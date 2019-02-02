📢 Все об увольнении Зураба Аласании (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

31 января 2019 года Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. Событие вызвало резонс в медиакругах страны. «Телекритика» следит за тем, как разворачиваются события и дискуссии вокруг данной темы и предлагает в прочтению подборку публикаций:

Наблюдательный совет НОТУ уволил Зураба Аласанию с поста главы правления. Решение было принято на заседании наблюдательного совета девятью голосами «за», о чем написала член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа. Зураб Аласания подтвердил данную информацию и дал прокомментарий «Телекритике».

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Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины назначил и. о. главы Общественного вещателя члена правления НОТУ Николая Чернотицкого. Конкурс по отбору нового главы объявят на следующей неделе. Чернотицкий не присутствовал во время заседания наблюдательного совета, поэтому пока неизвестно, согласится ли он временно возглавить «Общественное».

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1 февраля Зураб Аласания опубликовал в своем Facebook часть проекта решения наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение. «Это не решение, но часть проекта такого решения наблюдательного совета, на котором наблюдательный совет обосновывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто», – прокомментировал Аласания.

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Главные фигуранты скандала вокруг увольнения дали первые комментарии. Председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Татьяна Лебедева уверяет, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещателем не было причиной решения об отстранении Зураба Аласании. Независимые журналисты, тем временем, объявляют о создании «Инициативы “34”» против цензуры и в поддержку Аласании.

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Фото: фейсбук страница Зураба Аласании