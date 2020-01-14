НовостиТВ

Футбольный клуб «Шахтер» запускает собственный телеканал

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 694
Главная Новости Футбольный клуб «Шахтер» запускает собственный телеканал

Телеканал должен стать аналогом телеканалов европейских футбольных клубов.

Футбольный клуб «Шахтер» готовит к запуску специализированный телеканал клуба. Клуб оформляет для телеканала специальную интернет-лицензию. Телеканал будет носить название «Шахтер ТВ». Данную информацию «Телекритика» получила из собственных источников в «Медиа Группе Украина».

В пресс-службе холдинга отметили, что запуском телеканала занимается ФК «Шахтер» собственными силами, комманда телеканалов «Футбол 1-3» не имеет отношение к запуску клубного вещаеля.

Соответствующую заявку на лицензирование клуб подал в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во второй половине декабря. Клуб планирует оформить лицензию на кабельное вещание с использованием технологии ОТТ. Оператором коммуникаций указана компания «Космонова». Лицензия будет оформлена на ООО «ТРК «Украина», которое является собственником лицензии основных телеканалов «Медиа Группы Украина» («Украина», «НЛО ТV», «Индиго ТV» и «Футбол 1-3»).

«Медиа Группа Украина» будет дистрибутировать «Шахтар ТВ». Канал будет распространяться по системе а la carte, войдя в один пакет с телеканалами «Футбол 1», «Футбол 2» и «Футбол 3», но также вещатель получит широкую дистрибуцию провайдерами кабельного ТВ, IPTV и ОТТ.

Будущий телеканал должен стать клубным вещателем по аналогу телеканалов европейских футбольных клубов. В частности, собственные одноименные телеканалы есть у футбольных клубов «Барселона», «Челси» и «Ювентус».

Отметим, в октябре ФК «Шахтер» проводил конкурс на позицию ведущего клубного телевидения. Также клуб активно наполняет собственный YouTube-канал различными обзорами и закулисными съемками.

Отметим, клубный телеканал уже несколько лет хочет запустить ФК «Динамо». В клубе телевизионным направлением руководит Сергей Полховский. В частности, подразделение занимается наполнением YouTube-канала клуба.

«Телекритика» надеется получить детальную информацию у пресс-службы ФК «Шахтер».

Напомним, 7 ноября «Медиа Группа Украина» сообщила о готовности запустить в феврале 2020-го телеканал «Футбол 3», который станет доступен всем провайдерам кабельного ТВ, IPTV и ОТТ; 20 декабря группа оформила для него спутниковую лицензию. Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» с 2020 года перешли на модель поштучной продажи а la carte. Каналы доступны по отдельной подписке за 109 гривен в месяц. На начало декабря у телегруппы были контракты на футбольный пакет с семью провайдерами: «Киевстаром», Vodaphone, «Волей», «Укртелекомом», Vega, XtraTV и OLLTV (четыре последние, как и МГУ, входят в группу СКМ Рината Ахметова).

Фото: ФК «Шахтер»   

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Режиссер фильма «Достать ножи» работает над второй частью

08.01.2020

Польша готовится запретить российскую пропаганду

08.01.2020

Студия «Квартал 95» расширила сотрудничество с Eccho Rights

27.12.2019

Издание Daily Mail назвало Крым «Россией», но потом...

14.01.2020

BBC пригрозила Борису Джонсону уменьшением производства контента

18.12.2019

ВРУ приняла закон о присоединении к фонду Eurimages

20.12.2019

Newsone покажет новое ток-шоу «Черный лебедь»

24.12.2019

Иван Адамчук займет пост гендиректора кинофестиваля «Молодость»

17.12.2019

Обнародован текст законопроекта о медиа

30.12.2019

Канадский телеканал объяснил, почему вырезал сцену с Трампом...

31.12.2019

Pay TV, регуляция, рекламный рынок