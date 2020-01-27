Media Development Foundation проанализировала работу расследовательских медиа

Media Development Foundation (MDF) опубликовала результаты исследования «В поисках пути вперед: Исследование моделей функционирования европейских расследовательских медиа», которое охватывает 9 ведущих независимых расследовательских медиа из разных стран Европы и рассматривает их модели работы.

На основе собранных данных исследователи выделили 4 операционные модели: «полной интеграции», «основанной на компетенциях», «локальную» и «производителей контента». Для каждой из них они определили характерные особенности:

«полностью интегрированные» на 80-90% самостоятельно обеспечивают всю свою работу;

для «модели компетенций» ключевыми являются навыки членов команды, а для решения других задач они привлекают аутсорс;

«локальные» сотрудничают с местными сообществами и волонтерами;

«производители контента» сосредоточены непосредственно на производстве расследований.

Эти модели помогли исследователям систематизировать знания о принципах работы расследовательских медиа и составить для них советы и рекомендации о том, как редакциям стать эффективными.

Одним из важных результатов этого исследования является схема, в которой проанализированы особенности каждой из четырех моделей: какие навыки для них являются ключевыми, а какие — второстепенными. Воспользоваться рекомендациями могут непосредственно расследовательские редакции, а также доноры или инвесторы, которые хотят поддержать расследовательскую журналистику.

Напомним: ранее ЮНЕСКО опубликовала данные Observatory of Killed Journalists, согласно которым в мире снизилось количество убитых журналистов.

Инфографика: MDF

Фото: unsplash

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