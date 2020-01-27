Media Development Foundation проанализировала работу расследовательских медиа

Media Development Foundation (MDF) опубликовала результаты исследования «В поисках пути вперед: Исследование моделей функционирования европейских расследовательских медиа», которое охватывает 9 ведущих независимых расследовательских медиа из разных стран Европы и рассматривает их модели работы.
На основе собранных данных исследователи выделили 4 операционные модели: «полной интеграции», «основанной на компетенциях», «локальную» и «производителей контента». Для каждой из них они определили характерные особенности:
- «полностью интегрированные» на 80-90% самостоятельно обеспечивают всю свою работу;
- для «модели компетенций» ключевыми являются навыки членов команды, а для решения других задач они привлекают аутсорс;
- «локальные» сотрудничают с местными сообществами и волонтерами;
- «производители контента» сосредоточены непосредственно на производстве расследований.
Эти модели помогли исследователям систематизировать знания о принципах работы расследовательских медиа и составить для них советы и рекомендации о том, как редакциям стать эффективными.
Одним из важных результатов этого исследования является схема, в которой проанализированы особенности каждой из четырех моделей: какие навыки для них являются ключевыми, а какие — второстепенными. Воспользоваться рекомендациями могут непосредственно расследовательские редакции, а также доноры или инвесторы, которые хотят поддержать расследовательскую журналистику.
Напомним: ранее ЮНЕСКО опубликовала данные Observatory of Killed Journalists, согласно которым в мире снизилось количество убитых журналистов.
Инфографика: MDF
Фото: unsplash