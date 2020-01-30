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Медиа и бренды все чаще обращаются к рекламе через подкасты — исследование

от Telekritika
От Telekritika 516
Главная Диджитал Медиа и бренды все чаще обращаются к рекламе через подкасты — исследование

Согласно данным DMA и Reuter’s Institute.

Браитанская Data & Marketing Association (DMA) недавно провела исследование рынка подкастов. Согласно данным, полученным аналитиками,  27% тех, кто слушают подкасты еженедельно, узнают о новых брендах посредством голосовой рекламы, сообщается на сайте ассоциации.

Согласно исследованию, 37% британцев слушают подкасты ежемесячно. Из них 67% — мужчины в возрасте от 16 до 29 лет. Самой активной является аудитория в возрасте от 16 до 34 лет. 14% данной аудитории слушают подкасты ежедневно, а 29% — несколько раз в неделю. Многие слушатели заявили, что реклама, которую они слышат на подкастах и по радио, релевантна для них.

«Подкасты являются популярным медиаканалом для вовлечения пользователей, особенно миллениалов. В качестве маркетингового инструмента бренды активно используют сторителлинг, интересные рассказы и иного рода информационный контент», – отметили аналитики в DMA.

Отметим, что в данном исследовании приняли участие около 4 тыс. респондентов.

В конце 2019 года исследование рынка подкастов было проведено аналитиками Reuter’s Institute. Согласно его данным,  53% издателей отметили важность подкастов для медиарынка в 2020 году. Reuter’s Institute также опубликовал информацию о том, что прогнозируемый объем рынка подкастов в США должен составить $1 млрд к 2021 году.

Напомним также: ранее «Телекритика» публиковала авторский материал маркетинг-директора Megogo Ивана Шестакова «Подкасты: почему в Украине нужно популяризировать аудиоконтент и как на нем заработать».

Фото: unsplash.com

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