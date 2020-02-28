Медиа Boston Globe запускает ИИ-стартап для журналистов

27 февраля 2020 года медиа Boston Globe объявило о создании совместного проекта с компанией NewLab. Партнеры запустят стартап под названием Applied XLab, передает techcrunch.com.

Applied XLab будет заниматься разработкой системы искусственного интеллекта (ИИ), анализирующей большие данные и предназначенной для упрощения журналистской работы. Экспериментальной площадкой для ИИ-проекта станет издание Boston Globe.

Руководителем проекта назначен Франческо Маркони, экс-руководитель по стратегическому развитию систем искусственного интеллекта в Associated Press и экс-руководитель отдела исследований и разработок в The Wall Street Journal. Согласно заявлению Маркони, ИИ-система будет работать по таким же принципам, как и Salesforce: «Как Salesforce для управления процессом продаж, наш продукт будет управлять знаниями».

Также в комментарии techcrunch.com Франческо отметил, что огромное количество данных, которые могут быть полезны журналистам (разного рода документы компаний, имеющиеся в публичном доступе, академические исследования, релизы и т.д.), однако журналистика является «слабым звеном», потому как только «небольшое количество медиахолдингов располагает внутренними ресурсами для анализа больших данных». А цель Applied XLabs заключается в том, чтобы разрабатывать продукты для новостных редакций, способные автоматически извлекать данные и генерировать всю полученную информацию. В будущем продуктами стартапа смогут пользоваться эксперты из других сфер деятельности.

Президент The Boston Globe Винай Мехра также подчеркнул, что ИИ-система поможет справиться с проблемой исчезновения локальных изданий. Вместо того, чтобы направлять журналистов на определенные локации с целью освещения событий и сбора разного рода информации, можно поручить этот сбор и генерирование новостей Applied XLabs. Таким образом, идея состоит в том, чтобы «добывать локальные данные» и сделать работу журналистов более эффективной. В то же время он акцентировал, что не рассматривает ИИ как замену журналистам или оправдание сокращений рабочих мест в редакциях, и отметил, что The Globe продолжит нанимать сотрудников.

Напомним: ранее стало известно, что ежемесячно TikTok посещают более 45 млн пользователей.

Фото: bostonglobe.com

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