очередным проходящим телепродуктом, а сериалом, который меняет мир к лучшему. Наши герои уже не школьники, они — студенты второго курса. И учатся в престижном университете, где есть четкое деление на богатых и бедных. Когда ребенок из провинции попадает в подобные условия и смотрит на людей, которые могут себе позволить дорогие телефоны, одежду, машины, у него возникает вопрос: «А почему у меня этого нет?» Не скажу, что сериал в первую очередь об этом, но одна из идей — понимание, что такое настоящее, на какие идеалы нужно ориентироваться, и нужно ли вообще на что-то ориентироваться.

История другая. А Друг-то в ней будет?

— Друг был «движком» первого сезона, сейчас сквозная тема другая — распространение наркотиков. История Друга получила логическое завершение. Сначала казалось, что главным антагонистом был Антон, но в финале выяснилось, что он и сам стал чьей-то марионеткой. Чьей конкретно? Этот вопрос метафорический. Все мы понимаем, что за любым злом стоит еще большее зло. Именно эту мысль мы и пытались донести, решив не раскрывать личность человека на крыше. В «Первых ласточках. Zависимые» вы услышите о Друге, но исключительно в контексте уже завершенной истории.

Напомним, ранее Новый канал назвал дату старта «Первых ласточек».

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Фото: Новый канал

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