Программы «Схеми» и «Наші гроші» останутся в эфире «Першого» еще на год

Общественный совет НОТУ в четверг, 20 декабря, на своем заседании поручил правлению общественного вещателя «подготовить и предоставить план создания собственного подразделение журналистских расследований». Также руководство НОТУ должно разработать «ряд мероприятий», связанных с общественно-политическим вещанием. Об этом пишет «Детектор медиа», полный текст протокола заседания станет доступным на сайте Общественного вещателя со временем. Заседание наблюдательного совета вызвало оживленную дискуссию в Фейсбуке, где обе стороны обменялись обвинениями в манипуляциях.

Кому мешали «Схемы» и «Нашi грошi»

Как писала «Телекритика», на своем заседании члены наблюдательного совета НОТУ готовились поднять вопрос о дальнейшем выходе в эфир программ антикоррупционных расследований стороннего производства, что вызвало негодование со стороны коллектива программ «Схемы» и «Наші гроші», которые за день до этого обратились с открытым письмом. Глава наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева объяснила журналистам этих программ, что есть ряд членов наблюдательного совета, которые считают невозможным отдавать «на аутсорс» передачи новостной и общественно-политической тематики.

По мнению ведущей «Схем» Натальи Седлецкой именно огласка «спутала карты недоброжелателям в наблюдательном совете НОТУ». Журналистка считает, что убрать программы из эфира хотел Алексей Паныч, избранный в наблюдательный совет НОТУ от образовательных общественных организаций: «Поскольку все члены наблюдательного совета могли принять наше заявление в свой адрес, считаем необходимым конкретизировать, что идею с отказом от внешнего контента, а значит лишения «Схем» эфирного времени на Общественном больше педалирует именно Алексей Паныч. При этом разбирая наши материалы на молекулы, каждый раз, когда они болезненно затрагивают Петра Порошенко. Несмотря на заверения, что вмешательство в контент Общественного — не компетенция членов Наблюдательного совета», — отметила Седлецкая.

Контракт на продолжение трансляции программ «Схемы» и «Наші гроші» на следующий год не был подписан по состоянию на 19 декабря. С программой «Схемы» со стороны НОТУ контракт был подписан 20 декабря, после заседания наблюдательного совета: «Отдельная благодарность Зурабу Аласании, который со своей стороны сделал это сегодня (подписал контракт — ред.). За нами, конечно, дело не станет».

Взаимные обвинения

На заседании 20 декабря присутствовал Денис Бигус — ведущий программы «Наши деньги». В своем Фейсбуке он выразил удивление тому, что члены наблюдательного совета Виктор Таран и Алексей Паныч в комментарии одному из изданий сообщили, что Бигус «пообещал обнародовать новое заявление с опровержением своего предыдущего заявления».

Член наблюдательного совета НОТУ Алексей Паныч в ответ указал на манипуляции со стороны Дениса Бигуса:

Ранее свое недовольство программами журналистских расследований «Першого» выразил председатель правления НОТУ Зураб Аласания, назвав, в частности, программу «Схемы» «желтой». В 2017-м году после назначения членов правления НОТУ, сообщалось, что на Общественном будет создан собственный департамент журналистских расследований. Программы «Схемы» и «Наші гроші» начали выходить на «Першому» благодаря Зурабу Аласании. Глава Общественного до сих пор публично не прокомментировал ситуацию, в частности, причины неподписания контрактов на следующий год.

В октябре программа «Наші гроші» выпустила расследование о первом замглавы СБУ Сергее Семочко о российском гражданстве членов его семьи, полученном после 2014-го. В ноябре «Схемы» рассказали о тайных встречах Виктора Медведчука с Петром Порошенко. В АП оперативно отреагировали на это расследование и заверили, что президент на самом деле не имел и не имеет общих бизнес-интересов с Медведчуком. Издание «Детектор медиа» после этого выпустило сразу четыре материала с критикой расследования, один из которых написал сын Лебедевой – Отар Довженко.