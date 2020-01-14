Футбольный клуб «Шахтер» запускает собственный телеканал

Футбольный клуб «Шахтер» готовит к запуску специализированный телеканал клуба. Клуб оформляет для телеканала специальную интернет-лицензию. Телеканал будет носить название «Шахтер ТВ». Данную информацию «Телекритика» получила из собственных источников в «Медиа Группе Украина».

В пресс-службе холдинга отметили, что запуском телеканала занимается ФК «Шахтер» собственными силами, комманда телеканалов «Футбол 1-3» не имеет отношение к запуску клубного вещаеля.

Соответствующую заявку на лицензирование клуб подал в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во второй половине декабря. Клуб планирует оформить лицензию на кабельное вещание с использованием технологии ОТТ. Оператором коммуникаций указана компания «Космонова». Лицензия будет оформлена на ООО «ТРК «Украина», которое является собственником лицензии основных телеканалов «Медиа Группы Украина» («Украина», «НЛО ТV», «Индиго ТV» и «Футбол 1-3»).

«Медиа Группа Украина» будет дистрибутировать «Шахтар ТВ». Канал будет распространяться по системе а la carte, войдя в один пакет с телеканалами «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3», но также вещатель получит широкую дистрибуцию провайдерами кабельного ТВ, IPTV и ОТТ.

Будущий телеканал должен стать клубным вещателем по аналогу телеканалов европейских футбольных клубов. В частности, собственные одноименные телеканалы есть у футбольных клубов «Барселона», «Челси» и «Ювентус».

Отметим, в октябре ФК «Шахтер» проводил конкурс на позицию ведущего клубного телевидения. Также клуб активно наполняет собственный YouTube-канал различными обзорами и закулисными съемками.

Отметим, клубный телеканал уже несколько лет хочет запустить ФК «Динамо». В клубе телевизионным направлением руководит Сергей Полховский. В частности, подразделение занимается наполнением YouTube-канала клуба.

«Телекритика» надеется получить детальную информацию у пресс-службы ФК «Шахтер».

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ; 20 декабря группа оформила для него спутниковую лицензию. Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» с 2020 года перешли на модель поштучной продажи а la carte. Каналы доступны по отдельной подписке за 109 гривен в месяц. На начало декабря у телегруппы были контракты на футбольный пакет с семью провайдерами: «Киевстаром», Vodaphone, «Волей», «Укртелекомом», Vega, XtraTV и OLLTV (четыре последние, как и МГУ, входят в группу СКМ Рината Ахметова).

Фото: ФК «Шахтер»

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