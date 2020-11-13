В Беларуси ОМОН изъял тираж газеты «Народная воля»

В редакцию газеты «Народная Воля» утром 13 ноября пришли неизвестные люди. «Без документов. Не представляются. Хотят изъять весь сегодняшний тираж. Говорят, что едет ОМОН», — сообщила в Facebook заместитель главного редактора издания Марина Коктыш. Она отметила, что водителя, который привез газету, задержали, как и еще двух волонтеров.

Вскоре Коктыш обновила пост, добавив, что в редакцию действительно приехал ОМОН, который забрал весь тираж. «Без бумаг и объяснений. Вообще никаких бумаг, никаких оснований, просто приехали и забрали все, что было», — отметила она.

Напомним, в Беларуси продолжают арестовывать журналистов, вменяя им участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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Фото: Facebook-страница Марины Коктыш

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