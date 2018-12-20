Программы «Схемы» и «Наші гроші» могут убрать из эфира «UA:Першого»

Об этом говорится в заявлении журналистов-расследователей, которое опубликовала в Facebook, в частности, ведущая «Схем» Наталья Седлецкая.

Согласно заявлению, программа выходит на телеканале «UA:Перший» уже 4 года, и миллионы украинцев увидели расследования, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти.

«Ранее мы уже получали информацию, что в Администрации президента Украины существует недовольство тем, что в эфире “Суспільного”, которое финансируется из государственного бюджета, выходит программа расследований “Схемы”. Параллельно, публичной острой критике со стороны отдельных членов наблюдательного совета НОТУ подвергались именно те наши материалы, которые непосредственно касались Петра Порошенко», – пишут расследователи.

Они добавляют, что в период предвыборной кампании власть наименее заинтересована в трансляции и широком распространении таких критических программ.

«Сейчас нам стало известно о том, что отдельные представители наблюдательного совета “Суспільного” ищут возможность попробовать убрать нас из эфира. На голосование наблюдательного совета готовится проект решения о том, что на период выборов все социально-политические программы НОТУ должны быть собственного производства. Видим, в повестке дня завтрашнего заседания пятый пункт гласит: “Об особенностях общественно-политического вещания в избирательный период”», – сказано в заявлении.

«Мы, редакция программы “Схемы”, не считаем возможным влиять на членов наблюдательного совета. Но мы считаем своим долгом информировать общество, в интересах которого мы работаем, что из эфира общественного вещателя уже в ближайшее время может исчезнуть программа антикоррупционных расследований “Схемы”, а с ней и программа расследований “Наші гроші з Денисом Бігусом” – проект наших коллег, который также выходит на “UA:Перший”, имея стороннее финансирование, а следовательно также может попасть под эту завуалированную формулировку», – добавили представители СМИ.

Это же обращение на своей странице в Facebook распространила программа «Наші гроші»: «Наша редакция вполне понимает, что выход программы расследований о действиях власти на телеканале, который власть исторически считает “своим”, представителей власти раздражает. Но именно это и есть демократия. И свидетельство того, кстати, что “UA:Первый”, что бы там ни думали в коридорах Администрации президента и Кабинета министров, телеканал общественный, а не государственный или чиновничий. Пять лет работы нашей редакции – это несколько десятков уволенных коррупционеров и почти миллиард гривен, который наши материалы не дали разворовать», – сказано в сообщении. Ведущий программы Денис Бигус связал такие действия с расследованием о первом замглавы СБУ Сергее Семочко, он считает, что члены наблюдательного совета НОТУ хотят создать «уютный мирок» перед выборами.

Журналисты обратились за официальной позицией к главе наблюдательного совета НОТУ Татьяне Лебедевой, и она подтвердила им, что есть ряд членов наблюдательного совета, которые считают, что «на аутсорс» могут быть любые передачи, «кроме новостей и общественно-политических программ», а именно к ним относятся проекты антикоррупционных расследований. По словам журналистов, Лебедева сказала, что ей не известно об инициативе отказаться от сторонних проектов именно на время ближайших выборов, но не отрицала, что такой вопрос может появиться во время самого заседания.

В ноябре «Схемы» рассказали о тайных встречах Виктора Медведчука с Петром Порошенко. В АП оперативно отреагировали на это расследование и заверили, что президент на самом деле не имел и не имеет общих бизнес-интересов с Медведчуком. Издание «Детектор медиа» после этого выпустило сразу четыре критических материала на это расследование, один из которых написал сын Лебедевой – Отар Довженко.