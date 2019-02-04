🔥 Аласания уверяет, что Бородянскому не интересна работа на Общественном вещателе

Также председатель правления НОТУ объяснил, в чем была нарушена процедура при голосовании наблюдательного совета за досрочное расторжение контракта с ним. Кроме этого, он предоставил свое видение конфликта вокруг выхода на «UA:Першому» программ журналистских расследований «Схемы» и «Наши деньги», разгоревшегося в прошлом году в конце декабря. Об этом Зураб Аласания рассказал 1 февраля в интервью «Радио НВ».

У главы НОТУ была недавно встреча с Владимиром Бородянским, на которой он попросил совета у него, кто из медиаменеджеров смог бы пойти работать в НОТУ на должность генпродюсера «Першого», которая уже два года вакантна. «Забудьте о Бородянском. Я говорил с ним буквально две недели назад – он был у меня. Он очень сильный менеджер. Мы с ним разговаривали, но он даже слышать о себе не хочет. Я спрашивал совета, кто свободен на рынке, чтобы занять должность генпродюсера «Першого». О нем речь даже не идет. Я никогда не вытяну таких денег (зарплата для генпродюсера. – Ред.). Наблюдательный совет даже слышать не захочет о деньгах, которые такие менеджеры получают на рынке (…) Я бы хотел видеть (в должности генпродюсера «Першого». – Ред.) человека, который может генерировать идеи и быть немного ненормальным, но при этом рыночным, в том числе, думал о рейтингах. Где бы мы ставили красные флажки, чтобы он не заходил за них как за Общественное, но чтобы он думал как рынок. Я хочу пойти навстречу рынку и, в том числе, показать рейтинги. У меня есть четкая задача до конца года, но я такого человека не могу пока найти», – рассказал Аласания.

Глава НОТУ объяснил, в чем именно произошло нарушение процедуры при голосовании за досрочное расторжение с ним контракта. «Они уже нарушили процедуру. Если у них есть ко мне как председателю правления претензия, они должны ее предъявить, после чего у меня есть 5 дней на ответ. Они этого не сделали. Дали три минуты и решили что решили. Это уже первое нарушение. Что будет в самом протоколе и в решении, мы еще увидим. Юристы нам говорят, что уже как минимум есть три-четыре нарушения. Тогда обратимся в суд, который заблокирует само решение, приостановит его выполнение. И тогда, возможно, мы дождемся следующего заседания наблюдательного совета, который решит собрать всех, а не только 12 членов, чтобы открыто предъявить причину и так же публично за это проголосовать. Такие предложения уже звучат», – добавил Аласания.

По его данным, наблюдательный совет должен провести заседание 8 февраля. «Если они во второй раз подтвердят увольнение открыто, я судиться не буду», – пообещал глава НОТУ.

По мнению Зураба Аласании, голосованием за его отставку за два месяца до президентских выборов наблюдательный совет подставил президента: «Инициатором был господин Козак. Его в наблюдательный совет выдвигала «Радикальная партия», но потом убрала. Всем этим модерировал Алексей Панич, который подал ему заявление, которое я опубликовал, после чего он говорил, что это новость для него. Была также Татьяна Лебедева, которая является председателем. Мне показалось, что они знали, что происходит. Некоторых использовали в темную. Павличенко (Александр, член наблюдательного совета. – Ред.) потом заявил, что как-то странно происходит. Я утверждать не могу, но Алексей Панич, по моему опыту очень лоялен к Администрации президента и Петра Порошенко – он постоянно за него что-то там «качает». Думаю, что это он подставил (АП. – Ред.) неразумным отношением к делу за два месяца до выборов. Настолько не понимать всей ситуации! Даже если это не имело политической подоплеки, все так подумают».

Также Аласания прокомментировал претензии наблюдательного совета к программам журналистских расследований, которые выходят на «Першому». По его мнению, данные программы должны выходить раз в месяц. «Они немного переформатировали свои претензии, настаивают на том, чтобы мы сами их производили. Они не понимают суммы средств, которые должны расходоваться на их производство. Это очень дорогие программы в производстве. Они требуют, чтобы все общественно-политические программы производило именно Общественное. Почему мы до сих пор этого не сделали? Да потому что нас недофинансируют! Эти программы являются качественными, мы, как редакция Общественного, хотели бы, чтобы они были немного иными: глубже и реже – раз в месяц. Чтобы они были глубокими и основательными. Они выходят каждую неделю. Эти программы они делают, я бы сказал, “желтоватыми”. Как по мне, они работают на громкие фамилии. Но это работает, другого в стране нет. Пока не вырастим своих расследователей, будет так», – подчеркнул Аласания.

Напомним, председатель наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева уверяет, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещателем не было причиной решения об отстранении Зураба Аласании. Она выложила полный текст одного из проектов решений, в котором среди причин увольнения Аласании указано, в частности, создание «исполнительной структуры во главе с исполнительным продюсером», которая, согласно документу, дублирует деятельность других структур НОТУ. На нее за 15 месяцев было потрачено 8 млн гривен бюджетных денег. Также у совета есть вопросы к финансовой политике НОТУ, в частности, к «режиму строгой экономии», который был введен в октябре 2018, а также к аудиту EY, который отказался предоставлять выводы из-за того, что «Аласания не смог упорядочить финансовую отчетность компании».

Фото: Радио НВ